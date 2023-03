Córdoba acoge el primer desfile del Inclusion Tour 2023 La pasarela integradora, que recorrerá varias capitales españolas, tiene como madrina a la periodista y psicóloga Irene Villa Redacción @DiarioSigloXXI martes, 21 de marzo de 2023, 11:06 h (CET)

Los bomberos de Córdoba abrirán el próximo 1 de abril el primer desfile del Inclusion Tour 2023 en el Polideportivo de Hornachuelos; toda una declaración de intenciones que llevará esta pasarela a varias capitales españolas con un mensaje destinado “a apagar fuegos y a reivindicar una inclusión social y laboral real para todo tipo de colectivos”, tal y como defienden sus impulsores Enrique Villena y Enma Torres. A esta pasarela, que busca demostrar la belleza de la diversidad, se sumarán este año otras en destinos como Valencia, Murcia, Mallorca, Miami, y, por supuesto en Ibiza, donde nació este movimiento integrador en 2019.

Una cita solidaria con la moda en la que la madrina de este movimiento, la periodista y psicóloga Irene Villa, será la maestra de ceremonias. Con este tour “buscamos emocionar al público y demostrar que las únicas barreras están en los ojos de las personas que las construyen, por eso volveremos a contar con la top model sordociega Mireia Mendoza, quien es un ejemplo de auténtica inclusión en moda”, han avanzado Enrique Villena y Enma Torres.

La recaudación del Córdoba Inclusion Fashion Day será a beneficio de la plataforma Córdoba Inclusiva, COCEMFE, organización sin ánimo de lucro que coordina a asociaciones de personas con diversidad funcional para conseguir su plena integración social y laboral.

Al Ayuntamiento de Hornachuelos, institución principal que apoya este primer desfile del tour, se le suman los municipios de Cabra,Aguilar de la Frontera y Posadas,todos en Córdoba, así como el Consell Insular d´Eivissa, y los Ayuntamientos de Santa Eulària des Riu, de Sant Josep de Sa Talaia y de Sant Antoni de Portmany en las Pitiusas.

En mayo, la isla de Ibiza acogerá la Ibiza Inclusion Week y en octubre se celebrarán los Ibiza Inclusion Awards, una entrega de premios de ámbito nacional que destacará a personas relevantes del ámbito de la cultural, del deporte y de la sociedad que han defendido y apoyado la integración.

Enrique Villena, empresario y modelo, y Emma Torres, psicopedagoga y pedagoga terapéutica,Miss Empress Universe 2018, y quien, además, tiene una hija de 5 años con Síndrome de Down, tuvieron claro que querían iniciar un movimiento que defendiera la inclusión social, educativa y laboral de personas con diversidad funcional y consideraron que si conseguían una inclusión real sobre una pasarela (el lugar más complicado para conseguirlo)podrían demostrar que esta es posible en cualquier ámbito. “Tuvimos un sueño y decidimos hacerlo realidad”, ha explicado Enrique Villena para quien que Córdoba se haya sumado a esta corriente es no solamente una gran noticia para todos sino “una apuesta valiente y firme de esta ciudad para convertirse, como ya lo hiciese Ibiza, en un referente de la inclusión en ámbito nacional e internacional”.



“Las personas que desfilarán el próximo 1 de abril son mucho más que modelos y de su mano reivindicaremos es plena inclusión de personas vulnerables huyendo de los estereotipos convencionales”, matiza Emma Torres. “El Inclusion Tour se ha convertido en un movimiento reivindicativo a favor de la inclusión social,educativa y laboral de personas con diversidad funcional y de cualquier persona en riesgo de exclusión social”, sentencia su impulsora.



Ibiza Inclusion Fashion Day, el movimiento solidario que nació en Ibiza en 2019 a modo de pasarela de moda inclusiva, protagonizará un documental dirigido por Luis Calero. La cinta, que ya se está rodandocuentacon otros nombres propios de renombrecomo Jesús Solla, director de Fotografía y con Arantzazu Fuentes, como jefa de producción. Este documental tendrá, además, una versión en francés, para ser retransmitido en el país galo, que estará protagonizada por la actriz francesa Maria Tikova. NORMAS DE USO

