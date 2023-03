El 23, 24 y 25 de marzo llega una nueva edición de OFFF, Festival Internacional de Creatividad, Arte y Diseño Digital de Barcelona El festival alojará a la audiencia de un total de 58 países diferentes de los cinco continentes Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 20 de marzo de 2023, 12:56 h (CET)

El festival OFFF se celebra los días 23, 24 y 25 de marzo en diferentes espacios del Disseny Hub Barcelona y reunirá durante tres días grandes nombres y reconocidos estudios de todo el mundo vinculados con el ámbito de la creatividad, el diseño, el arte, y la cultura post-digital. El festival alojará a la audiencia de un total de 58 países diferentes de los cinco continentes.



El festival, que avanza sus fechas a causa de la celebración de la exposición de arte digital “Digital Impact”, presenta un potente cartel en su 22ª edición, reuniendo a más de 70 ponentes vinculados al ámbito de la creatividad, el diseño, el arte visual y la cultura digital procedentes de países como Reino Unido, EEUU, Canadá, Alemania, México, Países Bajos o España.

En su programación, OFFF incluye workshops, masterclasses, un concurso para profesionales emergentes y varias actividades de patrocinadores y aliados de esta edición. Como ya es habitual, el festival brindará acceso gratuito a la Fun Zone en los espacios exteriores de Disseny Hub con una propuesta gastronómica, cerveza Moritz y streaming de las conferencias en vivo.

Entre los invitados destacados encontramos a Brian Collins, fundador y director de la agencia COLLINS, nombrada por Forbes como una de las empresas que remodelan el futuro de la creación de marcas; la ilustradora y diseñadora gráfica Marta Cerdà; el estudio creativo ganador de premios BAFTA y Oscar Framestore; el muralista e ilustrador Timothy Goodman o el reconocido director de arte, diseñador y autor estadounidense James Victore; entre muchos más.

En esta edición, OFFF cuenta con el apoyo institucional de Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Disseny Hub Barcelona, Institut Ramon Llull y los patrocinadores oficiales: Adobe, Wix Playground, Moritz, Houdini, Designit y Zetafonts. Los colaboradores de este año incluyen Montana Colors, TEXIA y The District.

Por su parte, Adobe, el Main Partner del OFFF, sigue evolucionando Creative Cloud para potenciar y apoyar a los creadores de todo tipo, independientemente de su procedencia, motivación, habilidades o área de interés. Los asistentes de OFFF tendrán acceso de primera mano a las formas más vanguardistas en las que Adobe está innovando, además de escuchar a algunos de los mejores diseñadores del sector en los escenarios principales de OFFF. Tras el éxito del año pasado, Adobe Creativity Hub presentará una serie de masterclases gratuitas que proporcionarán los conocimientos prácticos para hacer avanzar los enfoques y procesos creativos de los asistentes. En el stand, diseñado para reavivar las pasiones creativas, Adobe también mostrará sus últimas herramientas y productos, así como sesiones de de Adobe Live y Adobe Portfolio Review para educar, entretener y fomentar las relaciones entre la comunidad creativa mundial.

En colaboración con Wix Playground, OFFF presenta la segunda edición del concurso "On the Rise 2023" para jóvenes talentos creativos, ofreciendo un escenario para mostrar su trabajo y recibir el merecido reconocimiento de la comunidad creativa internacional. Se trata de una oportunidad para que los profesionales creativos emergentes muestren su trabajo en Diseño Gráfico y Tipografía, Ilustración, 3D y Motion y Diseño Web en el escenario principal de OFFF 2023 y ganen una sesión de mentoría con el juez de cada categoría ganadora. Las propuestas de este año se centran en el bien social, en proyectos que beneficien al público en general y cambien el mundo a mejor. El panel de expertos está formado por los ponentes de OFFF 2023: Baillat Studio, Eva Cremers, Rizon Parein y Jamhot. Además del concurso, el equipo Wix Design Motion ofrecerá sesiones de showreels review para los asistentes de OFFF.

Tras el éxito del año pasado, Houdini presentará una serie de charlas Houdini Saturday Talks el 25 de marzo por la parte de artistas invitados que contarán sobre algunos consejos y trucos que usan en su proceso creativo, seguidos de sesiones de preguntas y respuestas.

LA CAMPAÑA VISUAL DE OFFF

OFFF, el festival conocido por su constante cambio e innovación, se enorgullece de anunciar su última representación creativa para la campaña de 2023: “OFFF's Cube”. Este concepto representa la sorpresa y la admiración que los artistas y ponentes despiertan en el público asistente al festival. La campaña comienza con un conjunto de habitaciones que simbolizan la diversidad de las prácticas creativas de los artistas y oradores del festival.

Como pieza central de la campaña, un objeto de forma cúbica sirve como viajero de esta travesía. Flota a través de las habitaciones, absorbiendo las cualidades únicas de cada espacio y cambiando de forma, color y textura para representar la inspiración y sorpresa que el público recibe de los ponentes en OFFF. Las habitaciones mostradas tienen comportamientos diferentes, subrayando aún más la naturaleza imperfecta y siempre cambiante del proceso creativo.

La campaña "OFFF's Cube” ha sido creada por un equipo formado para la ocasión con Vasava, Barcelona (concepto y ejecución creativa), Found, Londres (CGI y animación) y Combustion, São Paulo (diseño de sonido y música). Con su concepto visualmente impresionante y provocador, OFFF 2023 promete ser un evento realmente inspirador que celebra la diversidad, el constante cambio y el poder de la creatividad. NORMAS DE USO

