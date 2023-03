Alternativa PP, Paradela, Mazón y Cuca Cerca del Congreso del los Diputados, tres hombres del PP hablaban bajito José Luis Heras Celemín jueves, 23 de marzo de 2023, 11:04 h (CET) “¿A dos pasos del Congreso de los Diputados, este acto, con Bendodo, Gomez-Pomar y usted, muestra la ternativa del PP a lo que representa la Moción de Censura de Tamames al gobierno de Sánchez que se decide ahora?”. Pregunta, en un acto en el hotel The Westin Palace de Madrid organizado por Executive Fórum, a Jorge Paradela consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía. La mañana en el Congreso de los Diputados iba según lo previsto. Lectura de la prensa, con titulares más o menos acertados. Segundo día de Moción de Censura, o algo parecido. Cuca Gamarra, portavoz del PP, baja de la tribuna sin pena ni gloria. Patxi López sube buscando la gloria sin pena. Y la dinámica impuesta por el Gobierno para aprovechar la ocasión y repetir el ‘Alo presidente’. Dinámica parlamentaria, VOX, el candidato y el Gobierno deciden que tras Patxi López tengan voz: Tamames, si quiere; el Gobierno como decida Sánchez; y, en réplica, los portavoces de los grupos parlamentarios.

Lo que podía suceder tenía una importancia relativa. Tamames había tomado notas el día anterior y seguía tomándolas. Sánchez, propenso al autobombo podría aprovechar cámara, con temor a un leñazo del candidato como el del día anterior, ‘lee veinte folios que trae de casa’. Con el voto anunciado de todos, el resultado de la votación era conocido. Como exotismos posibles: Otro leñazo a Sánchez, que Tamames aplicó, duro en modos y formas. Y las reprimendas a los ababoles levantiscos, de catedrático cabal, didácticas con mano de acero en guante de seda; para enmarcar las de Aitor Esteban, Rufián, Baldoví, Errejon y algunas más.

La Moción de Censura iba a quebrar. Para encontrar alternativa había que ver qué señalaban VOX y el Gobierno con socios. Sus dedos señalaban al PP. Podríamos ver, desde la Tribuna de Prensa del Congreso, los manojos de dedos que señalaban la alternativa o, sin distracciones ni dedos, verla. En principio, el PP, con Cuca Gamarra sentada en su escaño.

En la prensa Ximo Puig. El President PSOE valenciano, veía el agua anegando su gobierno y trataba de usarla en defensa propia. Carlos Mazón, candidato del PP, lo achuchaba usando el agua de riego de dos formas: Caso Azud, ‘por qué mantiene a 3 candidatos procesados o condenados’. reseñaba El Español de PedroJ. En el diario El Mundo, dos noticias: ‘Supuestamente cientos de millones de euros en mordidas a favor de las cuentas del partido socialista’. Ximo Puig se adelanta al PP para frenar la baza del agua, con el recorte del trasvase Tajo-Segura en contra del campo levantino y murciano.

Al lado, en el Hotel The Westin Palace, Executive Fórum cedia su tribuna a Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía. Presentado por Elías Bendodo a su derecha y con Gomez-Pomar a su izquierda. Había que indagar sobre Paradela: Llegó a la política desde una fábrica de cerveza, a la lado de Moreno Bonilla. Después, a ver, oir y copiar: Andalucía ha dado un giro total; es la autonomía con más autónomos y la que crea más empleo. El gobierno PP en Andalucía tiene dos referencia: familia y empresa. Los gobiernos no crean empleos, lo hacen las empresas, y hay que ayudarlas. España es el único pais europeo que se ha empobrecido. Andalucía referente para energías renovables. Energía palanca para impulsar la industria. La mineria andaluza debe actuar en el proceso de transición energética. Unidad aceleradora de proyectos, con 122 iniciativas, 11.000 millones de euros y 42.000 empleos. Primer reactor de fusión nuclear español andaluz. Proyectos tractores de inversión.

Al salír, una señora, compañera de mesa desconocida, avisó: ‘Yo estoy en contra, no soy del PP’. No respondí y la cosa pudo quedar ahí, pero, en el semáforo, añadió: Estos del PP hablan bajito, para ellos mimos, susuran.

Tenía razón: Bendodo, Gómez-Pomar y Paradela hablaron bajito, para el cuello de sus camisas, susurraron. Executive Fórum pudo ampliar el sonido con un altavoz. Pero, no lo hizo.

En La Plaza de Las Cortes hacía buen tiempo. En el hemiciclo los diputados no habían votado la Moción de Censura de VOX-Tamames contra el gobierno de Sánchez. Al lado de Benavides y Malospellos, los leones de la puerta del Palacio, resumí: Alternativa PP, Paradela, Mazón y Cuca.

