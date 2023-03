Pitas, Pitas Pajaritas, las pajaritas para bodas y eventos Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 10:51 h (CET) Las bodas y eventos formales constituyen una excelente ocasión para mostrar la personalidad de los asistentes a través de sus looks. Por ello, el cuidado al detalle y los complementos correctos son ideales para destacar entre los invitados y reflejar los intereses propios en cada detalle.

Conocedores de ello, Pitas, Pitas Pajaritas diseña y confecciona pajaritas sumamente originales, con diseños divertidos y en una gran variedad de tonos lisos, para acompañar a cada persona a complementar su atuendo con un accesorio que refleje su personalidad.

La tienda online de pajaritas especializada en complementos únicos Pitas, Pitas Pajaritas nació en 2015 como una tienda online de complementos originales, divertidos y atrevidos. El objetivo de esta marca es ofrecer complementos únicos que proyecten sus pasiones, hobbies e inquietudes, ya que consideran que los complementos deben reflejar la forma de ser y actuar de cada persona. Para asegurarse de que cada cliente adquirirá un complemento realmente original, no fabrican más de cincuenta unidades iguales.

Su catálogo incluye pajaritas, corbatas y gemelos que desbordan originalidad, hechos en España con diseños personalizados y confección local, contribuyendo a la economía circular mediante procesos artesanales. Por ello, toda la cadena de producción de Pitas, Pitas Pajaritas se lleva a cabo en España, desde el diseño de sus tejidos, hasta la impresión en tela, la confección y la distribución.

Pajaritas para bodas y eventos La tienda online de pajaritas de Pitas, Pitas Pajaritas ofrece productos que cumplen con el objetivo de todos los asistentes a eventos como bodas donde se busca resaltar entre la multitud: productos únicos, divertidos y diferentes. Poniendo al cuidado al detalle como el elemento que puede cambiar un atuendo completo, esta marca ofrece desde corbatas frikis y originales hasta pajaritas lisas en una amplia gama de tonos o estampadas en telas únicas que solo pueden encontrarse en Pitas, Pitas Pajaritas.

Al no producir en serie, las pajaritas de esta marca se agotan a gran velocidad, por lo que se convierten en un complemento exclusivo para todo traje: las últimas tendencias transformadas en pajarita creadas pensando en los intereses de cada cliente. De esta manera, es posible reflejar la personalidad de cada persona en su pajarita ideal, con diseños punteros y de moda.

Gracias a su gran atención al detalle, su compromiso con la economía circular y su objetivo de crear productos únicos y originales, Pitas, Pitas Pajaritas se erige como una excelente opción para adquirir el cumplimiento ideal para bodas y eventos.

