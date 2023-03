André Rieu y la banda de gaiteros Sea Scouts de Gibraltar

Hace unos días tuvo lugar en Málaga (Andalucía, España), el espectacular y apasionante encuentro con uno de los grandes maestros de la música, el gran violinista y Director de Orquesta holandés André Rieu, acompañado de su excepcional Orquesta Johann Strauss, en el Palacio de Deportes de Martín Carpena.

Más de 11.000 personas procedentes de diferentes países del mundo no pudieron perderse el deslumbrante escenario de luz y color, con sus enormes pantallas donde se proyectaban paisajes y diferentes animaciones en 3D.

En ese escenario, actuaron artistas como Los del Río que levantaron al público con su famosa “Macarena”, la legendaria banda de gaiteros de los Sea Scouts de Gibraltar, que nos cautivó con algunos de los temas clásicos escoceses como The Highland Cathedral, Wooden Heart, Amazing Grace, Scotland The Brave, este último, con el que hicieron su elegante y disciplinada aparición entre la multitud.

Un grupo de Góspel que con sus admirables voces conmovieron a todo un público embelesado y cómo no, el gran sentido de humor de André Rieu que nos acompañó durante todo el espectáculo.



Hoy, he tenido la gran satisfacción y privilegio de entrevistar a algunos de los gaiteros pertenecientes a la banda de los Sea Scouts de Gibraltar y me han hecho cómplice de su historia en la banda, de sus experiencias y por supuesto hemos hablado, de aquel día tan especial que compartieron escenario con André Rieu.

Tarik El Yabani, tiene 31 años y actualmente es el gaitero mayor de la banda de gaiteros de los Sea Scouts, compuesta por unos 30 músicos entre gaiteros y tambores. Lleva 16 años dedicados a tocar la gaita escocesa. Estuvo cinco años en el Regimiento Real de Gibraltar, en los cuales tuvo la oportunidad de viajar a Escocia y acudir a la escuela de gaitas y tambores de Edimburgo, después de tres clases se graduó en primera categoría en gaitas y fue recomendado para hacer el curso de Gaitero Mayor. Después de finalizar su carrera militar regresó a los Sea Scouts, y estuvo un año como Sargento gaitero y al retirarse el Gaitero Mayor ocupó su puesto, en el cual lleva un año y medio.

– ¿Cuántas horas dedicáis a la semana para el aprendizaje y práctica de las gaitas y demás instrumentos? Los lunes practicamos durante unas dos horas y media a tres horas máximo, después los martes enseño de seis a nueve, y desearía hacer otra clase de práctica los jueves.

– Tarik, háblanos un poco de cómo se desarrolla una clase de práctica. Empezamos haciendo los ejercicios básicos de la gaita y después practicamos las canciones con el puntero, afinamos las gaitas, tocamos con los tamboreros y sí da tiempo marchamos, para practicar las marchas.

– ¿Cómo se está desarrollando tu primer año y medio como Gaitero Mayor de la banda? Muy interesante, hemos ido a Marruecos en dos ocasiones, también tuvo lugar este maravilloso concierto junto a André Rieu, y posiblemente tenga lugar este año en noviembre un tercer viaje a Marruecos y no faltarán unos cuantos conciertos o desfiles.

– ¿Qué ha representado para ti llevar a tu banda a este gran concierto con André Rieu? Pues la verdad no tengo palabras, me siento muy emocionado; siempre ha sido un sueño poder llevar a la banda a un concierto, pero nunca imaginé llevarla a un nivel tan alto como este concierto con André Rieu.

– ¿Cuál fue para ti el instante más emotivo del concierto? El más emotivo fue cuando marchamos hacia el escenario y subimos a él, contemplaba al público, las banderas, y fue entonces cuando André Rieu nos presentó como la banda de gaiteros de los Sea Scouts de Gibraltar, nunca olvidaré ese momento, fue muy especial.

Anthony Galliano es uno de los miembros más antiguos y más activos de esta banda. Fue Gaitero Mayor hasta hace poco, y lleva dedicado más de cincuenta años a la enseñanza de la gaita. Ha compartido escenario con grandes artistas de la música celta como Carlos Núñez y The Chieftains en el Teatro Cervantes de Málaga.

– ¿Cómo comenzó tu pasión por tocar la gaita escocesa? Comenzó mientras veía en el televisor a un comediante que tocaba la gaita, tendría unos once años, y me impresionó mucho, a los catorce años comencé a tocar en la banda.

– Tony, háblame un poco de cómo se fundó esta banda y de cómo ha evolucionado vuestro uniforme a lo largo de la historia hasta llegar a usar el Kilt o la falda escocesa La banda no sabemos exactamente cuándo se formó, creemos que fue en el año 1916 por la policía del arsenal que hoy en día es la policía del Ministerio de Defensa, porque ellos tenían una banda más antigua; la primera foto que tenemos de evidencia sobre ello es en el año 1920 tocando en Inglaterra, tres gaitas, y tres tambores y bombo, esa es la primera fotografía de la historia de la banda.

La banda transformó su uniforme de los pantalones cortos blancos y jersey de azul marino a otro uniforme con chaqueta, y la gorra de marino por la boina para unificarla. Más tarde se introdujeron los pantalones largos blancos, de ahí pasamos a las túnicas negras, que eran chaquetas y pantalones largos azul marino, y en verano chaquetas blancas de mangas cortas y abiertas.

En el 2010 pasamos al kilt, la vestimenta civil escocesa, que es la que usamos desde entonces. Los colores de la falda que nos representa, nuestro tartán, es la Flor de Escocia.

– ¿Durante cuántos años fuiste el Gaitero Mayor de los Sea Scouts de Gibraltar? ¿Y qué representan para ti todos estos años? Fueron más de cuarenta años, lo más bonito para mí ha sido mantener esta banda en su tradición de más de cien años. Ahora me sustituye Tarik y siento que la banda está en muy buenas manos. Yo represento a los más viejos, y al mismo tiempo estoy manteniendo el orden y un poco de sentido común para que no haya mucha fricción entre lo nuevo y lo viejo.

– ¿Cómo ha evolucionado la banda desde sus principios hasta hoy en día? Ha evolucionado muchísimo, el equipo anterior era muy antiguo y estaba en malas condiciones, y gracias a The Royal Ulster Riffle (Regimiento irlandés) que cuando ellos llegaron, nos ayudaron a modificar el equipo, nos enseñaron y evolucionamos bastante, como también evolucionaron los instrumentos, yo tenía una bolsa cuando empecé que si no la usaba se secaba y tenía que comenzar de nuevo a limpiarla, y hoy en día, es completamente diferente.

– ¿Cómo ha sido para ti compartir escenario con André Rieu? Cuéntanos tu experiencia Para mí ha sido una de las cosas más importantes de la banda, hemos hecho muchas cosas a lo largo del tiempo, pero al nivel de André Rieu, no. Yo, personalmente, me siento muy orgulloso; primero por haber podido ir y vivir ese momento, y luego compartir escenario con él. Me siento muy satisfecho.

– Uno de los momentos más electrizantes para ustedes fue cuando el mismo André Rieu os invitó a seguir tocando con él en esta gira, ¿Qué sentiste en ese momento? Muy orgulloso de lo que habíamos hecho y del nivel que hemos conseguido, y todo a través del esfuerzo, trabajo, disciplina, persistencia por parte de Tarik, de todos los ensayos que hemos hecho, y luego nos adaptamos muy bien, dado que lo que ensayamos no era exactamente lo que él quería, tuvimos que adaptarnos allí mismo. Ensayamos una vez y la segunda arrancamos.

Otro de los miembros más antiguos de la banda, se llama John Adam Mascarenhas, también músico y compositor, además de cantante. Lleva 49 años en la banda, comenzó desde joven con la edad de 14 años, y junto a Anthony Galliano ha tenido el privilegio de tocar con Carlos Núñez y The Chieftains. Multiinstrumentista, desde pequeño despertó una sensibilidad y una pasión desmedida por la música, aprendiendo por sí solo y de oído, mucho de los instrumentos que hoy en día toca, como el piano, la flauta irlandesa, guitarra, y por supuesto la gaita que despertó en él su interés y entusiasmo desde muy temprana edad.

– John Adam, has compartido escenario con grandes maestros de la música celta, como Carlos Núñez, y The Chieftains ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos un poco. Tocar con el gran músico Carlos Núñez, fue como un sueño. Siempre me fascinó su música y he sido un gran admirador de su magnífico trabajo. Y compartir escenario con el legendario y maravilloso maestro irlandés como es Paddy Malone de los Chieftains, fue un gran privilegio y honor imposible de olvidar, muy emotivo.

– ¿Qué ha sido para ti compartir escenario con André Rieu? Fue realmente un sueño del cual no quiero despertar, nunca imaginé que pudiera tocar junto a él. Aparte de un excelente músico, es una gran persona, es lo que me transmitió cuando hablé con él. Nos recibió como quien dice con los brazos abiertos. Es muy perfeccionista.

– ¿Cómo sentías al público, en el concierto? El público estaba completamente entregado, fue fantástico y al mismo tiempo motivador, me sentía todo el tiempo abrazado por su entusiasmo y calor. Cuando salimos al escenario y el público se puso en pie, aplaudiendo, fue algo muy emocionante y excitante, tantos miles de personas reunidas, las luces, el escenario, recuerdo las banderas que colgaban y las lágrimas de muchas personas que conocía y que fueron a ver el espectáculo y estaban allí apoyándonos.

Marian Goessens nació en Barcelona y es la primera mujer gaitera en los más de cien años de historia en esta banda. Comenzó hace ocho años con la gaita asturiana y lleva cinco años con la gaita escocesa.

– ¿Cómo te sientes al ser la primera mujer gaitera de la banda de los Sea Scouts? Para mí es un honor y un privilegio, formar parte de esta banda. Ser la primera mujer gaitera en esta banda tan profesional formada por tan excelentes músicos con tan gran disciplina y formación es un orgullo y algo que me llega muy adentro del corazón. En la gaita escocesa vuelco toda mi pasión y entusiasmo, es un instrumento que requiere de mucha agilidad y fuerza, así como destreza y disciplina. Espero que con el tiempo mi ejemplo sirva para que otras mujeres tengan este deseo por aprender a tocar la gaita escocesa y seamos más mujeres en esta excepcional banda que forman los Sea Scouts.

– ¿Cómo fue tu experiencia en este concierto con André Rieu? Fue una experiencia extraordinaria y maravillosa, encontrarme ante un público de más de 11000 personas y bueno, era la primera vez que tocaba con esta banda y fue totalmente impresionante. Compartir con ellos la misma pasión y compartir un mismo escenario fue, en su conjunto, apoteósico.

– ¿Cuál fue el momento más emotivo? Todos los momentos fueron emotivos, pero una vez cruzado el corredor y sentirme arriba del escenario, tocar el tema de Highland Cathedral, que tantas veces había oído, me sentía totalmente emocionada y sensible de verme allí ante tantas personas, con André Rieu y la Orquesta Strauss, aquellas voces angelicales, aquel colorido, aquel sentimiento, fue mágico. Ese fue para mí el momento más emotivo.

Jorge Lara Silva nació en Málaga y comenzó su afición por la gaita a razón de acompañar a su esposa Marián a sus ensayos con la gaita asturiana. Sintió curiosidad por este instrumento e inició su aprendizaje junto a su mujer. Ellos practican cada día con el puntero una hora aproximada, entre ejercicios como las escalas y después comienzan a practicar las canciones o melodías. Jorge nos confiesa que de pequeño iba a ver los partidos de baloncesto al Palacio de Deportes, y que jamás hubiese pensado que iba a tocar allí.

– ¿Cómo os acogió el equipo de André Rieu? El equipo nos recibió muy bien en todo momento, el catering, excelente, teníamos un espacio muy grande para nosotros para cambiarnos, ensayar, etc.

– ¿Cuál fue tu momento más emotivo, Jorge? El momento más emotivo fue cuando salimos tocando Scotland The Brave, iba andando entre el público, mirando a las personas, veía el escenario al fondo, me sentía como una mega estrella. Mientras marchaba hacia el escenario, el impacto fue enorme, sentía al público muy cerca y cuando tocamos Amazing Grace y el público se levantó aplaudiendo, yo me sentía completamente emocionado. Fue una noche mágica. Tocar con André Rieu fue una experiencia maravillosa. .................................



Muchas gracias a la banda de gaiteros de los Sea Scouts por concederme esta entrevista. Y que en un futuro, no muy lejano, se celebren más conciertos donde podamos seguir deleitándonos con vuestra música y profesionalidad.

En los últimos años, los Sea Scouts de Gibraltar han participado en numerosos festivales y eventos, como visitas a Marruecos tocando para las autoridades marroquíes y celebrando el cumpleaños de su Rey. En España han tocado para numerosos ayuntamientos como son los de Jerez de la Frontera, Estepona, para el festival internacional y de Navidad, de Mijas para la Noche Celta, de Manilva, para la comunidad irlandesa, de Arroyo de la miel, en Málaga, en el día de San Patricio. Y en muchos festivales en Asturias.

La banda, con la colaboración del Ministerio de Cultura de Gibraltar, organiza desfiles y conciertos anuales en los cuales han participado también bandas de Asturias, Escocia, Canadá y de Irlanda.