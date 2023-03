“La lucha permanente por el talento es hoy uno de los grandes retos de todos los territorios” Entrevista a Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 20 de marzo de 2023, 12:14 h (CET)

Josu Gómez Barrutia es presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO Fundador de la Red Business Market, iniciativa de impulso a los ecosistemas emprendedores y de atracción de inversión con presencia en EEUU, América Latina y Europa.

1. ¿Qué es la Asociación Internacional de Startups? ¿Cuáles son los objetivos? La Asociación Internacional de Startups es una entidad que nace en España con una vocación internacional en la generación de alianzas entre las diferentes redes de startups y los agentes activos en este ecosistema en el ámbito global. Se crea desde su origen con una vocación de internacionalidad clara y entre sus objetivos se destacan la apuesta por la conexión público-privada en el desarrollo del tejido innovador y startup de los territorios, la vocación clara de generación de alianzas y conexiones entre no sólo startups sino agentes, inversores y hubs de innovación sin tener una limitación de fronteras físicas para ello. Acciones que se unen a la necesaria visibilidad del valor y la capacidad de generación de progreso que las startups tienen hoy para dar respuesta a los retos y desafíos que como sociedad tenemos por delante. Aspectos, que van desde la biotecnología a la bioeconomía, el foodtech o la IA.

2. ¿Qué oportunidades y retos ven hoy en la óptica de España desde la Asociación Internacional de Startups como aspectos sobre los que actuar? España es un país con una capacidad importante de generar propuestas de valor en el ecosistema startup. Es cierto, que hoy vemos otros países de referencia como Estonia o el impulso a modelos de hubs netamente innovadores y disruptivos como el israelita, pero nuestro país también tiene señas de identidad referentes en este campo. No por menos, España cuenta con más de 11.000 startups que posibilitan la creación de empleo de alto valor añadido en 140.000 personas, datos a los que se une la explosión en los últimos años de inversores orientados a este campo. Así lo acreditan los datos, 346 grupos de inversión, más de 150 aceleradoras activas y más de 6000 inversores businessangels. Una tendencia que nos ha permitido escalar hasta la cuarta posición del Ranking Europeo de Startups o la posición décima obtenida el año pasado en el Startup Ecosystem Rankings como país de referencia en el ámbito de la inversión en capital riesgo.

No obstante, quedan retos importantes: El impulso de los ecosistemas innovadores y startups en los territorios más allá de las grandes ciudades, impulsar modelos de inversión y cierre en etapas superiores a las iniciales y semilla, la atracción de la inversión internacional a nuestro ecosistema startup, máxime cuando en este momento se ve cierta desaceleración en la inversión nacional o la conexión entre el ecosistema de nuestras pymes y empresas familiares con las startups como elementos de alianzas necesarios para afrontar procesos de innovación en nuestro tejido productivo. Algo, que unido al impulso de la vocación emprendedora de manera transversal en nuestro modelo educativo. Son sólo algunos de estos elementos a mi juicio.

3. El talento es un valor hoy con mucha movilidad y por el que todo el mundo compite ¿Cuáles son a su juicio las claves para fijar el mismo al territorio? La lucha permanente por el talento es hoy uno de los grandes retos de todos los territorios, son una mezcla de elementos los que permiten la fijación y la atracción del talento. En primer lugar, la remuneración del mismo tanto económica como personal, el entorno y el lugar de desarrollo profesional son hoy fundamentales en la decisión de aquellos líderes con capacidad de tracción y de gran talento para fijar su iniciativa empresarial o su vocación laboral. Junto a estos, el impulso de modelos de seguridad fiscal, económica y jurídica, la gratificación y valoración del sistema tributario, productivo, fiscal y profesional para quienes impulsen modelos de innovación en el territorio o la flexibilidad del sistema para su adaptación a los cambios que hoy en el siglo XXI tenemos por delante tal vez sean algunos de estos ingredientes. Y todo ello, sin olvidarnos de la generación de un entorno que posibilite la identificación de perfiles profesionales para los proyectos y un espacio de conexión para quienes llegan o están en el territorio, para identificarse y compartir.

4. Vivimos un tiempo de profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos ¿Crisis u oportunidad para el desarrollo emprendedor? Toda crisis es una oportunidad, una frase muy repetida pero que en la historia nos ha demostrado que es una realidad. Vivimos hoy la irrupción de varias revoluciones en un mismo tiempo: La financiera y económica, con nuevos valores en el escenario que vienen a fijar su valor como divisas, la geopolítica con la irrupción de un nuevo modelo multipolar de liderazgo global con las tensiones que dicha nueva relación produce, la tecnológica con una cuarta revolución que ha venido para zarandear nuestros modelos tradicionales empresariales y productivos ofertando nuevas posibilidades o la revolución sostenible o verde que viene también a estructurar una nueva forma de movilidad, habitabilidad y convivencia. Todas estas situaciones, se dan hoy al mismo tiempo y ello produce lógicamente la necesidad de reorientar nuestros modelos productivos, laborables, profesionales, económicos o educativos. Y como en todo cambio, vamos a vivir situaciones de tensión, crisis y posterior estabilización y progreso. El reto es ser capaces de navegar en ese proceso de cambio orientando nuestras velas al éxito.

5. Recientemente España aprobaba la Ley de Startups ¿Cuál es su valoración sobre esta herramienta que se pone a disposición del ecosistema?

Creo que es una ley necesaria y un acierto, es bienvenida pero aún queda mucho por hacer. Tal vez, debemos ahondar en modelos de bonificación de cargas iniciales en el desarrollo de las startups, en una mayor gratificación para el ecosistema inversor que apueste por este ámbito de desarrollo de su actividad empresarial o llevar a cabo una apuesta más agresiva tal vez en la atracción del talento. En todo caso, es un camino y un acierto iniciarlo. NORMAS DE USO

