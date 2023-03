Emprender un negocio con las franquicias Llooly

Montar un emprendimiento rentable, atractivo y novedoso a partir de la experiencia comprobada es posible de la mano de la franquicia Llooly en la industria de heladerías y cafeterías especializadas de España.

Esta propuesta low cost, con uno de los modelos de inversión más bajos y de mayor rentabilidad del sector, tiene como principal objetivo la expansión y gestión de franquicias, con el principal objetivo de popularizar sus productos estrella Bubble Waffle, los Ice Rolls y los Taco Helados como novedad.

Llooly, en todas sus opciones de negocio incluye un pack de apertura para poder facturar de 5.000 €, lo cual la erige como una de las más económicas del sector.

Ventajas de abrir una tienda Llooly A la hora de pensar en una franquicia rentable es posible encontrar en Llooly una excelente alternativa, en función de un modelo de negocio único y original en la industria a disposición de emprendedores e inversores.

La firma, que nació de la mano de Pau Ferrer en el 2017, y que en la actualidad cuenta con más de 16 puntos de venta en todo el territorio español, consolidó su modelo de gestión a base de otorgar diferentes ventajas a sus franquiciados y herramientas para consolidar su crecimiento.

La licencia puede adquirirse en cuatro formatos: kiosco o isla, desde 8 metros cuadrados a 23,900 €; take away, desde 10 mts² a 27,500 €; store, desde 40 mts² a 28,500 €; y la full track como novedad con tan solo 23,500€. Si bien cada uno de estos conceptos reúne rasgos específicos que se ajustan a las necesidades de cada tipo de franquiciado, el aspecto trascendental en común es que su montaje requiere una inversión inicial muy reducida. De esta manera, no se incluye canon de afiliación ni royalties por consumo o publicidad. La empresa también garantiza un rápido retorno de lo invertido y una mejor rentabilidad.

A su vez, existe un compromiso explícito de brindar a los licenciatarios un acompañamiento y supervisión durante el proceso de apertura. Todo ello con un software propio de gestión, decoración exclusiva, gestión de compras, una maquinaria patentada en Alemania y una imagen probada de marca.

Todos los formatos de negocio ofrecidos pueden adaptarse sin inconvenientes a locales tradicionales, plazas o avenidas concurridas, así como también a ubicaciones específicas como cines, hoteles y aeropuertos.

El producto como mejor carta de presentación La tienda Llooly se reconoce a sí misma como una compañía pionera en traer a España la experiencia de los bubble waffles (waffles en forma de burbujas) y los ice rolls (helados a la plancha o helado tailandés) y el taco helado, (la fusión del waffle y de ice roll), todos combinados con diferentes toppings y siropes.

El producto y sus distintas combinaciones – sumado a una extensa variedad de smoothies, helados tradicionales, refrescos, cafés e infusiones – confiere un valor añadido a la franquicia por sobre sus competidores y le otorga un enfoque multitemático.

Asimismo, otro ítem característico de su servicio es la cuidada presentación de cada uno de sus productos, los cuales se elaboran a base de ingredientes frescos y naturales.

De esta manera, Llooly les permite a sus franquiciados hacerse con un concepto de negocio innovador, económico y fácil de gestionar.