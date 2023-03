¿Cómo serán las cerraduras y las herramientas de cerrajería del mañana? Seguirán ofreciendo servicios de calidad a precios asequibles, adaptándose a una extensa gama tecnológica Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 20 de marzo de 2023, 12:30 h (CET)

La tecnología ha revolucionado casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y el mundo de la cerrajería no es una excepción. En la actualidad, existen diversas herramientas y dispositivos que transformaron la forma en que aseguramos nuestros hogares y propiedades. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Dado que el futuro de las cerraduras y las herramientas de cerrajería parece prometedor y lleno de posibilidades.

Cerraduras digitales y sistemas biométricos

Las cerraduras digitales están en el mercado desde hace tiempo. De hecho, se han vuelto más populares por ser asequibles y efectivas. Lo que, sin duda, ha cambiado el modo en que un cerrajero San Juan y el resto del país instala las cerraduras. Pero mientras más avance la tecnología, más complejos serán sus sistemas. Con medidas de seguridad como la identificación por voz y el reconocimiento de huellas, por ejemplo. Incluso, aplicaciones para dispositivos móviles que permitirán abrir la puerta con un solo clic. Por supuesto, compatibles con las cerraduras digitales.

Lo único, es que si algo le sucede a tu equipo, necesitarás a un experto que anule el sistema. Por su parte, con los sistemas biométricos se accede por medio del escaneo de retina o la huella digital. Si bien son más comunes en bancos, edificios u oficinas, también son utilizados con frecuencia en el hogar.



Y en un futuro no muy lejano, puede que esté disponible en la industria automotriz. Es decir, hasta se podrá abrir un carro en San Juan sin tener que usar una llave física.

Automatización

Esta tecnología ya se maneja, pero la automatización de seguridad podría cambiar en un futuro cercano. Por ejemplo, que una propiedad permita la entrada porque detecta la llegada de su dueño. Por supuesto, se requeriría un chip puesto en la llave o tal vez sea suficiente abrir la puerta con la cercanía del teléfono inteligente.

De cualquier forma, la automatización puede provocar un fuerte impacto en la cerrajería los próximos años.



¿Qué pasaría con las cerrajerías y los cerrajeros?

Cerrajerías respetadas como Cerrajero All Locks brindan múltiples servicios a sus clientes. Desde reparaciones, cambios y réplicas de llaves hasta atención 24/7 para casos de emergencias. No solo para el hogar, sino también para autos, negocios, entre otros.

De modo que, siempre estarán allí para ayudar a mantener la seguridad de cualquiera de tus propiedades, a pesar de los avances tecnológicos. Porque las cerraduras tradicionales seguirán existiendo dado los altos costos y la confianza limitada en los sistemas de cierre modernos. Esto significa que, siempre contarás con un cerrajero en Puerto Rico disponible. Solo es cuestión de evolucionar en el sector. Si está calificado, su tarea será ofrecer cualquier servicio que posea tecnología avanzada para la seguridad.

Y es que una empresa de cerrajería competente ha de estar preparada para atender todo tipo de clientes. Esto incluye tanto a aquellos que tengan cerraduras convencionales como a los que dispongan de tecnología más reciente.

En conclusión, las cerrajerías ya han florecido con la tecnología en el pasado, así que, seguirán haciéndolo en el futuro. Mientras que, los expertos en el área, continuarán nutriendo sus conocimientos para estar a la altura. En otras palabras, seguirán ofreciendo servicios de calidad a precios asequibles, adaptándose a una extensa gama tecnológica.

