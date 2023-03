Franquicias inmobiliarias rentables en Madrid, con Best House Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 16:29 h (CET) Con un volumen de compraventas considerable, el mercado inmobiliario español planea cerrar un gran año en términos generales.

Aunque muchos expertos dan por hecha una desaceleración en 2023, debido a un panorama marcado por una fuerte inflación y amenazas de recesiones, muchos otros no prevén cambios importantes en esta tendencia. No obstante, estos recomiendan a las empresas e inversores tomar decisiones más sensatas.

La prioridad está enfocada en proteger la inversión y buscar nuevos proyectos en las primeras ciudades del país, especialmente para construir, donde se tiene la certeza de que se van a vender los inmuebles en el futuro. En este contexto, una buena opción es una de las áreas más pobladas de la UE y con un gran número de turistas extranjeros, la ciudad de Madrid.

Los españoles y extranjeros pueden vender inmuebles o invertir de manera segura en franquicias rentables Madrid con la una de las empresas españolas líderes en el sector inmobiliario y financiero, denominada Best House.

Franquicias inmobiliarias: qué son y por qué invertir en Madrid La franquicia es un modelo de negocio que se basa en un intercambio financiero y jurídico a través de un contrato, el cual concede permite que la empresa conceda a la otra parte (el franquiciado), el poder total del manejo de bienes y servicios de una marca. Este sistema de comercio se lleva a cabo mediante negociaciones acreditadas por distintos sectores, uno de estos es el sector inmobiliario, industria diseñada para la gestión y venta de terrenos, propiedades y viviendas.

En la actualidad, las franquicias inmobiliarias se encuentran en una situación cambiante. Por ejemplo, en el 2022 la compraventa de viviendas cerró con un aumento cercano al 13 %. Sin embargo, para este nuevo año se prevé un considerable descenso en estas operaciones. Según los expertos, son cambios poco profundos, por lo que, si los inversores saben invertir bien y en el momento correcto, puede ser muy beneficioso para ellos. Esto se debe a que pueden invertir en inmuebles más económicos y, en el caso de una recidiva, podrían aumentar los precios para después revenderlos y obtener importantes ganancias.

Por otro lado, invertir en franquicias rentables en Madrid en el sector inmobiliario es una buena alternativa de negocio. Los inmuebles, sean edificios, residencias o casas, pueden alquilarse a turistas y estudiantes extranjeros durante cualquier temporada del año, especialmente dentro de una urbe tan turística, desarrollada en infraestructura y estable económicamente como lo es esta ciudad.

Además, gracias al aumento de las transacciones de inmuebles de los últimos años en la capital española, las franquicias inmobiliarias representan una de las inversiones más rentables en el mundo de los negocios, garantizando una rentabilidad bruta del mercado inmobiliario de hasta un 6 %.

Invertir seguro en franquicias rentables con Best House La capital de España es uno de los mejores sitios para llevar a cabo este tipo de inversiones, pero, antes de tomar una decisión, los que deseen invertir en bienes raíces en Madrid deben contar con la asesoría y el apoyo especializado en todo lo referente a la compraventa de inmuebles. En este sentido, Best House cuenta con un equipo de profesionales que tienen la experiencia y los recursos necesarios, para invertir y comprar una franquicia inmobiliaria rentable en el tiempo.

Estudiar y comparar precios o condiciones tangibles dentro de este mercado es fundamental para que los franquiciados inviertan su dinero en aquellas franquicias rentables en Madrid y más competitivas del sector. Además, la empresa se asegura de que sus clientes cuenten con una baja inversión y compren el inmueble que mayores ventajas les ofrezca, a través de la cartera compartida de más de 400.000 inmuebles en España y a nivel nacional que solo ofrece Best House.

