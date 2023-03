El Porsche 911 traza una trayectoria propia, y no se ajusta a los ciclos de venta habituales El hombre ha estado buscando la eterna juventud durante milenios, un objetivo que sí se ha hecho realidad en el mundo del automóvil Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 25 de marzo de 2023, 10:51 h (CET)

El 911 es atemporal, siempre joven y deseable, gracias en gran parte a la genética heredada del modelo original de 1963. Pero el impulso continuo de este icónico modelo también tiene mucho que ver con la gestión de la gama, que persigue la idea de descubrir continuamente nuevos rasgos de carácter. “Cubrimos un amplio abanico de estilos de vida con las distintas versiones del 911”, dice Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo. “Nuestros protagonistas más jóvenes se llaman GT3 RS y Dakar. La creatividad, la capacidad de desarrollo y la manera en la que las llevamos a producción en serie aseguran la singularidad y el atractivo de nuestra marca”.

Un 911 desaparece en una nube de polvo con Achim Lamparter al volante, sorteando con confianza la duna Big Red de 40 metros de altura. “Nunca lo lograrás”, resonaba en su mente. Eran las palabras de sus colegas del proyecto Cayenne. Después de todo, se trata de la duna más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Pero Lamparter sabe perfectamente cómo pisar el acelerador y guiar la dirección mientras conduce hacia arriba en la montaña de arena y luego nuevamente hacia abajo. El Dakar es el primer 911 todoterreno de producción en serie y el especialista en chasis, principal responsable de su desarrollo. “Nuestro objetivo era conseguir unas cualidades dinámicas sobresalientes, incluso en aquellas pistas que nunca se considerarían para un 911”. Es por ello que los expertos de Porsche prueban los vehículos en lugares remotos y bajo condiciones extremas, siempre teniendo en mente al cliente”.



El 911 Dakar es un modelo cuya alma reside en su chasis y para desarrollarlo fueron necesarios tres años y medio. El sistema de elevación de la carrocería aumenta la distancia máxima al suelo a 191 milímetros, 80 mm más que la suspensión deportiva del 911 Carrera. Todo está diseñado para circular con garantías offroad hasta 170 km/h gracias a los refuerzos de acero inoxidable en la parte delantera y trasera, a las protecciones en los brazos transversales y a otros elementos específicos como los puntales de suspensión, los enganches de remolque de aluminio forjado de color rojo o los faldones laterales.

El 911 Dakar es una edición limitada a 2.500 unidades. Algunas de ellas incorporarán el pack opcional Rallye Design, que rinde homenaje al Porsche 953, ganador del París-Dakar de 1984, y a su sucesor, el 959, ambos con la famosa decoración de Rothmans.

Esta dotación, sin embargo, no la necesita Jörg Bergmeister en el 911 que conduce en Nürburgring. Se trata del 911 GT3 RS, con el que el piloto de Porsche ha completado los 20,8 kilómetros del trazado Nordschleife en seis minutos y 49,328 segundos, un tiempo extraordinario para un coche de producción en serie. Entre otros detalles, el 911 GT3 RS cuenta con un radiador central en la parte delantera, donde habitualmente se ubica el maletero, lo que reduce el peso y permite ganar espacio para la instalación de elementos aerodinámicos activos en los laterales. La zaga presenta el alerón trasero más grande de todos los Porsche GT de calle fabricados hasta la fecha.

El 911 Dakar primero se pinta en blanco y luego se envía a una línea de montaje específica para dotarlo de su apariencia bitono. Allí, la carrocería se lija a mano y la parte superior se protege con cinta adhesiva, mientras la zona inferior se pinta en azul Gentián con una pistola de pulverización. Luego, el coche pasa dos veces por la línea de montaje principal para la aplicación de una capa transparente. “Esto nos permite suavizar la transición entre el azul y el blanco antes de la tercera aplicación, para que no se levante debajo de la franja dorada más adelante”, explica Martin Krieger, de 42 años, quien está a cargo de la pintura personalizada en los vehículos especiales. Tras este proceso, el 911 Dakar vuelve a la línea de montaje, donde en la fase de unión de la carrocería con el chasis recibirá un tratamiento específico para el montaje de la suspensión y el sistema de elevación activo.

“El 911 GT3 RS es mucho más complejo para nosotros”, dice Andreas Mattes, de 40 años, que está a cargo de la planificación del ensamblaje. El nuevo deportivo de carretera es el primer automóvil de producción en serie con puertas hechas de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP), una de las razones por las que este vehículo tiene que abandonar algunas estaciones de la línea de producción normal. También la jaula de seguridad de fibra de carbono, el concepto de radiador de aire único y los imponentes accesorios aerodinámicos cambian la secuencia de construcción.

El 911 traza una trayectoria propia y no se ajusta a los ciclos de venta habituales. Es típico de la industria un fuerte incremento en las entregas poco después del lanzamiento al mercado, al que sigue una bajada en la demanda hasta que llega una pequeña puesta al día del modelo, que desencadena el segundo pico comercial antes de que se presente una nueva generación. “Cada vez que presentamos una nueva generación, una parte de la comunidad que adora al 911 del momento responde con escepticismo y hace un verdadero esfuerzo por comprar el modelo anterior”, explica Walliser. “Dos años después, todos han conducido el nuevo modelo y descubierto sus beneficios. Al final, terminan haciendo un pedido”. Ahí es cuando llega el turno de las primeras variantes cada seis/ocho meses: Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS, GTS, T, Targa.

Gestión de la gama a través de la emoción. Su propia herencia actúa como un programa deportivo antienvejecimiento, manteniendo ese carácter principal que permanece joven para siempre.

La frase del diseñador Ferry Porsche: "Si algo gusta rápidamente no está destinado a gustar durante un largo periodo". NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Porsche 911 traza una trayectoria propia, y no se ajusta a los ciclos de venta habituales El hombre ha estado buscando la eterna juventud durante milenios, un objetivo que sí se ha hecho realidad en el mundo del automóvil Citroën C5 X Plug In Hybrid 180 ë-AT8, un híbrido enchufable con mucha tecnología Con una batería de 12,4 kWh puede recorrer distancias de hasta 62 km (ciclo WLTP) en modo 100 % eléctrico Lexie Alford emprende con un Ford Explorer una expedición alrededor del mundo Está inspirada en el revolucionario viaje de Aloha Wanderwell con un Ford Modelo T Carglass recomienda recalibrar los vehículos con Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), tras la sustitución del parabrisas ¿Cómo ve realmente un coche el mundo que le rodea, cuál es el proceso que le permite identificar, por ejemplo, a un peatón cruzando la calzada? EV9, el primer SUV eléctrico de KIA con tres filas de asientos El Kia Niro, elegido "Mejor coche del mundo para 2023" en los premios WWCOTY 2023 (Women's World Car of the Year)