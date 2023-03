​Recortes Cero apoya y convoca a la movilización en defensa de la sanidad pública el 25M El anuncio del Gobierno andaluz de privatizar la Atención Primaria es inaceptable Eduardo Madroñal Pedraza viernes, 24 de marzo de 2023, 09:10 h (CET) Recortes Cero estará este 25 de marzo en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública andaluza y, en particular, en defensa de la Atención Primaria. La formación viene denunciando el deterioro del Sistema Andaluz de Salud desde hace tiempo. Un deterioro se ha agudizado con la llegada del actual gobierno pero que ya se daba en gobiernos anteriores.

Los anuncios de privatizar una parte del sistema relacionado directamente con la Atención Primaria, son especialmente graves y afectan al conjunto de la sociedad andaluza, tanto en la ciudades como, especialmente, en el medio rural. El anuncio del gobierno andaluz de privatizar la Atención Primaria es inaceptable.

Observamos que recientemente, se vienen aprobando pagos de cientos de millones de euros a la sanidad privada, en lugar de fortalecer la pública. Esta línea de privatizaciones, más o menos encubiertas se viene produciendo desde hace años y afecta de manera notable a la calidad del servicio y de la atención que recibe el conjunto la población.

Estos recortes, y el desvío de fondos públicos a diferentes conciertos con la sanidad privada, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por colectivos del ámbito sanitario, asociaciones de pacientes y sociedades científicas.

En coherencia con la línea de redistribución de la riqueza que defendemos desde Recortes Cero, consideramos que Andalucía es una región con grandes recursos pero elevada desigualdad y no está justificada esta medida frente a la que proponemos:

Revertir los recortes y desarrollar una Atención Primaria digna llegando hasta el 10% de PIB andaluz y nacional para la sanidad (actualmente, en Andalucía es del 7,4% del PIB frente al 8,4% de media nacional).

Unidad de todos los sectores de la sanidad en toda España. Necesitamos la unidad de todos los niveles del sistema sanitario público (personal de la medicina, enfermería, personal sanitario y no sanitario en general, pacientes,...) en todas las comunidades autónomas porque el deterioro de la sanidad pública es generalizado en todo el país.

Redistribuir la riqueza, que paguen más los que más tienen mediante una redistribución fiscal que incremente los ingresos de la administración para promover un desarrollo industrial sanitario propio.

