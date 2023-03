Alma Secret bate récord de ventas con su champú Shikakai en formato sólido Comunicae jueves, 23 de marzo de 2023, 11:12 h (CET) Coincidiendo con su séptimo cumpleaños, la firma murciana de cosmética natural crece un 50% superando los 2 millones de euros de facturación Se cumplen 7 años desde el nacimiento de la firma murciana de cosmética natural Alma Secret con un balance inmejorable y una proyección muy interesante. Rocío L. Cuesta, su cofundadora, es una farmacéutica conectada con la naturaleza desde bien pequeña y experta en formulación cosmética y en extraer el máximo de principios activos de las plantas. La empresa que dirige es uno de los fenómenos beauty de la cosmética made in Spain que cuenta con miles de devotos en el país y también fuera de las fronteras españolas.

Shikakai Bar, un champú anticaída en formato sólido que bate récords de ventas

Belleza limpia, ingredientes botánicos activos, experiencias sensoriales, fabricación in-house y productos que baten récord de ventas como el Champú Shikakai Bar, el más reconocido anticaída zerowaste que ha conseguido vender más de 20.000 unidades en pocos meses. Un Best Seller con un NPS espectacular, con opiniones de clientes enamorados del producto que le dan una nota media del 9, 8 y 10.

"Creemos en una belleza honesta, efectiva y respetuosa con los animales y el planeta. Esta es la razón por la que todos nuestros productos son Cruelty Free y están formulados con ingredientes orgánicos, activos innovadores, agua termal y extractos ecológicos optimizados", afirma su fundadora.

Alma Secret, un referente en el mundo de la cosmética natural

La marca ha conseguido crecer un 50% durante el 2022, superando los 2 millones de € de facturación y se ha posicionado como una de las referentes del mundo natural con desarrollos innovadores dentro del mundo de la cosmética y también de la aromaterapia. El bienestar, el equilibrio mente-cuerpo y la necesidad de cuidarse con productos naturales y respetuosos con el planeta, es una prioridad en todo su proceso de desarrollo.

Ingredientes de proximidad para reducir el impacto ambiental y apoyar el desarrollo de pequeños agricultores

Su ubicación en la zona sur de Murcia es privilegiada por su riqueza vegetal y frutal, con ingredientes de proximidad y agricultores cercanos. "Nuestras plantas proceden de campos de proximidad para reducir el impacto ambiental y apoyar el desarrollo de pequeños agricultores de la región, quienes cultivan o recolectan plantas ecológicas y silvestres que han crecido sin pesticidas ni agentes químicos. Estas plantas, adaptadas a climas cálidos, tienen un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes",comenta Rocío, CEO de Alma Secret.

La firma ha desarrollado la tecnología exclusiva INFINITY BOOSTER que consigue maximizar toda la potencia de las plantas mediante la extracción del 100% de sus principios activos para amplificar sus resultados en la piel. Así, se consigue hasta un 70% más de antioxidantes y activos.

Los productos de Alma Secret son mucho más que mezclar ingredientes naturales biocompatibles con la piel, también incluyen tecnologías innovadoras con resultados demostrados por estudios in-vivo e in-vitro e ingredientes novedosos como el aceite de Yuzu, Manketti, Amla, Polvo de Perlas, Manuka, Shikakai o el Trigliceride C22 Complex. Todos los productos son cruelty free certificados por PETA y no están testados en animales.

En plena expansión internacional

Durante este último año, han dado el salto internacional y han puesto en marcha un proyecto de internacionalización para estar presente en Europa y Asia, presentando sus productos en dos de las ferias más importantes del sector: VIVANESS y COSMOPROF. También han iniciado su desarrollo en canal de perfumería y sus productos están disponibles en DRUNI, MARVIMUNDO, PACO PERFUMERÍAS, DOUGLAS y PRIETO, entre otros. Rocío es una persona optimista y muy agradecida por la acogida que está teniendo la marca. "Gracias al apoyo de miles de clientes y seguidores, que nos demandaban poder adquirir la marca en tiendas físicas, hoy estamos en más de 200 puntos de venta. Un sueño hecho realidad. Todo el equipo estamos súper agradecidos".

Actualmente, Alma Secret está trabajando en una batería de nuevos productos que se lanzará a lo largo del 2023 y que prometen sorprender.

Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca de origen farmacéutico pionera en el desarrollo de cosmética natural y termal de alta calidad. "Somos expertos en fórmulas magistrales naturales, reparadoras y preventivas enriquecidas con plantas ecológicas y silvestres adaptadas a climas cálidos con un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes y activos".

"Aplicamos toda nuestra experiencia a la formulación de productos para el cuidado de la piel o el cabello, aceites naturales y protectores solares utilizando nuestra potente base botánica infusionada en agua termal y potenciada con ingredientes activos clínicamente probados que amplifican los resultados".

Venta en https://www.almasecret.com/, Amazon y puntos de venta autorizados.

