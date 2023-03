SYA Instalaciones explica qué cuidados y revisiones son esenciales para un buen uso del gas en el hogar Comunicae martes, 28 de marzo de 2023, 12:19 h (CET) Un uso adecuado y revisiones periódicas son necesarias para el mantenimiento adecuado de una instalación de gas en cualquier vivienda La empresa SYA instalaciones, especialistas en el mantenimiento e instalación de fontanería, gas y calefacción explica algunos consejos para usar el gas en casa.

Revisiones obligatorias

El gas es una energía cómoda y limpia que se utiliza en muchos hogares. Pero es esencial que un equipo técnico especializado revise el estado y buen funcionamiento de la instalación y tuberías de gas, de manera regular.

Estas son las revisiones de gas obligatorias para una instalación de gas en el hogar.

Ventilación. Hay que evitar el uso de gas en espacios cerrados y siempre que haya un aparato de gas, asegurar una ventilación adecuada. No obstruir rejillas y airear la casa con frecuencia. Combustión. Verificar que la combustión es correcta ya que, en caso contrario, puede provocar monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro, tóxico para las personas.Se deberá asegurar una adecuada evacuación y que el color y la llama es la adecuada. Debe ser azulada y estable. En caso de que sea amarillenta, ruidosa e inestable, será necesario contactar con el servicio técnico. Colocación de envases y aparatos. Las bombonas deben estar en los lugares adecuados para evitar cualquier tipo de accidente: espacios limpios y alejadas de fuentes de calor. Reguladores. Los reguladores deben estar en buen estado para asegurar que la presión a la que sale el gas es la correcta. En caso de que esté dañado, habrá que cambiarlo. Estanqueidad.Es una revisión obligatoria en una instalación de gas y permite evitar fugas de gas así como hacer un uso eficiente energético. Certificados oficiales.Para la revisión y buen estado de la instalación, hay que trabajar con equipos técnicos especialistas certificados. ¿Cómo hacer un buen uso de los aparatos de gas?

Estos son algunos consejos:

Colocación de la bombona. La bombona y el tubo, deben estar siempre alejados de cualquier fuente de calor inflamable y en un espacio limpio y seguro.

La bombona y el tubo, deben estar siempre alejados de cualquier fuente de calor inflamable y en un espacio limpio y seguro. Estufas. Deben estar en espacios amplios, nunca cerca de elementos inflamables ni debajo de mesas o telas. Asegurarse que están apagadas antes de salir de casa o de ir a dormir.

Deben estar en espacios amplios, nunca cerca de elementos inflamables ni debajo de mesas o telas. Asegurarse que están apagadas antes de salir de casa o de ir a dormir. Apagar mandos y reguladores. Evita dejar encendido el gas cuando no se esté usando. Después de cocinar, asegúrate de que los mandos del horno están cerrados para evitar fugas y escapes de gas.

Evita dejar encendido el gas cuando no se esté usando. Después de cocinar, asegúrate de que los mandos del horno están cerrados para evitar fugas y escapes de gas. Olor a gas . Si en algún momento huele a gas, es importante abrir las ventas y puertas para airear la habitación, cerrar el regulador de la bombona y no encender aparatos eléctricos. Avisar al servicio técnico lo antes posible para informar de la incidencia.

. Si en algún momento huele a gas, es importante abrir las ventas y puertas para airear la habitación, cerrar el regulador de la bombona y no encender aparatos eléctricos. Avisar al servicio técnico lo antes posible para informar de la incidencia. Tabaco. Para una mayor precaución, hay que evitar fumar cerca de tuberías o conexiones de gas. NORMAS DE USO

