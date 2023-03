¿Por qué Mestética es algo más que un simple distribuidor de productos cosméticos?

La industria cosmética es una de las más rentables a nivel mundial, en comparación con otras que tuvieron un crecimiento más medido en los últimos años.

Según las estimaciones, se espera que la misma genere 800.000 millones durante el 2023, lo que implica un incremento del 50 % en comparación al nivel de facturación del año 2017.

Uno de los sitios especializados en la temática y con grandes previsiones de crecimiento a futuro es Mestética. Se trata de un distribuidor de productos estéticos en Castilla y León, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la belleza y es referente tanto para centros como clínicas estéticas.

Amplia gama de productos cosméticos Una de las explicaciones más sólidas sobre el crecimiento de la industria cosmética tiene que ver con el incremento de la expectativa de vida de las personas, con el que muchas de ellas quieren atrasar algunas marcas que denotan el paso del tiempo.

A partir de ello, miles son los productos que se han desarrollado con diversos fines, según el tipo de necesidad de cada cliente y las características propias de cada organismo. En todos los casos, el objetivo es alcanzar un bienestar estético a corto y mediano plazo.

En el caso de Mestética, la gama de productos que se ofrecen al público es amplia. En el campo de la depilación, la misma es distribuidora de Beauty Image Professional Waxing; en tanto en cosmética, trabaja con Mesoestetic, Ainhoa, Me and Me, Glacee e Iseeimi.

De esta manera, la empresa busca poner a disposición todo tipo de productos cosméticos y médico-estéticos para centros en Castilla y León, garantizando tranquilidad mediante resultados palpables en cada tratamiento e incremento de las ventas para una mayor rentabilidad.

Asesoramiento personalizado en estética Los tiempos actuales no solo demandan productos de alta calidad para el cuidado personal, sino también del asesoramiento adecuado para que las rutinas estéticas se cumplan de manera efectiva y alcancen las expectativas esperadas.

Este punto es clave para Mestética, lo que hace que se diferencie de otras propuestas de distribución de productos estéticos en la comunidad de Castilla y León porque se enfoca tanto en el conocimiento como la percepción de los clientes.

En esa línea, el objetivo es brindar capacitaciones sobre las últimas actualizaciones del mercado, con la intención de fortalecer el entendimiento sobre los productos e incluso mejorar la modalidad de venta.

Por eso, la propuesta consiste en ofrecer orientación en función del tipo de centro, clientes y situación en particular; formación para dominar la aplicación de los productos y claves tanto para utilizarlos como recomendarlos y seguimiento permanente, mediante la cual se busca resolver cualquier tipo de dudas que puedan surgir.