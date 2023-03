PuntoSeguro explica el fraude y otros motivos por los que no se cobra el seguro de vida Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Cuando se solicita un cobro, hablar de la letra pequeña de un seguro de vida puede no ser el tema más grato. En situaciones así de delicadas, finalizar el contrato establecido sin encontrarse con una sorpresa suele ser lo más esperable.

Sin embargo, los motivos por los cuales algunas aseguradoras pueden denegar los pagos son variados, por lo que es importante tenerlos en cuenta para evitar contratiempos y momentos desagradables.

El equipo de expertos de PuntoSeguro repasa todas las situaciones posibles que pueden poner en riesgo el cobro de una póliza.

Diferentes aspectos a tener en cuenta Moratoria. Uno de los motivos más simples por los que una compañía puede rechazar el pago de un seguro de vida es porque este se encuentra impago: si los plazos establecidos para el pago de las cuotas se hallan vencidos, el contrato pierde su validez.

Fraude. Cualquier anomalía o inexactitud en la información provista a la empresa puede ser considerada fraude, motivo suficiente para la anulación del contrato. Se trate de información personal o de detalles que tienen que ver con el siniestro; cualquier dato incorrecto puede ser contemplado en esta categoría.

Documentación incompleta. Sin ser considerada fraude, la carencia de documentación, por ejemplo, el acta de defunción u otros datos relacionados con el fallecimiento del asegurado, pueden ser motivo para la denegación del pago del seguro de vida. Entre estos papeles también se incluye toda documentación médica que tenga que ver con el fallecimiento del cliente.

Suicidio. Este tipo de deceso puede no estar contemplado en la póliza. En algunos casos es cubierto a partir del año de efectuado el contrato, pero las condiciones varían dependiendo de la compañía aseguradora.

Causado por el beneficiario. Independientemente de las repercusiones legales que pudiera tener, si el fallecimiento es causado voluntariamente por el beneficiado, la empresa aseguradora puede cancelar el contrato por tratarse de un hecho ilícito.

Situación de guerra. La mayoría de las aseguradoras tienen restricciones para cubrir eventos acaecidos en situaciones bélicas o conflictos armados.

Deportes de riesgo. Si se tratase de una actividad de riesgo no declarada a la hora de contratar el seguro de vida, la empresa puede anular la prestación.

Un seguro que garantiza protección Para evitar contratiempos de estas características, es importante revisar bien la póliza con todas sus cláusulas antes de contratarla.

También es fundamental adquirir un seguro acorde a las necesidades particulares de cada caso. PuntoSeguro es un intermediario entre aseguradoras y usuarios, que facilita la tarea de encontrar la opción más adecuada para cada necesidad, con el asesoramiento necesario y un comparador de seguros que permite analizar diferentes opciones de una manera rápida y eficiente.

