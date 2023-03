Entrevista a Gemma Valls, diseñadora de Caomka

Con un enfoque inspirador, cercano y personal, Caomka es una marca de riñoneras artesanales fundada por Gemma Valls. Esta responde a una serie de preguntas para dar a conocer más información sobre la manera de entender su trabajo.

¿De dónde nace la idea de crear tu marca Caomka?

Durante las bajas de maternidad que enlacé entre mis hijos Om y Kai (se llevan 17 meses), empecé a coser y confeccioné algunas prendas para ellos. En ese momento de creatividad, me nació la idea de crear una marca de complementos tanto para los bebés como para sus madres. Así nació la marca Caomka, que son las dos primeras letras de mis tres hijos por orden de nacimiento Carla, Om y Kai.

En los primeros años, ya tenía un producto estrella "los bolsos de cadera", ideales para el porteo. Los diseñé pensando en una forma y capacidad ideal para llevar un par de pañales, un biberón o botella de agua, el paquete de toallitas, las llaves, el móvil, etc., ideal para llevar todo lo indispensable atado a la cintura y tener las manos libres para tus hijos. Nada de bolsos incómodos en aquel momento vital tan especial.

¿Qué significa exactamente el eslogan “un sueño hecho realidad”?

Hasta el momento, nunca había trabajado como diseñadora, ni tenía una profesión liberal, siempre trabajos con horarios muy estrictos y con muy poca flexibilidad. Mi sueño era dedicar el tiempo en lo que más me gusta y poder vivir de ello y que, además, fuera útil para los demás. Ahora, así me siento, dedico mi tiempo a crear piezas súper bonitas y únicas que llevarán mujeres en su día a día para hacerles la vida más cómoda y compartir el sentimiento de libertad que da llevar una Caomka con todo lo necesario y las manos libres para ti o tus hijos, para mí un gran confort. Además, ahora soy autónoma, tengo la oficina al lado de casa y voy a ver proveedores, salgo al taller, donde yo soy dueña de mi tiempo y de mi agenda, puedo conciliar mejor mis espacios con mi familia, mis amigas y mi pareja.

¿Qué es lo que te inspira a la hora de elaborar tus creaciones?

Mi proceso creativo es un juego, la inspiración empieza en la búsqueda de tejidos, muchos de ellos adquiridos en liquidación, procedentes de restos, de cortinas, de muestrarios, ropa usada, ropa descatalogada o, a veces, de tiendas muy top donde solo adquiero unos pocos metros para piezas más exclusivas.

Los colores y las formas de los estampados me hacen sentir, pienso en la personalidad de la mujer que acabará comprando esta pieza concreta, será una mujer fuerte, con estilo, que busca algo diferente, exclusivo, con fuerza. Otra que busca algo práctico y muy combinable para su día a día, otra que busca elegancia para una fiesta o la boda de su mejor amiga. Y sobre todo pienso en cómo se van a sentir de orgullosas con su Caomka que han escogido acorde a su personalidad. Me encanta verlo así. Y así lo siento, me divierte y disfruto un montón.

¿Todas las piezas son creadas por ti? (elección de materiales, diseño y fabricación)

Todas las piezas están diseñas y creadas por mí, empiezo el proceso creativo en mi estudio donde tengo todos los tejidos, las cremalleras, fornituras, etc., aquí voy cortando los pedazos de diferentes tejidos y texturas, para la solapa principal, las alas, las cintas y voy haciendo combinaciones con todos los elementos que forman cada pieza asignándoles un nombre y un número único. Actualmente, voy por la pieza 13.410 y todas han pasado por mis manos. Luego, también tengo las piezas que les llamo “fondo de armario” que son exclusivas porque hay siempre reposiciones, que son las clásicas, negras lisas, vaqueras o de piel marrón, etc. Creo que sumando estas clásicas hemos superado las 15.000 Caomkas.

Después de crear las combinaciones, las envío al taller y allí unas personas maravillosas que tienen manos de ángel, cosen y montan las Caomka que luego vuelven al estudio para ser fotografiadas una a una y publicadas en la web.

¿Qué tipo de materiales sueles utilizar para la elaboración de tus productos?

Una de las particularidades de Caomka son la variedad de materiales, intento utilizar siempre tejidos originales que no han sido pensados para hacer riñoneras o bolsos, por ejemplo tengo una sección de piezas Recycled, son confeccionadas con ropa usada, sobre todo pantalones vaqueros o chaquetas, aunque también he utilizado bufandas, cortinas, etc. También trabajo con cuero (piel natural) procedente principalmente de desechos de la industria alimentaria, son pieles que acabarían en un vertedero. El objetivo es reutilizar y reciclar tejidos para así reducir al máximo el impacto medioambiental. Pero siempre con materiales que aporten larga durabilidad y resistencia.

¿Qué es lo que tú como creadora y diseñadora crees que hace a la marca Caomka diferente a cualquier otra?

Hay una historia de vida, de familia, mucho amor, pasión y diversión. Caomka va más allá de ser una marca, es una parte muy importante de mi experiencia de vida, ha crecido junto a mis hijos, con inicios duros y con mucho esfuerzo de feria en feria y poco a poco, con ilusión y tiempo se ha construido una marca genuina, una historia inspiradora para muchas mujeres que comparten los valores de Caomka, que persiguen sus sueños, que dedican tiempo a lo que les apasiona, mujeres empoderadas y libres.

Cuando adquieres una Caomka, desde que decides cuál escoges, cuál de todas ellas es para ti, esa conexión, la comodidad y la complicidad que tienes con ella, es una experiencia especial y diferente.

¿Qué es lo que esperas transmitir a tus clientes con lo que haces?

Me gustaría ser una fuente de inspiración, ser un ejemplo más de mujer empoderada que ha perseguido sus sueños y que, más allá de si los alcanzas o no, se disfruta mucho del camino, si sigues tu camino transmites buen rollo e ilusión. Yo me divierto un montón en todo el proceso, creo que se desprende en mi cuenta personal de Instagram @caomka, donde cada semana publico vídeos explicando el proceso creativo y lo divertido que ha sido.

Hay que seguir siempre nuestro instinto, si nos caemos, aprendemos y nos levantamos de nuevo siguiendo adelante, persiguiendo nuestro propósito, siempre dueñas de nuestra vida y nuestras decisiones.