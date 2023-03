Ictus en personas mayores, lo que se debe saber, de la mano de Marta Canino Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 16:15 h (CET) Es bastante común el ictus en personas mayores.

La enfermedad cerebrovascular puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo. Más allá de la edad, hay otros factores de riesgo, entre ellos, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Es importante que los familiares y cuidadores de los adultos mayores estén atentos ante las principales señales de alarma. Si se sospecha de un ictus, se debe buscar atención médica inmediata para recibir el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de discapacidad o muerte. Una buena alternativa para obtener conocimientos en la materia es acudir al taller especializado que ofrece la doctora Marta Canino, quien es médico de familia especializada en Geriatría.

Ictus en personas mayores: síntomas y secuelas El ictus en personas mayores es más común de lo que las personas creen. Para quienes no lo saben, esta enfermedad, también conocida como accidente cerebrovascular (ACV), ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir el flujo sanguíneo adecuado. Esto puede ocurrir debido a una obstrucción en un vaso sanguíneo (ictus isquémico) o una hemorragia en el cerebro (ictus hemorrágico).

Los síntomas del ictus pueden variar dependiendo del área del cerebro afectada y la gravedad del ataque. No obstante, hay que destacar que algunas de las manifestaciones clínicas más comunes son entumecimiento o debilidad repentina en la cara, brazos o piernas, especialmente en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender el lenguaje hablado, pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, problemas para caminar, mareo o falta de equilibrio y dolor de cabeza repentino e intenso.

El ACV puede tener secuelas muy graves y debilitantes, como ya se dijo, especialmente en los individuos que están en la etapa de la vejez. Las consecuencias pueden ser parálisis, problemas de habla y comunicación, incapacidad para realizar tareas cotidianas, como vestirse, cocinar o conducir, problemas cognitivos, como pérdida de memoria y dificultad para concentrarse, depresión y ansiedad.

Apelar al taller de la Doctora Marta Canino para saber todo acerca del ictus El ictus es una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo. La prevención y la rehabilitación son claves para reducir el impacto que la enfermedad puede dejar en personas mayores. Por esta razón, la doctora Marta Canino, médico de familia especializada en Geriatría con amplia experiencia en el manejo de esta patología, ha desarrollado un taller gratuito en el que se pueden aprender cosas interesantes.

Quienes opten por el taller conocerán las 10 urgencias frecuentes que hay que afrontar si se tiene un familiar o un paciente con esta enfermedad u otras urgencias. También sabrán cómo comunicarse de forma rápida con el servicio de emergencias si se presenta una crisis y cuáles son las medidas que se pueden tomar desde casa si alguien sufre de un ACV.

