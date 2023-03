Covex presenta Affron B, un nuevo suplemento dietético

Covex S.A, empresa farmacéutica española fundada en 1977, ha lanzado al mercado su nuevo producto Affron B. Se trata de un suplemento dietético que incluye el extracto estandarizado de azafrán, affron®, desarrollado por la prestigiosa compañía biotecnológica Pharmactive Biotech Products S.L.U.

Affron® es un extracto de azafrán premium estandarizado al 3.5% de Lepticrosalides®, por HPLC. Los Lepticrosalides® son un conjunto de compuestos bioactivos responsables de las propiedades beneficiosas y organolépticas. Se define como un producto 100% natural indicado para ayudar a mejorar los síntomas del estrés ocasional, la tensión y el bajo estado de ánimo.

Diversos estudios clínicos convierten a este ingrediente en el extracto de azafrán con mayor soporte científico del mercado y avalan su efectividad y seguridad, sin que se haya reportado ningún efecto secundario ni toxicidad. Uno de estos estudios confirma, además, su eficacia en el campo del bienestar emocional en adolescentes1 .

Por su parte, el nuevo producto Affron B, además de dicho extracto, incorpora diversas vitaminas del grupo B implicadas en el mantenimiento de un sistema nervioso saludable y una mejora del bienestar emocional.

¿Qué beneficios aporta affron®?

Este extracto parece aumentar las concentraciones de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y serotonina, mejorando así el estado de ánimo. También reduce el estrés oxidativo causado durante los procesos ocasionales de ansiedad y/o estrés en el sistema nervioso central, mejorando la sensación de bienestar. Además, tiene acción antiinflamatoria en el tejido neuronal sometido a estrés oxidativo, reduciendo así los daños en células y tejidos.

Debido a estos mecanismos de acción, induce la relajación, alivia el estrés ocasional y la tensión, y mejora la calidad del sueño. Además, ayuda a mantener una actitud positiva.

Por otra parte, un estudio mostró que las mujeres que estaban entrando en la menopausia y que tomaron este extracto durante 12 semanas experimentaron una reducción del 32-33% en el bajo estado de ánimo y el estrés ocasional, sin efectos hormonales indeseables2.

¿Qué beneficios aporta el nuevo suplemento Affron B?

Para potenciar los efectos del extracto affron®, Covex ha añadido varias vitaminas del complejo B. Concretamente niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico. Estas vitaminas contribuyen al mantenimiento de un sistema nervioso saludable.

Este compuesto es de gran importancia ya que muchas enfermedades neurológicas están relacionadas con deficiencias en una o más de estas vitaminas. Por ejemplo, se ha encontrado una asociación significativa entre el deterioro cognitivo y los bajos niveles de vitamina B6 y B12. Así, la ingesta de estas vitaminas puede mejorar ciertas condiciones neurológicas incluso aunque no exista una deficiencia, por lo que puede decirse que son fundamentales para el mantenimiento de un sistema nervioso sano.

¿Cuáles son los efectos de cada una de las vitaminas que incluye Affron B?

La niacina (vitamina B3), contribuye a mantener en niveles óptimos los sistemas metabólico y digestivo ya que ayuda en la absorción de carbohidratos, grasas y proteínas. Si no se toma la dosis diaria adecuada de niacina pueden aparecer fuertes dolores de cabeza, erupciones cutáneas, fatiga, problemas estomacales o depresión.

El ácido pantoténico (vitamina B5) contribuye en la formación de glóbulos rojos. La carencia de vitamina B5 puede provocar irascibilidad, cansancio e incluso provocar calambres musculares y alteración del sueño.

La vitamina B6 mantiene el sistema nervioso sano por su papel en transformar los alimentos en energía y crear nuevos neurotransmisores. Si no se ingiere la suficiente vitamina B6, el sistema inmune puede debilitarse, y el estado de ánimo puede verse afectado.

La vitamina B12 fomenta la producción de ADN, participa en el metabolismo, y ayuda a la correcta función cerebral. Entre los síntomas de una carencia de esta vitamina pueden citarse la palidez cutánea, aparición de aftas (úlceras en la boca), mareos, irritabilidad, así como sensaciones de depresión o ansiedad. Se trata de una vitamina clave para descomponer los azúcares que apoyan la función metabólica y la memoria. Un déficit de esta vitamina puede provocar mal humor, visión borrosa o pérdida de apetito, pudiendo afectar también a los reflejos y producir debilidad muscular.

Y por último, el ácido fólico (vitamina B9) juega un papel fundamental en la producción de glóbulos rojos y en la división celular, así como en la replicación y síntesis del ADN. Si no se ingiere suficiente cantidad de vitamina B9, pueden aparecer dolores de cabeza, cansancio, debilidad y dificultad para respirar.

Según apunta Cristian Conde, Marketing Manager de Pharmactive, "La combinación de vitaminas del grupo B con nuestro affron® ayuda a mantener un sistema nervioso saludable. Es importante destacar que Affron B incluye nuestro extracto original, que está patentado tanto a nivel de formulación como de aplicación terapéutica, por lo que no es un simple extracto de azafrán como muchos que se pueden encontrar en el mercado. Además, este nuevo suplemento contiene las dosis del extracto recomendadas para obtener los efectos deseados".

Por su parte, Natasha Lipkus, Directora Comercial de Covex, afirma: "Nuestro objetivo ha sido poner en el mercado un suplemento dietético de la máxima calidad. El extracto de azafrán affron® desarrollado tras años de investigación por Pharmactive Biotech Products SLU ha mostrado clínicamente su eficacia, y por ello decidimos utilizarlo en nuestro producto. Así, y manteniendo en todo momento un estrecho contacto con Pharmactive creamos Affron B, que además de mejorar el bienestar emocional, ayuda a mantener un sistema nervioso saludable".

Affron B se encuentra disponible para su venta en https://www.affronB.com y en https://shop.angelina-spain.com/es/42/complementos-alimenticios

Asimismo se encuentra disponible para la venta en Amazon.

............................ 1. Journal of Affective Disorders 207 (2017) 188-196. 2. Journal of Menopausal Medicine 27 (2021) 1-13.

Sobre Affron B

ÁREA DE APLICACIÓN: Mejora la función cognitiva y mental frente a situaciones de cansancio, además de tener un efecto protector frente al estrés físico y psicológico. El azafrán modula los niveles de serotonina, neurotransmisor implicado en el estado de ánimo y tiene importantes propiedades antioxidantes. Las vitaminas del grupo B ayudan a normalizar el funcionamiento del sistema nervioso y la función psicológica*.

MODO DE EMPLEO. Se recomienda tomar 1 comprimido al día después de comer, con un poco de agua. Conservar en un lugar fresco y seco, el envase contiene 30 comprimidos. Cantidad neta: 5,4 g.

ADVERTENCIAS. No tomar en caso de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes del producto. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. El producto no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni por niños menores de 12 años.Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

COMPOSICIÓN. Affron® (extracto de azafrán estandarizado (Crocus sativus L., estigma)), nicotinamida (niacina), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), diluyente (fosfato dicálcico), emulgentes (celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica reticulada, estearato de magnesio), antiaglomerante (dióxido de silicio). No contiene gluten, sacarosa, lactosa, aromas artificiales ni GMOs.

Para más información http://www.salutiobona.com

http://www.affronB.com