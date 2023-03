Más allá de la inversión Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 13:20 h (CET) A pesar de que cada vez son más las personas que se animan a invertir en empresas emergentes, resulta complicado encontrar un currículum tan exitoso como el de Hugo Arévalo. Existen mercados en los que algunas de las estrategias más brillantes son las de imitar los movimientos de los más grandes, aquellos que presumiblemente más saben. A la hora de invertir en las empresas, una persona de referencia sería Hugo Arévalo.

Hugo Arévalo cuenta con el honor de haber invertido en empresas como Jobandtalent, Deporvillage o Playtomic, entre otras. Empresas que en su día no eran tan conocidas y en las que Hugo supo ver el talento.

Una vida ligada a las inversiones Su vida siempre ha estado ligada a las inversiones y, además, a la creación de diferentes proyectos. En 2013, fundó una consultora tecnológica que se dedicaba a impulsar el ecosistema del emprendimiento español mediante la consecución de ayudas públicas a nivel español y europeo. Gracias a esto, logró financiación de empresas que pasaron a formar parte de compañías más grandes, debido a su potencial.

Hugo Arévalo también ha formado parte de otras compañías de gran reputación, por ejemplo, Hawkers y, a día de hoy, forma parte de Chamberí Valley. Además de las inversiones, a Hugo Arévalo le ha gustado siempre enseñar a los demás, ayudar a que los demás puedan seguir sus pasos. Este puede que sea uno de los motivos que le hizo convertirse en cofundador de ThePower Business School, siendo ahora presidente ejecutivo.

Una escuela de emprendimiento como ninguna otra ThePower Business School es uno de los logros por los que más se conoce a Hugo Arévalo. La particularidad de esta escuela de negocios es su metodología y la forma que tiene de enseñar. Se trata de una escuela de negocios que se diferencia de las escuelas tradicionales, no solo por la importancia de la gente con la que cuenta, sino también por la aplicación práctica que tiene en el día a día.

Cuando se trata de una escuela de negocios, es importante ofrecer una formación que realmente pueda ayudar a cualquier persona a poder desarrollarse profesionalmente. No se trata de ofrecer una formación que le sirva para rellenar currículum, sino que es importante que lo que pueda aprender lo pueda aplicar en la empresa en la que trabaja o en el negocio que haya montado. Como se ha visto, Hugo Arévalo es capaz de enseñar a una empresa lo que funciona y no en el mercado.

La escuela ofrece toda clase de marketing, diferenciados en distintas áreas. Cuando existe una figura como la de Hugo Arévalo detrás de este proyecto, se puede tener la certeza de que la experiencia va a jugar a favor de los estudios. Hugo Arévalo cuenta con un perfil que ya ha demostrado su éxito en diferentes ocasiones; es decir, si alguien sabe de inversiones, es quien realmente ha tenido éxito con ellas.

A través de la escuela de negocios ThePower Business School, se pueden encontrar casos de éxito que han tenido relevancia en reconocidas empresas punteras, por lo que también es una gran oportunidad para aprender de personas relevantes del sector que puedan ayudar a ver desde otro punto de vista el mundo de los negocios.

Cuando se trata de arrancar un negocio, contar con este tipo de formación y experiencia es fundamental para salir adelante. Hugo Arévalo lo sabe muy bien y por eso lo quiere compartir con todos aquellos que formen parte de su escuela de negocios.

