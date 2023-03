Expansor Palatino: el tratamiento de ortodoncia infantil que recomienda el Centre Dental Francesc Macià para ensanchar el paladar Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 10:03 h (CET) El Centre Dental Francesc Macià es la clínica dental de Sant Cugat del Vallès especialista en la aplicación del tratamiento de expansor palatino para niños y niñas El expansor palatino es el tratamiento de ortodoncia infantil que permite ensanchar el paladar. Este aparato se adapta para aquellos niños y niñas que tienen un paladar pequeño y estrecho. Esta característica se suele dar por factores genéticos o hábitos como el uso prolongado del chupete, la succión del pulgar o la respiración oral.

Otro tipo de aparato utilizado para ensanchar el paladar es el disyuntor palatino, que se coloca sobre los molares del joven paciente incluso pudiendo anclar no sólo en los dientes sino también en el hueso. De esta manera, se aplica una fuerza determinada sobre el hueso maxilar para promover su crecimiento y obtener un tamaño y forma óptima.

La Dra. Cristina Carrasco Ibarra, Responsable médico del Centre Dental Francesc Macià, afirma que"en nuestra clínica nos decantamos por una ortodoncia infantil respetuosa con los mejores tratamientos como por ejemplo los expansores palatinos para los niños y las niñas".

Tipos de expansores palatinos

Hay dos tipos de expansores palatinos en este tipo de tratamiento de ortodoncia infantil:

Expansor removible: Aquí se encuentran las placas removibles con tornillo expansor. Es un tornillo que se va activando, lo cual produce que el aparato se vaya abriendo y produzca la expansión del paladar.

Aquí se encuentran las placas removibles con tornillo expansor. Es un tornillo que se va activando, lo cual produce que el aparato se vaya abriendo y produzca la expansión del paladar. Expansor fijo: Aquí se encuentra un tornillo que se activa pero la diferencia es que se cementa a los dientes produciendo un anclaje más estable.

Aquí se encuentra un tornillo que se activa pero la diferencia es que se cementa a los dientes produciendo un anclaje más estable. Expansor invisible: Actualmente muchas de las expansiones del paladar se pueden realizar con aparatos invisibles removibles mucho más cómodos para los jóvenes pacientes. Estos aparatos no ocupan el paladar, por lo que no interfieren en el habla y son adecuados cuando hay que combinar un tratamiento de reeducación de la lengua, lo cual es frecuente en los casos de paladar estrecho. ¿Qué es la compresión maxilar?

La compresión del maxilar es una de las alteraciones de la mordida más frecuentes. El hecho de tener un maxilar pequeño y estrecho produce que la relación de los dientes superiores con los dientes inferiores sea incorrecta. Además, un paladar estrecho no permitirá que la mandíbula se desarrolle correctamente y será más fácil tener problemas respiratorios.

La mejor manera de corregir la compresión del maxilar es con un tratamiento de ortodoncia de expansores de palatino. Existen diferentes tipos de expansores, eligiendo uno u otro dependiendo fundamentalmente de dos factores como son el origen de la compresión maxilar y la edad del paciente.

El equipo del Centre Dental Francesc Macià explica que "lo más importante es la salud de todos nuestros jóvenes pacientes y, por eso, siempre les ofrecemos tratamientos dentales respetuosos y con la más avanzada tecnología".

