​Estabilidad, ambiente y salario, las condiciones que más valoran los jóvenes españoles en un trabajo

Estabilidad, buen ambiente en el trabajo y tener un salario un poco más alto, estas son las condiciones que más valoran los jóvenes españoles para entrar a trabajar en una empresa, según se desprende del último Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, promovido y realizado por ABANCA, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.



Así, para el 30,4% de los estudiantes encuestados la principal razón para formar parte de una empresa es que le ofrezcan estabilidad en el empleo, seguido de un ambiente agradable (27,2%) y de percibir un sueldo más elevado (26,8%). Ascender de categoría, flexibilidad en el horario, oportunidad de viajar y de formación o que la empresa sea responsable con la sociedad y el medio ambiente, son otras de las condiciones laborales más deseadas por los jóvenes. Por el contrario, el teletrabajo es lo que menos valoran o lo que menos interés les despierta (21,4%), y si se tienen en cuenta los resultados por género hay ligeras diferencias, tanto hombres como mujeres priorizan la estabilidad, pero ellos prefieren un salario mayor y poder ascender, mientras que ellas prefieren un ambiente agradable y un buen trato.

“El hecho de que para los jóvenes el principal aliciente a la hora de trabajar para una empresa sea la estabilidad es una respuesta razonable y nada sorprendente, dadas las condiciones del mercado laboral en España. Desgraciadamente, nuestro país presenta las mayores tasas de desempleo de la UE, y este problema es aún mayor en el caso de los jóvenes, por lo que para ellos es fundamental encontrar la estabilidad y priorizan poder mantener un empleo en el tiempo a otras cuestiones”, afirma Mario Martínez, director del Informe Young Business Talents.

Respecto a los factores que consideran más importantes para encontrar empleo, el 42,9% de los estudiantes contesta que son el interés y las ganas de trabajar, seguido de un buen nivel de idiomas (41,4%), tener conocimientos (40,2%) y experiencia (39,3%). Contar con un buen expediente académico, tener contactos, el tipo de carrera estudiada y la suerte, son otros de los aspectos que destacan a la hora de conseguir un trabajo.

Predilección por la universidad

En cuanto a la elección de estudios, dos terceras partes de los jóvenes encuestados (67,8%) tiene decidido estudiar alguna carrera universitaria; un 18,8% aún no tiene decidido que es lo que va a hacer, y la parte restante (13,5%) no tiene pensado continuar sus estudios una vez que finalice su ciclo actual. En este apartado, las mujeres están más seguras sobre su futuro académico y la titulación que estudiarán (75,2%) que los hombres (60,6%).

Por comunidades autónomas, los que más claro lo tienen son los estudiantes de País Vasco y Aragón (>75%), y los que menos los de Castilla-La Mancha (<52%). De los estudiantes que tienen pensado ir a la universidad, un tercio se encaminarán hacia carreras que tengan que ver con empresariales y economía, seguido de derecho (13,7%), humanidades y ciencias Sociales (12,1%).

Más preparados que sus padres

El informe también arroja datos sobre el nivel de preparación de los jóvenes españoles de cara a su futuro laboral. En este sentido, seis de cada diez opina que están más preparados que la generación de sus padres, aunque es de destacar que desciende el porcentaje con más de seis puntos de diferencia respecto a la encuesta anterior (76,5%). Por comunidades autónomas, son los de Extremadura (>68%) los que opinan que están mejor preparados que sus padres y los que menos lo piensan son los de Islas Baleares (<55%).

En cuanto a si creen que lo que están estudiando les servirá para su carrera profesional, la mayoría (70,8%) opina que sí le será de utilidad; un cambio de tendencia que refleja un aumento de respuestas positivas respecto al año anterior (68,4%).

Más pesimistas que hace un año

Al ser preguntados sobre cómo creen que será la situación del empleo juvenil, los jóvenes se muestran más pesimistas que hace un año y creen que será peor o mucho peor en los próximos cinco años (41,4% respecto a un 38% del año anterior). Por género, los hombres son un poco más optimistas que las mujeres, mientras que, por comunidades, son los de Andalucía y Canarias los que ven el futuro con más posibilidades, y los de Navarra y País Vasco los que menos.

Sobre si aceptarían cambiar su residencia a otro país por razones de trabajo, casi el 77% de los estudiantes contesta que sí (seis puntos menos que en 2021), siendo los de Cataluña, Madrid y Murcia, los más predispuestos a irse fuera de España, y los de Navarra, los más reticentes. En cuanto a la preferencia de países a los que mudarse, Estados Unidos sigue siendo el preferido (37,8%), seguido por Reino Unido (15,8%) e Italia (13,3%).

Crecen los indecisos

Por último, el informe también arroja datos sobre qué actividad profesional les gustaría hacer en el futuro, y en este punto, desciende la cantidad de jóvenes que les gustaría ser emprendedores, bien creando su propia empresa o siendo autónomos (33,9%), dato ligeramente menor al de 2021 (34,4%). También disminuyen los que quieren ser funcionarios (19,8%) y empleados por cuenta ajena (14%), mientras que crecen los indecisos (32,4%).

El 85,5% de los jóvenes ve difícil o muy difícil alcanzar el éxito en el caso de que fueran ellos mismos los emprendedores. Aun así, una mayoría de los hombres opta por ser emprendedor (30%), mientras que las mujeres se decantan más por ser funcionarias (23%). Si se extraen los datos por comunidades, los jóvenes de Cataluña (41,8%) son los que muestran mayor espíritu emprendedor, mientras que los de Aragón (27,1%) son los que menos interés les despierta. En cuanto a los motivos por los que querrían emprender, la mayoría (45,8%) lo haría para hacer lo que les gusta y un 24,8% para ser su propio jefe. NORMAS DE USO

