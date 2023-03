Roger Adrià destaca en la fuga de la Volta a Catalunya

El Equipo Kern Pharma volvió a acaparar todas las miradas este jueves en la cuarta etapa de la Volta a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 20-26/03) gracias a un potente Roger Adrià, quien exhibió su gran estado de forma en una escapada muy cotizada. El ciclista catalán y sus compañeros de fuga echaron un valiente pulso al pelotón, que acabó dándoles caza a menos de cuatro kilómetros para la meta de Sabadell. Groves (ADC) se impuso en el sprint y Adrià fue elegido el corredor más combativo del día.



Con el cuchillo bien afilado partió desde Llívia el pelotón de la ronda catalana ante las posibilidades de que una ofensiva pudiera llevarse el gato al agua en Sabadell. Lo intentaron por activa y por pasiva diferentes corredores en la ascensión a La Molina, pero fue un ataque de Roger Adrià al que solo unos pocos se pudieron sumar lo que dio inicio a la escapada. El quinteto batalló contra el viento e hizo frente a un pelotón que no dio tregua en ningún momento y se vio en apuros para darles caza. A falta de cuatro kilómetros para el desenlace, el intento de Adrià fue absorbido por el gran grupo y un sprint decidió la jornada.

“Se ha salido muy rápido, como era de esperar, porque subir La Molina nada más empezar era duro”, relata Roger Adrià. “Una vez hemos coronado he arrancado y nos hemos ido cinco corredores en la bajada. Pegaba mucho viento de cara y nos costaba avanzar. Además, no nos han dejado mucho tiempo, pero hemos ido todo el día a tope hasta llegar lo más lejos que podíamos. Me habría gustado ganar la etapa, pero siempre está bien subir al podio”, sentencia el ciclista del Equipo Kern Pharma en relación a su distinción como el más combativo de la jornada.

La Volta a Catalunya atravesará el viernes las Terres del Ebre en su quinto parcial, donde la imponente ascensión final a Lo Port será determinante en el desenlace del envite.