En IMD cuentan con los Sistemas de Integración Capilar como solución estética a la falta de densidad capilar

El cabello es una parte muy importante de la imagen de una persona. Por eso, tiende a ser un factor fundamental en la percepción de la seguridad y la autoestima, dos cuestiones primordiales en la salud mental de la sociedad.

Es por eso que IMD dispone de un sistema de integración capilar, una solución rápida y eficaz para resolver problemas de pérdida de densidad capilar debido a la alopecia. Gracias a la aplicación, se logra recuperar el volumen en aquellas zonas donde hay escasez de cabello. Además, está diseñado a medida según el patrón de alopecia, igualando el color y la textura del propio cabello. El resultado es natural e imperceptible.

IMD dispone de un sistema de integración capilar Existen varias clases de alopecia según el origen. En los casos que sean androgénicas, cicatriciales o difusas y que presentan una falta de densidad importante, la peluca es una solución excesiva. También es contraproducente, ya que no permite la oxigenación del cabello existente. Por otro lado, hay muchos casos de alopecia que presentan poca cantidad de folículos viables en la zona donante para cubrir el área donde no hay cabello, por lo que la cirugía capilar no es un buen candidato. Por eso, los sistemas de integración capilar representan la salida más equilibrada y adecuada para cubrir de manera natural las partes donde no hay pelo.

En qué consiste el sistema de integración capilar de IMD El sistema de integración capilar que ofrece IMD está diseñado a medida para cada paciente según las características del mismo y la falta de densidad capilar. En este sentido, se estudia el patrón de alopecia para, con base en ello, hacer un tratamiento personalizado. En consecuencia, el espesor del pelo se adapta al área donde hay escasez, sea cual sea la zona a cubrir. De esta manera, se evita un efecto artificial y con poca naturalidad. Por otro lado, cabe explicar que el sistema de integración capilar consiste en la confección de manera artesanal de una malla hipoalergénica con cabello natural igualando color, textura y características del cabello del paciente. Se trata de un elemento indetectable y que permite llevar una vida plena sin interferir en el desarrollo de cualquier actividad ni provocar alguna limitación.

La solución que ofrece IMD con el sistema de integración capilar es 100 % natural. En consecuencia, posibilita el tinte, alisado, e incluso poder recogérselo para hacer deporte. Además, el centro capilar ofrece servicio de peluquería y mantenimiento. Cabe destacar que la empresa cuenta con 14 clínicas repartidas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Murcia, Valencia y Oviedo.