El Betis Futsal tampoco puede con el Valdepeñas (1-2)

El Betis Futsal, tras perder el martes ante el Palma, ha sufrido su segunda derrota de esta semana, en el doble compromiso casero, al ceder por 1-2 ante otro duro rival como el Viña Albali Valdepeñas, que ha sido mejor que los béticos pero cuyo triunfo no estuvo exento de cierta polémica.

Un gol de Batería de tiro sin barrera, a 1:07 del final, por una sexta falta bética que llegó después de una quinta inexistente, hace a su equipo consolidarse en los puestos de play-off y no perder de vista al Inter; y hace también que el Betis, dependiendo de los resultados de sus rivales más directos, pueda empezar a complicarse la vida por momentos.

El primer tiempo nos mostró a un Valdepeñas muy serio, sin hacer un juego brillante pero con la solidez y la pujanza de un equipo bastante consolidado en zona de play-off. Los manchegos, con una buena presión que maniataba las acciones de un Betis espeso, pusieron cerca a la portería verdiblanca en más ocasiones que los locales a la suya.

Como muestra Nico Sarmiento tuvo que desactivar, de manera casi consecutiva, sendos zambombazos de Boyis, con la derecha y de volea; y de Solano, con la izquierda a la media vuelta. Antes, no obstante, Chano había tenido una buena oportunidad que marró con un débil tiro raso de diestra que Edu despejó sin muchos apuros.

Valdepeñas aprovechó a los ocho minutos una de sus llegadas, y Abbasi en el segundo palo marcó el 0-1 tras un fallo defensivo del Betis en jugada de estrategia. Carlos Sanz llegó tarde a tapar el primer pase y dejó solo a Abbasi, que anotó a placer.

De ahí al descanso continuó la superioridad no avasalladora, cierto, del Viña Albali, frente a un Betis que cometió su quinta falta con tres minutos aún por jugarse, y que solamente puso en apuros más o menos serios a Edu cuando Eric, solo dentro del área aunque de manera forzada, no supo batirle.

La segunda mitad tuvo, durante buena parte de la misma, el nombre de Nico Sarmiento como principal protagonista. Porque su equipo era casi incapaz de crear visible peligro y, por el contrario, el meta internacional argentino salvó al Betis con al menos cinco o seis paradas de mucho mérito, tanto a Boyis, como a Matheus Prea -dos-o a Solano. A ello solo opuso el Betis una llegada, bastante clara, eso sí, en la que Raúl Jiménez estrelló el balón en el palo tras jugada personal.

El Betis no parecia reaccionar, pero lo cierto es que solo estaba un gol por debajo. Y así, en el minuto 34, llegó el empate en un tiro de Raúl López que entró tras dar en un jugador visitante (1-1). Y justo ahí empezó la polémica, dado que los colegiados señalaron un par de faltas a los béticos más que dudosas.

Especialmente discutible, por no decir abiertamente que solo existió en la mente de los árbitros,, fue la quinta, pitada a Chano en la esquina del área rival, cuando la jugada parecía córner para el Betis y cuando aún restaban un par de minutos para el final, lo que condicionó el desenlace del choque.

Poco después Fernando se vio obligado a frenar en falta cerca del área a un jugador rival y Batería, no desde los diez metros sino desde donde se produjo la falta, sentenció a 1:07 del final (1-2); aunque todavía el Betis, atacando de cinco, gozó de una última ocasión con un trallazo de Charly que repelió el poste.

Derrota pues, no injusta ciertamente, pero sí bastante dolorosa, que deja por ahora a los béticos con los mismos seis puntos de margen sobre el descenso, y a expensas de lo que hagan, por ejemplo, el Córdoba en pista del Inter y también del duelo directo entre Manzanares y Levante. Valdepeñas, mientras tanto, vuelve feliz a tierras manchegas con su fiel hinchada presente en San Pablo con tres puntos y con el play-off ya prácticamente en el bolsillo.

1 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Henmi, Raúl Jiménez, Carrasco -cinco inicial-, Lin, Raúl López, Cristian Povea, Éric Pérez, Fernando, Chano, Carlos Sanz, Charly y Raúl Sánchez (ps). 2 - VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Edu, Rafael Rato, Pol Pacheco, Lolo, Matheus Preá -cinco inicial-, Claudino, Lemine, Solano, Batería, Abbasi, Boyis y Nano. GOLES: 0-1: Abbasi (min 8); 1-1: Raúl López (min 34); 1-2: Batería, de dp (min 39). ÁRBITROS: Antonio Navarro (Castilla y León) y Alberto Sarabia (La Rioja). Amarillas a Nico Sarmiento, Chano, Cristian Povea y Fernando por el Betis y a Boyis, Abbasi y Solano por el Viña Albali Valdepeñas. INCIDENCIAS: Jornada 24ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de San Pablo (Sevilla).