​Fundación Madrina celebra el Día del Padre "vulnerable" anticipadamente en las "colas del hambre" La Fundación observa que se ha doblado la pobreza “paterno infantil” y han aumentado dramáticamente las “family homeless” Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 18 de marzo de 2023, 12:00 h (CET)

Fundación Madrina celebró anticipadamente el día del padre homenajeando especialmente a aquellos padres que se encuentran solos a cargo de sus hijos. Madrina percibe un incremento significativo de padres en las "colas del hambre", un gran número, que va en aumento, de padres solos con cargas familiares, como también advierte que cada vez hay más padres que acompañan y apoyan a sus mujeres en los deberes y responsabilidades del hogar, en el día a día de las labores domésticas y en el cuidado de los niños mientras la mujer está trabajando y ellos se encuentran en el paro, a todos ellos Fundación Madrina les ha hecho un pequeño homenaje.



Este reconocimiento se ha celebrado a través de distintos actos, el primero fue la entrega de un kit de afeitado y una flor de Iris a todos los padres que llegaron a las colas del hambre. También se les ha entregó un globo a cada uno de ellos para posteriormente hacer una suelta como un acto significativo de este homenaje al padre, figura por otra parte cada vez más denostada en nuestra sociedad.

La fundación, además de percibir un número significativo de padres solos al cuidado de varios hijos, también a observado un aumento del número de mujeres que hacen de padre y de madre; ambas situaciones están aumentando en nuestra sociedad. Estas mujeres, son auténticas heroínas y también tuvieron su reconocimiento y se repartieron más de 120 flores junto a alimentos y estufas de gas. Fue un acto muy festivo con música y un ambiente muy cordial.

Como acto final se celebró el evento “Barber Shop” donde se ofreció a estos padres un servicio de barbería y peluquería a cargo del barbero Elio Pernia.

El padre es una figura de apoyo y seguridad, que permite adquirir mayor autonomía, desarrollo emocional e independencia en los hijos, de acuerdo con el artículo 'Apego al padre y salud escolar', publicado en la INFAD, Revista de Psicología.

En España hay más de un millón y medio de hogares donde los hijos crecen sin padre. El 24% de las familias en nuestro país son monoparentales, según el INE y, de ellas, el 19% son hombres que educan a sus hijos en soledad, y tienen que elegir trabajar de manera precaria, porque no tienen recursos ni una red de apoyo para cuidar de sus hijos. Sin embargo, cada vez hay más familias monoparentales encabezadas por un padre que se hace cargo de todo, aumentando esta cifra cada año.

Las "colas del hambre" de la Fundación Madrina observan que se ha doblado la vulnerabilidad y pobreza “paterno infantil”, especialmente con menores a cargo, y aumentan dramáticamente las “family homeless”.

En el último año, la Fundación Madrina ha recibido en su Call Center más de 37.000 llamadas de emergencia y 400 derivaciones mensuales desde los Servicios Sociales. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Fundación Madrina celebra el Día del Padre "vulnerable" anticipadamente en las "colas del hambre" La Fundación observa que se ha doblado la pobreza “paterno infantil” y han aumentado dramáticamente las “family homeless” Fundación Canal firma un convenio con Down Madrid para apoyar la creatividad y la integración de las personas con discapacidad intelectual Supone una vía para que los artistas con discapacidad intelectual den a conocer sus obras Hacienda se quedará con más un millón de euros del nuevo bote histórico de Pasapalabra Rafael Castaño tendrá que devolver un 47 % del premio en su próximo IRPF. Es un 1 % más de lo que tendría pagar su rival Orestes Conociendo a… Laura Baena Fernández "El machismo acecha en cada esquina, y cuando no lo vemos venir, es porque acabamos normalizando ciertas conductas y actitudes" ​La falla Palleter-Erudito Orellana inaugura el metaverso educativo desarrollado con modelado 3D por la UPV Una vez terminen las fiestas, este metaverso se utilizará como herramienta educativa para las personas que forman en diversidad sexual en colegios y asociaciones