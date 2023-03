Barbadillo, Blanco de Albariza, la esencia del Sur Llega envuelto del paisaje soleado y alegre de Andalucía, dando protagonismo a la uva palomino fina y a la bodega de 200 años de historia familiar Jaime Ruiz de Infante martes, 21 de marzo de 2023, 11:29 h (CET) Llega a las mesas envuelto del paisaje soleado y alegre de Andalucía, único en su estilo, dando protagonismo a la uva palomino fina y a la bodega de 200 años de historia familiar.



La palabra Barbadillo tiene una tipografía única, inspirada en unos antiguos azulejos que decoran la fachada de la bodega; sus vinos se envuelven en la icónica botella verde presente en buenos momentos. Sus enólogos han buscado un perfil más fresco y sabroso de la uva palomino fina, actualizando el concepto de vino blanco de Cádiz. Para ello han cuidado expresamente la selección de las uvas, han seleccionado las levaduras autóctonas y han demostrado su profesionalidad en la vinificación, el resultado es: un vino suave, versátil, elegante y con ese punto de salinidad singular y atractivo que lo distingue.

Cata y maridaje del Sur

Limpio color amarillo pajizo. Aromas fragantes de flores blancas, frutas con hueso e hinojo. En boca llega fresco, grato, sabroso, afrutado. Un retronasal con notas salinas lo convierten en acompañante ideal de tapas, aperitivos y entrantes como el jamón ibérico, ensaladas de ahumado, parrilladas de verduras, mariscos gallegos y de la bahía de Cádiz, arroces mediterráneos, pescados, quesos suaves y frutos secos.

Ficha

Denominación de origen: Vino de la Tierra de Cádiz. Variedad: Palomino Fina. Graduación alcohólica: 11,5 º. Temperatura de servicio: entre 6º y 10º C. Precio medio: 4, 75 €.

La bicentenaria Bodega Barbadillo

Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, continua con una tradición centenaria como bodega 100% familiar, productora de las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Es pionera en la elaboración de vinos de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Cádiz. Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como: Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano. Barbadillo cuenta con la primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de sostenibilidad medioambiental, denominada Wineries for Climate Protection (WFCP).

