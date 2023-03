¿En el nombre de qué…? Iulen Lizaso, Guipúzcoa Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:33 h (CET) Si el “descubrimiento” fue un hito, la colonización, para ciertos gobernantes e historiadores fue un necesario rescate de aquellos “humanimales” con el reloj de la evolución parado. Pero ¿en el nombre de qué, tres siglos después, a los nativos del norte, había que inocularles también a sangre y fuego, las normas de comercio, gobierno y formas de “progreso” material y espiritual europeos?

Al inyectarles cultura invasora mediante “viales” de alcohol a grandes dosis, armas de guerra mecanizadas, enfermedades venéreas exterminantes, abuso mercantil hasta el robo, crimen y violación a punta de revólver, por parte de colonos llegados una vez más de la belicosa Europa….sucumbieron a ese poder.

Se alcanzó el propósito; exterminar hasta la extinción de su memoria ancestral y cosmogonía original, modos y medios de vida vitales y seculares, como el bisonte de las praderas y castores y nutrias de sus ríos. No terminaron con la raza, pero sí con una biocultura sacralizadora de todo lo natural, al confinarles en reservas con la garantía de que ………...“No tendrás nada pero serás feliz”. Una “coincidencia” operativa con el mismo epitafio anunciado, pudiera estar dándose hoy sobre la gente sencilla de la Europa mercader, por parte de los descendientes de aquellos colonos europeos. En lo sanitario trajeron a Europa la mal llamada gripe española y su “vacuna” en 1918; en lo mercantil el Plan Marshall en 1.948 y sus inyecciones de dólares a Europa; en lo militar la OTAN y las inyecciones de euros de Europa a la OTAN desde 1949 (España en 1981).

Hoy, en la supermercantilizada y tecnoinfantilizada otrorá culta Europa, se da un divorcio irreconciliable entre mente y corazón. Se han socavado cimientos espirituales tales como el culto a las humanidades y al pudor que desde la más tierna infancia recibíamos de nuestros padres en casa y maestros de escuelas. España así ha quedado….desde que el labriego castellano ya no canta al arado.

Tras la segunda guerra, heredamos esa “cultura” guerrera y financiera. Europa se doblegó, integrándose en una alianza de vocación belicosa con mando único al seguir pautas y planes de desarrollo comercial y militar. Ello forzó crear otro bloque frontal. En esta tercera década del siglo XXI, millones de ciudadanos atrapados en medio y ajenos a esas motivaciones, sufren las consecuencia de esa brutal carrera armamentística que quebranta las economías de gobiernos “obligados” a precarizar servicios públicos……...para beneficio del lucro privado.

El mismo paralelismo en lo operativo se fragua hoy como idea, con el fin de crear otro mando único para el gobierno mundial de la sanidad, desde la premisa de que gobiernos soberanos traspasen la dirección para la gestión y protocolos de acción sanitaria a la OMS, contraviniendo leyes fundamentales de nuestras constituciones. ¿Para qué?…..¿en el nombre de qué? Todo muy turbio.

También hoy en la civilización occidental -primer mundo aún- observamos que, en la misma medida que se producen avances tecnológicos, se da una parada evolutiva en lo democrático y valores humanos. Evaluados con parámetros de salud, inteligencia relacional y autosuficiencia espiritual, son demolidas por las políticas transhumanas, transexo, transgénero....que enmugrecen la inocencia. Ya van frenando nuestro reloj evolutivo, al compás de una acción invasiva de poder supremacista impuesto mediante violencia, engaño y expolio “legal” a sus gobernados, mediante leyes comunitarias injustas y legisladores corruptos.

“Cuando más cerca está la caída del imperio, más locas son sus leyes” Cicerón Por si fuera poco, la desvergüenza de lavarse las manos, como pudiera ser a tenor de que lo que vienen tramando nuestros responsables del gobierno tanto central como territorial por cesión anticonstitucional de la soberanía sanitaria.

Leo el titular de un periódico digital del 8 de marzo 2023: “Los planes de la OMS para convertirse en dictador de la salud global avanzan. La OMS está preparando un tratado mundial que les otorga el poder no solo de declarar una pandemia sino de dictar las políticas que deben seguir”.

“Los dictadores de la Organización Mundial de la Salud, se reunían para elaborar estrategias sobre cómo eliminar la soberanía de las naciones secuestrando la "salud pública”. En tiempo récord, en lo sanitario pretenden, lograr la misma “piña” que en lo mediático llevó una década, atar a toda la prensa y medios de comunicación con pandemia de la gripe gripe A y porcina.

“Las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional ("RSI") otorgarían a la OMS nuevos poderes de gran alcance para contrarrestar la desinformación, introducir pasaportes mundiales de vacunas, aumentar las capacidades de vigilancia de la OMS y permitir al Director General de la OMS declarar una emergencia internacional de salud pública en cualquier momento, lo que la viruela símica y ahora potencialmente la gripe aviar son ejemplos”.

“Todo esfuerzo de la OMS se basa en la falsa suposición de que la preparación para una pandemia realmente funcionaría. De hecho, todo lo que ha hecho es crear nuevas pandemias. El concepto de preparación para una pandemia es una peligrosa apropiación de dinero para una nueva industria de biodefensa”.

“¿Quién es el propietario de la Organización Mundial de la Salud y su plan para vacunar y rastrear digitalmente a todos los seres humanos del planeta? La OMS es simplemente una organización títere financiada por multimillonarios globalistas. Pongamos algunas caras a esta organización y revelemos quién está detrás de este esfuerzo para vacunar a cada persona en el planeta, y luego rastrear a todos a través de identificaciones digitales”.

Termina el articulista: “La OMS está preparando un tratado mundial que les otorga el poder no solo de declarar una pandemia sino de dictar las políticas que deben seguir los gobiernos, incluidas las pruebas, la cuarentena, los confinamientos y la vacunación”. Y preguntó:¿En el nombre de qué? ¿quién les ha elegido? ¿qué dicen a todo esto nuestros elegidos?…….cobardemente callan Con todo lo que costó hacernos con la competencia de la gestión integral de la Sanidad en Euskadi, solo falta que digan que es asunto de estado y que lo decida el gobierno central. ¿Será posible que el Gobierno vasco, con el silencio cómplice o la abstención de la izquierda abertzale a la hora de votar en el Parlamento vasco, ceda la soberanía y autogobierno de la Sanidad pública a favor de aplicar en Osakidetza, protocolos impuestos por la OMS para casos de pandemia sabiendo que las puede declarar a la carta? Clamo….“NO a la OMS”.

De las guerras habidas en este siglo, la de mayor potencial de alcance mundial, es la encendida hoy en el eje euroasiático. Al hacer el repaso con un mínimo rigor informativo sobre sus causas, volveríamos a clamar: “NO a la OTAN”.

En lo mercantil gobierna la UE; en lo militar la OTAN; en lo cultural, docente y educativo, la UNESCO, y haciendo su entrada en lo insectívoro-alimentario, la FAO, que con la OMS en lo sanitario, son los cinco dedos de la mano de una ONU, de puño cerrado con el débil y tendida con el fuerte. ¿Tendremos algún día, ese foco con mando único independiente que ponga luz sobre la cúspide de esas cinco pirámides de poder mundial a modo de auditoria pública evaluativa del binomio gasto-corrupción/eficiencia-paz-salud?…..ummm.

Fuerzan a gobiernos legítimos y allanan el derecho ciudadano, al aprobar por la puerta de atrás un inédito sondeo piloto (ESdE 2023) con pretexto sanitario y presupuesto 2 millones, publicado en BOE 14/3/2023 para control total y sumisión al gobierno. ¿En el nombre de qué, visita presencial a mi domicilio, cuando me cierran todas las ventanillas institucionales y ni cogen el teléfono?

Cada uno agitando su señuelo para entretener al personal (moción de censura, si es si, etc) todos los grupos políticos, están detrás de este sigiloso atropello constitucional al derecho a la intimidad a la protección de datos…..y al pudor.

Es hora de que corra el aire entre ese bloque supremacista-occidentalista no representativo de ninguna voluntad popular y los ciudadanos rasos del mundo. De que nos dejen ser y crecer con mayor autonomía cívica y civil, a naciones y personas, para dejar de sentir la asfixia intelectual y erosión emocional de sombras y fantasmas institucionales que los ciudadanos no los hemos elegido.

Sabemos pensar por nosotros mismos, y en consecuencia, sumando visiones, queremos crear nuevos paradigmas de vida desde diseñar sistemas educativos para nuestros niños, hasta modelos de convivencia e intercambio comercial entre adultos. Promover la autogestión de la salud, autonomía de las personas y soberanía de los pueblos, partiendo de premisas obligadas como, recuperar lo comunal y oponernos a nuevas privatizaciones de bienes públicos como el agua, dándole un sentido más espiritual a nuestra vida, mayor dignidad a nuestra existencia y alcance a la comprensión del respeto a la vida ajena.

¿Qué hacer? pregunta el hijo humano desde una mente colapsada e invadida que rendida no da más de sí para razonar…...qué dejar de hacer...contesta esa Madre desde un corazón atribulado que espera el día en que sepamos soltarnos las cuerdas de tanta “cordura” impuesta que hoy nos lleva a la locura definida por Einstein como: “Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Cada uno descubre la mentira, solo hasta donde la puede soportar...y la verdad solo hasta donde la puede madurar para no detener su evolución. En palabras del noble hidalgo castellano, esto es el libre albedrío : “La libertad Sancho, es uno de más preciados dones que a los hombres dieran los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y que el mar encubre”. NORMAS DE USO

