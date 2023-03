El Betis FS cede ante el Palma (3-5) Victor Diaz @VictorVictoris3 martes, 21 de marzo de 2023, 20:43 h (CET) El Betis Futsal no ha podido esta noche con el segundo clasificado de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Mallorca Palma Futsal, en encuentro adelantado de la 28ª jornada por la participación-como anfitrión, además- de los visitantes en la Final Four de la actual Futsal Champions League.

Sin grandes diferencias futbolísticas sobre la cancha, se ha impuesto la mayor calidad ofensiva de un equipo que consolida su segunda plaza y, con un partido más, recorta la distancia con el Barça hasta situarse a tres de los culés. Calidad ofensiva personificada sobre todo en el ex bético Cleber, autor de dos goles y estilete palmesano en la segunda mitad.

El Palma salió con las ideas claras: presión arriba y no dejar respirar al rival. Nico Sarmiento, en los primeros minutos, salvó dos llegadas claras de Cainan y, sobre todo, de Tayebi, al que le "quitó" un gol casi hecho en el segundo palo.

Al Betis le costaba horrores crear el más mínimo peligro, aunque con todo y con eso Piqueras tuvo una ocasión muy clara, pero falló en el control cuando encaraba a Barrón y el meta del Palma no tuvo problemas para quedarse con el balón.

El primer gol visitante llegó a los once minutos, con un disparo en semifallo de Fabinho tras saque de córner, en el que Sarmiento dio la sensación de poder hacer un poco más. Poco después Eloy Rojas estrello el balón en el palo, y poco más hubo en la primera mitad, ya que los mallorquines, si bien apenas crearon más peligro, no dejaron a los verdiblancos poner cerco a Barrón.

Decidió la calidad de Cleber

El Betis salió mejor en la segunda mitad. Barrón salvó dos veces el empate, ante Carrasco y Fernando; aunque por el otro lado también Piqueras debió salvar un gol casi cantado, ante Tayebi. Eso fue poco antes de que Tomaz, culminando un contragolpe iniciado por Cleber, pusiera el 0-2 (min 26).

El propio Cleber continuó imponiendo su calidad y haciendo buena la ley del ex. Su excelsa definición, por la escuadra, ante Nico Sarmiento -no sería la única- puso un 0-3 muy dificil ya de remontar por el Betis.

No obstante los béticos pelearon, y bien, durante varios minutos. Ante la acumulación de faltas visitantes, Fernando dispuso de hasta dos oportunidades desde los diez metros en un margen de 20 segundos. Anotó, y con mucha calma, la primera (1-3, min 31); aunque la segunda la envió fuera.

La esperanza bética creció cuando Povea, en el segundo palo, continuó recortando diferencias (2-3, min 34); pero un nuevo golazo de Cléber, en definición parabólica, enfrió el ambiente (2-4, min 36); y Rivillos, ya con el Betis atacando de cinco, sentenció a puerta vacía. Chano completó el 3-5 con el que se cerró el marcador, y el Betis sgue así con seis puntos de renta sobre el descenso, y a siete del play-off.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Henmi, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Lin, Raúl López, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Carlos Sanz, Charly y Raúl Sánchez. 5 - MALLORCA PALMA FUTSAL: C. Barrón, Chaguinha, Marlon, Tayebi, Cainan -cinco inicial-, Mancuso, Eloy Rojas, Rivillos, Tomaz, Fabinho. GOLES: 0-1: Fabinho (min 11); 0-2: Tomaz (min 26); 0-3: Cleber (min 30); 1-3: Fernando, de dp (min 31); 2-3: Cristian Povea (min 34); 2-4: Cleber (min 36); 2-5: Rivillos (min 40); 3-5: Chano (min 40). ÁRBITROS: Andrés Botella y Alejandro Martínez (Murcia). Doble amarilla al visitante Marlon, la segunda estando en el banquillo. Además, amarillas a Lin, Carlos Sanz, Sarmiento y Raúl Jiménez por parte del Betis; y a Mancuso, Cainan y Saldise por el Palma. INCIDENCIAS: Jornada 28ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de San Pablo (Sevilla). Partido adelantado por la participación del Mallorca Palma Futsal en la "Final Four" de la próxima Futsal Champions League. NORMAS DE USO

