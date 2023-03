Descubrir cuáles son los 7 coches eléctricos más vendidos a nivel mundial Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 16:56 h (CET) Este 2022, el sector de la automoción ha tenido que afrontar los graves problemas vinculados al suministro de chips y materias primas. Y esto, como era de esperar, ha generado una disminución en el volumen de ventas de vehículos nuevos. No obstante, no ha ocurrido lo mismo con la movilidad eléctrica que, en cambio, ha experimentado un avance sin precedentes, sorprendiendo a propios y extraños del sector de la automoción.

Según datos publicados por The Wall Street Journal, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en todo el mundo un 68 % respecto al 2021. Y un repunte similar ha ocurrido con el renting de coches eléctricos. Entre los modelos eléctricos más vendidos durante los primeros nueve meses del 2022, se encuentran: Fiat 500 e, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Dacia Spring, Peugeot 208 EV, Renault ZOE y Renault Twingo.

Además, todos estos modelos están disponibles en Pug Renting, por lo que se puede disfrutar de uno de estos vehículos eléctricos a través de un renting, con todo incluido, a cambio de una cuota mensual fija.

El renting de coches eléctricos económicos ya está disponible en toda España Cada vez son más las personas que se interesan por el renting de coches, ya que, a cambio de una cuota mensual fija, pueden disfrutar de un coche nuevo con multitud de servicios adicionales, como el seguro a todo riesgo incluido o la asistencia en carretera, entre otros. Pug Renting se encarga de comparar entre todas las ofertas de eléctricos disponibles para encontrar el mejor precio del mercado.

El renting de coches eléctricos es el futuro de la movilidad porque transforma la energía eléctrica en mecánica y no produce emisiones. Los asesores de Pug Renting aseguran que el renting de coches eléctricos es una gran alternativa para quienes deseen disfrutar de un coche nuevo, amigable con el ambiente. Existen cuatro formas de pagar un coche: al contado, financiado, a través de un leasing o por medio de un renting. En ese sentido, el renting de coches eléctricos es una excelente opción para los que desean tener un coche y Pug Renting se encarga de brindar las mejores ofertas del mercado.

Movilidad sostenible en toda España El renting de coches eléctricos es una opción atractiva y sin preocupaciones para disfrutar de las ventajas de la tecnología eléctrica. Este tipo de alquiler a largo plazo ofrece un vehículo todo incluido en una cuota mensual fija de 2 a 5 años.

Los coches eléctricos son cada vez más comunes y tienen la etiqueta 0 de la DGT, lo que significa que ofrecen múltiples ventajas, como bonificaciones en estacionamiento, cargadores públicos y carriles exclusivos en algunas ciudades. Asimismo, los coches eléctricos disfrutan de una fiscalidad menor respecto a los de combustión, lo que hace que el renting de coches eléctricos sea mucho más económico.

Contratar un renting de coches eléctricos con Pug Renting ofrece aún más ventajas. El seguro a todo riesgo está incluido, así como el mantenimiento preventivo mecánico completo, la asistencia en carretera, el servicio de reclamación de multas y la gestión de todas las labores administrativas. Además, no es necesario pagar cuota inicial. En definitiva, el renting de coches eléctricos es una opción atractiva para aquellos que buscan disfrutar de un coche sin preocupaciones y con todas las ventajas que ofrece la tecnología eléctrica.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.