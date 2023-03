Javhouse explica cuál es el papel que desempeñan las agencias inmobiliarias Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 14:48 h (CET) Una agencia inmobiliaria es una empresa que se dedica a intermediar en la compra, venta o alquiler de propiedades inmobiliarias, tales como casas, pisos, terrenos, locales comerciales, etc Su papel principal es actuar como intermediario entre los propietarios y los compradores potenciales.

¿Cuáles son las funciones que desempeña una agencia inmobiliaria?

JAVHOUSE, agencia inmobiliaria especializada en venta de pisos en Madrid Centro, ofrece conocer las funciones principales que toda agencia inmobiliaria debe realizar:

Asesoramiento Las agencias inmobiliarias brindan asesoramiento a los propietarios sobre el precio y la estrategia de comercialización de sus propiedades, así como también asesora a los compradores o arrendatarios en la búsqueda del piso que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Promocionar Las agencias inmobiliarias se encargan de promocionar las propiedades a través de diferentes medios, como publicaciones en internet, redes sociales, anuncios en prensa, etc., con el fin de captar la atención de compradores.

Visitar las propiedades Las agencias inmobiliarias programan visitas a las propiedades con los futuros compradores, con el fin de mostrarles el inmueble y brindarles información sobre las características y condiciones de cada propiedad.

Negociación Las agencias inmobiliarias actúan como intermediario en la negociación entre el propietario y el comprador, buscando llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Gestión de documentos Las agencias inmobiliarias se encargan de gestionar toda la documentación necesaria para formalizar el acuerdo.

¿Cuáles son las competencias claves de un agente inmobiliario?

El agente inmobiliario lleva a cabo diariamente una amplia gama de actividades:

Buscar propiedades

Preparar anuncios de ventas de casas y pisos

Se ocupa del marketing inmobiliario

Estimar el valor de mercado de las propiedades

Recibir y evaluar ofertas de posibles compradores

Gestionar los aspectos burocráticos, financieros y contractuales de las transacciones relacionadas con la compra y venta de casas y pisos

Seguir a los clientes durante las negociaciones de compra y venta

Ofrecer asesoramiento y asistencia profesional en todos los asuntos relacionados con el mercado inmobiliario. El agente inmobiliario trabaja, por tanto, en contacto directo con las personas: debe conocer a ambos participantes en la transacción para poder proponerles la solución más ventajosa para ellos, conoce personalmente a los posibles compradores, visitar los inmuebles, describir las características, cualidades y defectos las propiedades.

¿Cuáles son las principales responsabilidades de una agencia inmobiliaria?

Actuar como intermediario entre quien desea vender y quien desea comprar una propiedad: Un agente inmobiliario se encarga de escuchar las necesidades del comprador y del vendedor, y tratar de encontrar un compromiso que satisfaga a ambas partes.

Un agente inmobiliario se encarga de escuchar las necesidades del comprador y del vendedor, y tratar de encontrar un compromiso que satisfaga a ambas partes. Preparar las publicaciones necesarias para hacer visibles los anuncios de venta y alquiler: online y offline, en páginas web, redes sociales, folletos, anuncios en prensa, etc.

online y offline, en páginas web, redes sociales, folletos, anuncios en prensa, etc. Recibir ofertas, evaluar los requisitos de los compradores y acompañarlos en las visitas y las inspecciones de los inmuebles.

en las visitas y las inspecciones de los inmuebles. Realizar valoraciones y tasaciones de inmuebles.

Asistir a los clientes en los trámites administrativos, bancarios y notariales necesarios para la formalización de las escrituras de compraventa.

El agente inmobiliario también lleva a cabo actividades de oficina, actualizando los registros de clientes, los datos sobre las transacciones en curso y, de forma más general, registrando todas las actividades de la agencia. ¿Qué se necesita para ser un agente inmobiliario?

Para los que deseen convertirse en agentes inmobiliarios, la motivación y la actitud hacia la función son las principales cualidades que se exigen a los candidatos, así como su voluntad de crecer profesionalmente.

Las ofertas de empleo no suelen especificar titulación alguna, pero los anuncios se dirigen a titulados de bachillerato o universitarios que deseen iniciar una carrera profesional como agentes inmobiliarios.

La formación específica en este sector se realiza dentro de la propia agencia: los agentes inmobiliarios junior asisten a cursos de formación internos altamente profesionales, y se les asigna un equipo de profesionales expertos que les siguen paso a paso en su trabajo con los clientes hasta que sean autónomos.

¿Qué características personales y aptitudes profesionales se exigen a un agente inmobiliario?

Profundo conocimiento del mercado inmobiliario

Excelentes dotes de comunicación

Conocimiento de técnicas de promoción, marketing y ventas

Capacidad de organización

Capacidad de negociación

Energía, espíritu emprendedor, proactividad

Orientación al cliente

Propensión a trabajar por objetivos

Buena capacidad para trabajar en equipo ¿Por qué es importante recurrir a una agencia inmobiliaria para comprar un piso?

Invertir en bienes inmuebles es para muchos una excelente manera de hacer un buen negocio. De hecho, en general, el valor de los bienes inmuebles sigue aumentando con el paso de los años.

Como consecuencia, se ha creado un verdadero negocio en torno a la compraventa de inmuebles. Esto incluye el apoyo a todo tipo de transacciones inmobiliarias. Entonces, ¿en qué circunstancias es útil recurrir a una agencia inmobiliaria?

Aprovechar un servicio profesional

Una agencia inmobiliaria está formada por un equipo de profesionales con experiencia en la tarea de velar por los intereses inmobiliarios que cumplan las normativas vigentes.

Por otra parte, velan por que la compra, venta o alquiler de una vivienda se realice de manera óptima y según las reglas del oficio.

De hecho, con excelentes conocimientos en el sector, se aseguran de que los clientes obtengan lo mejor.

Estiman el valor de la propiedad

El proceso de venta o compra de pisos suele ser complejo. Además, en las transacciones inmobiliarias suele ser imprescindible estimar correctamente el valor de la propiedad.

Sin amplios conocimientos del sector, tendrá grandes dificultades para estimar el precio de su propiedad. Sin los servicios de una agencia inmobiliaria, puede infravalorar su propiedad y hacer un muy mal negocio.

La agencia inmobiliaria, en cambio, tiene toda la experiencia necesaria para estimar correctamente el valor de una propiedad.

Beneficiarse de una buena comunicación

Cuando se quiere vender un piso, es importante comunicarse bien para encontrar rápidamente un comprador.

Un agente inmobiliario también se encargará de esta comunicación para la compra de la propiedad. Tienen buenos canales de distribución que les permiten llegar a muchas personas.

Por otra parte, si se desea comprar una casa, un edificio u otro inmueble, la ayuda de una agencia inmobiliaria le resultará muy eficaz. Ahorrará tiempo, energía y tendrá garantizado un buen trato.

