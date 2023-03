IM Academy conecta estudiantes y educadores en línea y en persona

Cuando Christopher Terry fundó IM Academy en 2013, el objetivo era "llevar Wall Street a Main Street", brindando a los estudiantes una alternativa en línea a la educación financiera tradicional. A medida que IM Academy ha crecido en la década desde entonces, continúa ofreciendo a los estudiantes una variedad de opciones de aprendizaje en línea sobre temas que van desde el mercado de divisas (forex), acciones y futuros, y mercados de divisas digitales hasta comercio electrónico y desarrollo de marcas en redes sociales. IM Academy también ha intensificado sus esfuerzos para conectar a educadores, estudiantes y propietarios de negocios independientes a través de eventos en persona, basándose en la misión de brindar tutoría y fomentar oportunidades de creación de redes para su creciente membresía internacional.

En 2022, IM Academy aprovechó la oportunidad para satisfacer la demanda de oportunidades en persona después de que se levantaron las restricciones de viajes y eventos por la pandemia en todo el mundo. Además de organizar varios eventos de IM Beyond para personas involucradas con la Academia, Christopher Terry dirigió una gira de conferencias europea en la que habló sobre la estrategia y las oportunidades educativas de IM Academy en más de 12 ubicaciones en todo el continente, como España, Francia e Italia.



“Fue increíble pasar por todos los diferentes eventos del año pasado: la gira de verano en Europa, eventos en Arizona, Zúrich, Dubái [Emiratos Árabes Unidos] y México. Literalmente estaba por todos lados”, dijo Terry en una publicación de Facebook de enero de 2023. “Cada vez que estoy en el escenario y miro a la multitud, me vuelvo a inspirar para hacer cosas más grandes y mejores. Vamos a seguir avanzando, progresando, afinando las cosas y mejorando en todas las áreas”.

Aprendiendo online en IM Academy



IM Academy es una plataforma educativa en línea construida sobre un modelo que integra materiales de aprendizaje asincrónicos, aplicaciones y rastreadores de mercado, y oportunidades de tutoría en vivo.

La Academia actualmente ofrece siete academias distintas: FRX para mercados forex, DCX para criptomonedas, ECX para comercio electrónico, TBX para estrategias de trading intradía basadas en el tiempo, SFX para mercados de acciones y futuros, SMX para marketing en redes sociales, y MMX para mentoría y entrenamiento de mentalidad. Los miembros pueden inscribirse en cualquier combinación de estas academias y combinarlas a una tarifa con descuento a través del paquete IMpowered. IM Academy también lanzó TLX, un servicio de viajes y estilo de vida que permite a los miembros acceder a una plataforma para reservar hoteles y resorts a tarifas con descuento utilizando una interfaz en línea, en 2022.

Estas ofertas involucran combinaciones de videos pregrabados, lecturas sobre áreas de contenido importante y estrategias relacionadas con varios mercados, y oportunidades de mentoría en vivo a través de la función GoLive de IM Academy, que permite a los estudiantes discutir el material que están aprendiendo y hacer preguntas sobre estrategias de compromiso en un formato de discusión en video en línea en vivo con los educadores de la Academia.



Además de lanzar varias nuevas academias y el servicio TLX en 2022, IM Academy trabajó en el desarrollo de tecnología de seguimiento de mercado patentada para ayudar a los estudiantes a estudiar una variedad de mercados. En agosto, lanzó IMpulse, un rastreador de mercado al que los estudiantes pueden acceder a través de una computadora portátil o un teléfono inteligente para analizar variables del mercado. IMpulse destila más de 50 variables en una sola flecha que indica el impulso del mercado, proporcionando una visualización fácil de entender de la fuerza y dirección de la actividad del mercado. El gráfico que muestra esta actividad se puede ajustar para cubrir diferentes marcos de tiempo, desde intradía hasta escalas más a largo plazo, y está acompañado por un panel lateral que alerta a los usuarios cuando un activo, como un par de divisas o un token criptográfico, está en tendencia al alza o a la baja dentro de un marco de tiempo determinado. El panel identifica la dirección de las tendencias del mercado e indica cuán fuerte es el impulso hacia arriba o hacia abajo.

La Academia incluye IMpulse en todas sus academias basadas en el mercado: FRX, DCX, TBX y SFX. El rastreador se puede utilizar para analizar activos e instrumentos como pares de divisas forex, criptomonedas como Bitcoin, metales y commodities de petróleo, e índices como el CAC 40 y el U.S. Tech 100.

El rastreador IMpulse se une a varias aplicaciones disponibles para los estudiantes de IM Academy. Estas aplicaciones ilustran ideas de mercado con parámetros de riesgo recomendados, identifican puntos de inflexión en el mercado y proyectan movimientos a corto plazo y oscilaciones a largo plazo. Algunas de las aplicaciones de la Academia utilizan lógica basada en patrones y conceptos matemáticos como el retroceso de Fibonacci para analizar los mercados.

Para las academias que no están enfocadas en los mercados, ECX, SMX y MMX, se enfatiza la tutoría en vivo, ya que los estudiantes pueden discutir temas como crear y administrar una tienda en línea, conectarse con marcas como personas influyentes en las redes sociales en plataformas como Instagram y TikTok, y cultivar una mentalidad educativa y estratégica productiva.



Eventos de IM Academy

Para Christopher Terry, las relaciones y la tutoría son elementos cruciales de la educación, y los eventos presenciales de IM Academy son un medio para fomentar estas conexiones entre las personas involucradas en la plataforma en línea.

"Lo que es realmente importante en nuestro negocio son las relaciones. Tan, tan, tan importantes, las relaciones. Las relaciones son lo más importante que puedes hacer. Así que tienes una gran actitud y eres genial con las relaciones. Es la energía que traes a la mesa. Lo que es realmente importante es que hagas preguntas", dijo Terry en un video reciente de YouTube.

En los eventos IM Beyond, los asistentes pueden escuchar discursos principales de líderes de IM Academy, incluyendo a Terry, y pueden interactuar con otros estudiantes y propietarios de negocios independientes que utilizan la plataforma en línea de la Academia, centrándose en enfoques educativos, networking y análisis de mercado. En 2022, IM Academy organizó varios eventos IM Beyond en todo el mundo, con reuniones en Palm Beach, Florida; Barcelona, España; Phoenix y Glendale, Arizona; y Zurich. Se han programado más eventos para 2023, incluyendo IM Beyond Rotterdam, Países Bajos, del 16 al 19 de marzo, IM Elevate Orlando, Florida, del 24 al 26 de marzo y IM Beyond Ciudad de México del 21 al 23 de abril.

A medida que IM Academy entra en su décimo año de operaciones, continúa enfocándose en construir nuevas ofertas y llegar a una audiencia internacional, tanto a través de eventos en vivo como a través de una línea cada vez más amplia de productos en línea y servicios educativos.

Nota: IM Academy ofrece educación y capacitación en línea; no es un broker de inversiones y no proporciona asesoramiento de inversión ni acceso a plataformas de negociación.