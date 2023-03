La empresa J&C Oportunitats ofrece vaciado de pisos Barcelona Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 17:27 h (CET) Cuando se emprende un proyecto de renovación de un espacio o se tiene en mente ocupar un inmueble que ha tenido un uso anterior, existen ciertos aspectos que hay que resolver. Uno de ellos está relacionado con el mobiliario que está en el lugar y que no tendrá uso en esta nueva etapa de la propiedad.

En esos casos se requiere de un servicio como el que presta la empresa J&C Oportunitats. Esta es una tienda local de artículos de segunda mano que también lleva a cabo labores de vaciado de pisos en Barcelona. Se trata de un trabajo especializado que incluso puede salir totalmente gratis.

Lo que hace el equipo de profesionales de J&C Oportunitats La tienda J&C Oportunitats comercializa muebles y enseres domésticos o de oficina en óptimo estado que han cedido los propietarios originales. Dentro de las categorías que venden están los electrodomésticos, artefactos de climatización, muebles de baño, dormitorio, cocina, implementos deportivos o mobiliario de oficina. También tienen una sección de artículos antiguos.

Otra de las unidades de negocio de la firma es el servicio de vaciado de oficinas en Barcelona. Al contactarlos, un equipo especializado acude y se lleva todo lo que el cliente solicite. Cuentan con toda la logística para solucionar el problema de la disposición final del mobiliario y los electrodomésticos que se necesiten desechar.

Tras encargarse de la recogida, el equipo de J&C Oportunitats lo lleva a un punto limpio para el reciclaje. Todos los aspectos se incluyen en la tarifa de servicios. Además de trabajar con pisos, también pueden hacer lo propio en naves industriales y oficinas. Igualmente, se encargan de espacios ocupados por personas que padecen el Síndrome de Diógenes.

Una de las mejores elecciones para el vaciado de pisos en Barcelona El vaciado de pisos en Barcelona se ha convertido en una alternativa usada por varias razones. Indican que es una de las mejores opciones para las personas que quieren remodelar uno o varios ambientes y no tienen espacio para almacenar el mobiliario viejo. También cuando se desea vender una propiedad y se requiere eliminar el mobiliario existente para mostrarla en toda su amplitud.

J&C Oportunitats afirma que también se presentan casos en los cuales un piso se ha alquilado y los inquilinos han dejado muebles o electrodomésticos allí.

Por otra parte, cabe destacar que no solo se contribuye con la economía circular al darle nuevo uso a esos enseres, sino que incluso el cliente puede librarse del coste. En caso de que la carga compense los gastos de gestión, el cliente no tendrá que pagar nada a la compañía. Al vender los enseres como artículos de segunda mano, se elimina el impacto ambiental que supone la disposición final.

