QUICKSA, la empresa que ofrece asesoría para la constitución de empresas entre otros servicios personalizados Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 19:25 h (CET) QUICKSA es una importante firma que brinda asesoría personalizada en el área fiscal, laboral, contable y mercantil, a compañías del área metropolitana de Barcelona. Una de las consultas más frecuentes está relacionada con la constitución de empresas, especialmente pymes que necesitan comenzar una actividad económica en el país. En este contexto, QUICKSA se ha especializado en la constitución de sociedades mercantiles, escrituras de poderes, cambios de órgano de administración, ampliación de capital, entre muchas otras acciones propias de las sociedades mercantiles.

Comenzar legalmente una actividad empresarial según QUICKSA España se consolida como líder en inversión y desarrollo de pymes o start-ups con base tecnológica. De acuerdo con ello, las solicitudes para constituir empresas se han incrementado durante el último año. QUICKSA acompaña a cada uno de los clientes, de manera personalizada, en los pasos a seguir para constituir las sociedades: la planificación, los trámites, el cumplimiento de las leyes tributarias y la documentación exigida por las administraciones de manera tal que no haya lugar a reclamaciones y exigencias adicionales por parte de las diferentes administraciones públicas.

En primer lugar, se debe elegir la forma jurídica, es decir, el tipo de sociedad que los socios escogen para llevar a cabo la actividad económica. Entre ellas, las sociedades de responsabilidad limitada, anónima, cooperativa, colectiva, empresario individual, entidades sin ánimo de lucro, etc. Dependiendo de ello, se determinarán las inversiones económicas, las obligaciones fiscales y los trámites a seguir.

Posteriormente, se efectúa certificación negativa del nombre a través del Registro Mercantil Central, que acredita la inexistencia de otra sociedad operando bajo el mismo nombre.

Por otra parte, se deben redactar los estatutos que establecen la actividad a desarrollar, domicilio, duración, razón social, capital social para la constitución, política de las acciones o participaciones, estructura organizativa etc. y que van a regir el buen funcionamiento de la sociedad.

Asimismo, abrir una cuenta bancaria a nombre de la entidad, no solo para las actividades económicas, sino porque es un requisito para aportar el capital social mínimo y poder constituir la sociedad. También, es fundamental la solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF), que reconoce a la sociedad en todos los trámites contables y fiscales, como la presentación de impuestos y facturaciones.

Finalmente, se firman las escrituras ante notario con la documentación al día, la inscripción en el registro mercantil y la obtención del certificado digital de la empresa imprescindible para comunicarse con las administraciones públicas.

Por tratarse de diversas leyes, normas y detalles que constantemente se actualizan, la constitución de empresas debe ejecutarse con la guía de expertos como QUICKSA, que garantizan el cumplimiento y buen funcionamiento a largo plazo.

Consultoría preventiva en otras áreas QUICKSA tiene una amplia trayectoria en asesoría fiscal como liquidación, preparación, aplazamientos y presentación de impuestos. También hace acompañamiento personalizado en la confección de balances y estados financieros para la identificación de la situación patrimonial de la empresa. Del mismo modo, ofrece orientación en contratos de trabajo, modificaciones contractuales, realización de nóminas, bajas por enfermedad, entre otros aspectos fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad.

