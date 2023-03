Proteger a las empresas frente amenazas y ataques cibernéticos con una auditoría de seguridad informática Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Hoy en día, para cualquier empresa que gestione información sensible, ya sea de clientes, proveedores, empleados o cualquier otro tipo, la seguridad informática es un tema fundamental.

La cantidad de amenazas y ataques cibernéticos ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a muchas organizaciones a buscar soluciones efectivas para proteger sus sistemas y datos. Es en este contexto donde Hack by Security, una empresa especializada en auditorías de seguridad informática y formación en ciberseguridad, se ha consolidado como una opción destacada en el mercado.

Auditoría de seguridad informática, una herramienta para proteger a las empresas La auditoría de seguridad informática es una actividad que consiste en evaluar la seguridad de un sistema informático, identificando vulnerabilidades y puntos débiles que podrían ser explotados por un atacante. La finalidad de esta evaluación es obtener una visión clara del estado actual de la seguridad de la empresa y establecer un plan de acción para corregir las debilidades detectadas. Hack by Security cuenta con un equipo de expertos en seguridad informática y Hackers que realiza este tipo de auditorías de manera rigurosa y profesional, utilizando herramientas y técnicas de última generación para obtener resultados precisos y confiables.

Entre los servicios de auditoría de seguridad informática que ofrece Hack by Security se encuentran los test de intrusión en múltiples plataformas y sistemas dado que es la especialidad de HbS, la evaluación de vulnerabilidades, la revisión de configuraciones de seguridad, el análisis de riesgos, la evaluación de cumplimiento de estándares de seguridad, forensia y la revisión de políticas de seguridad, entre otros. Cada uno de estos servicios se adapta a las necesidades específicas de cada cliente, lo que permite obtener un diagnóstico preciso de la situación de seguridad de la empresa y un plan de acción efectivo para corregir las debilidades detectadas.

Formarse en ciberseguridad Además de la auditoría de seguridad informática, Hack by Security desde su plataforma de formación HBS Hacking Academy, también ofrece formación en ciberseguridad para empresas y particulares. La formación en ciberseguridad es esencial para cualquier persona que utilice dispositivos conectados a internet, ya que permite comprender los riesgos y amenazas cibernéticas a los que se enfrenta y adoptar las medidas necesarias para protegerse. En el caso de las empresas, la formación en ciberseguridad es fundamental para que los empleados sean conscientes de los riesgos y amenazas a los que está expuesta la información de la empresa y adopten prácticas seguras en su trabajo diario.

Los cursos de formación en ciberseguridad de Hack by Security están diseñados por Hackers y expertos en seguridad informática y se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa o particular. Entre los temas que se abordan en estos cursos se encuentra seguridad informática ofensiva o cursos de Ethical Hacking, la seguridad en redes y sistemas, la gestión de incidentes de seguridad, la protección de datos y la privacidad en internet, Hardening en sistemas Microsoft, entre otros. Los cursos pueden ser presenciales o en línea, y se imparten en diferentes niveles de complejidad, desde básico hasta avanzado.

Una de las ventajas de Hack by Security es su enfoque personalizado y su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. La empresa cuenta con un equipo de expertos altamente capacitados y con amplia experiencia en el campo de la seguridad informática, lo que garantiza resultados confiables y efectivos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.