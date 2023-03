Implantes dentales: la solución para una sonrisa perfecta en la clínica Ríos Alcaide Es recomendable siempre acudir a esta clase de tratamientos especializados de la mano de expertos Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 20 de marzo de 2023, 12:01 h (CET) Los implantes dentales son tal vez uno de los procedimientos funcionales y estéticos más relevantes de los últimos tiempos en el campo de la odontología. No solo devuelven la funcionalidad completa a la boca, por la pérdida o el deterioro de las piezas dentales; sino que también le devuelven su belleza.

Aún así, es recomendable siempre acudir a esta clase de tratamientos especializados de la mano de expertos, siendo un buen ejemplo la Clínica Ríos Alcaide ubicada en Écija, pero que ofrece servicios a toda Andalucía en general, siendo un lugar adecuado para que las personas puedan encontrar una de las soluciones más eficaces para superar la pérdida de piezas dentales en la actualidad.

Implantes dentales: ¿cuánto tiempo duran y cómo se mantienen?

Se le denomina implante dental a los mecanismos de sujeción de piezas dentales artificiales que se colocarán encima de ellos. Estos implantes, a menudo fabricados en titanio de grado 5, ofrecen una sujeción sin precedentes y una biocompatibilidad total al organismo, por lo que no habrá efectos adversos ni nada relacionado, una vez se hayan colocado.

Los implantes son sólo otra de las tantas alternativas que existen en cuanto a las prótesis dentales, y es por esa razón que muchas personas suelen cuestionarse si realmente valdrá la pena, y sobre todo, si hará falta mucho mantenimiento o si su vigencia es muy poca.

Actualmente, no hay un método de prótesis dental que ofrezca una duración similar y un mantenimiento tan básico como los implantes dentales, ya que dependiendo del material, pueden durar más de 3 o 5 décadas sin problemas, y sus cuidados no tienen por qué ser costosos o especializados, sino más bien la prolongación de hábitos saludables para el cuidado.

¿Cuáles son los beneficios estéticos y funcionales de los implantes dentales?

Los implantes dentales son prácticamente imperceptibles, ya que la pieza dental que se coloca sobre éstos los cubre por completo, las encías se siguen desarrollando y fortaleciendo junto con el implante, y en general, pasarán totalmente desapercibidos.

Sin embargo, desde el punto de vista estético y funcional hay otros tantos beneficios que vale la pena destacar:

Estética: su aspecto es similar al de una pieza dental natural, incluso con el mismo acabado si se eligen materiales idóneos para el diente como tal. Además, se suelen diseñar para que la sonrisa quede lo más natural posible. En el caso de tener que reemplazar una pieza deteriorada o perdida por completo, estéticamente es la mejor forma de volver a tenerla.

su aspecto es similar al de una pieza dental natural, incluso con el mismo acabado si se eligen materiales idóneos para el diente como tal. Además, se suelen diseñar para que la sonrisa quede lo más natural posible. En el caso de tener que reemplazar una pieza deteriorada o perdida por completo, estéticamente es la mejor forma de volver a tenerla. Funcionalidad: un implante dental permite volver a comer lo que se quiera, a tener confianza en sí mismo al sonreír en público, por lo que no existirá ninguna limitación importante.

¿Qué diferencias hay entre los implantes dentales y otras prótesis dentales?

Como se decía, los implantes dentales son, junto con las coronas artificiales o las prótesis fijas, mixtas o removibles, uno de los tantos métodos de prótesis dentales que existen. Pero es posiblemente el que mejor se adapta al cumplimiento de las necesidades más variadas.

Sus diferencias más importantes son:

No requiere de un mantenimiento especializado.

Su vida útil es de hasta 5 veces mayor al de otras prótesis dentales utilizadas para la misma función.

Los resultados son naturales y funcionales en su totalidad.

No tiene efectos adversos, ni en la salud, ni en la mecánica de la mordida, ni en la estética, pero tampoco hay que acostumbrarse a su uso para sacarle todo el provecho.

A largo plazo, puede ser una solución más inteligente desde los costes destinados para su implantación y mantenimiento.



Desde luego, para aspirar a tener todas las ventajas ya reseñadas es fundamental también dar con una clínica dental que se especialice en estos procedimientos. Esto atañe tanto a la capacidad profesional y la experiencia, como a las instalaciones donde trabajan y a los materiales utilizados tanto para el implante o mecanismo de fijación, como así también para la pieza dental que se colocará encima.

