Servicios de limpieza: características y definiciones, por GRUPO BERNI

La limpieza es una necesidad para la convivencia en sociedad de todos los lugares, tanto públicos como privados El objetivo de este artículo es dar una visión general de los servicios de limpieza ofrecidos por diversas empresas de limpieza y sus características, así como responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre los procedimientos, productos y máquinas utilizadas.

Servicios de limpieza de oficinas

Las oficinas son lugares donde las personas pasan la mayor parte del tiempo durante el día. Por eso es importante que la limpieza se realice con una periodicidad determinada.

Los servicios de limpieza de oficinas incluyen la eliminación de la suciedad acumulada en muebles, aseos y zonas de trabajo. A menudo se utilizan aspiradoras, fregonas, mopas y productos de limpieza higiénicas.

Existen productos especiales para sillas y sillones de oficina que facilitan su limpieza. Tampoco hay que olvidar el polvo de las paredes. Los escritorios y estanterías que suelen ser de melamina y la mejor forma de limpiarlos es con agua, jabón y un paño de microfibra.

Sin embargo, si estos muebles son de madera, conviene utilizar productos especiales y evitar los sprays cerámicos o de silicona.

En la oficina hay muchos equipos informáticos que requieren una limpieza especial y específica. Teclados, ratones y teléfonos suelen ser también importantes focos de infecciones y virus. Por eso es importante limpiarlos a fondo con un paño humedecido con un poco de agua para no alterarlos.

Los monitores deben limpiarse con cuidado, ya que el polvo en la pantalla puede rayarla. Cuando limpie su ordenador, evite los productos químicos cáusticos, el amoniaco y rociar limpiadores líquidos directamente sobre la pantalla del monitor. Es aconsejable retirar el teclado y el ratón del ordenador y limpiarlos con la alimentación desconectada.

Servicios de limpieza comercial

Los locales comerciales y las grandes superficies también requieren servicios de limpieza específicamente diseñados para ellos. Suelos, escaleras, aseos, zonas de personal, entradas, vitrinas diversas, zonas de venta, paredes e incluso extintores necesitan una limpieza periódica, adecuada y a fondo.

Barrer el suelo, quitar el polvo de los muebles y la decoración, limpiar las superficies lisas y limpiar los aseos es de vital importancia. Hay una serie de requisitos a la hora de contratar los servicios de limpieza comerciales, como utilizar productos ecológicos y limpiar en horarios adecuados, evitando las horas de trabajo.

Servicios de limpieza de garajes

Los servicios de limpieza de garajes están pensados para zonas comerciales y residenciales, empresas, centros comerciales y aparcamientos.

Este servicio suele consistir en aspirar, barrer y eliminar el polvo y la suciedad con hidrolimpiadoras de alta presión y robots limpiadores.

Deben eliminarse todas las bandas de grasa y rodamientos del suelo, y las zonas de acceso peatonal y las rampas de acceso deben limpiarse en profundidad.

También hay que prestar atención a la limpieza de telarañas, tuberías y puntos de luz en lugares altos. Para una limpieza adecuada del garaje, la zona debe estar vacía y libre de vehículos.

Para la limpieza de garajes se utilizan dos tipos de barredoras: las barredoras y las barredoras aspiradoras:

En las primeras, los cepillos barren la suciedad mediante un sistema que humedece el suelo y evita que el polvo se levante. Un cepillo central recoge los restos.

Las barredoras de aspiración, en cambio, se utilizan en lugares donde no hay mucha basura, ya que tienen que aspirar los restos. Muchas empresas también disponen de barredoras especiales, como barredoras pequeñas, para zonas estrechas o de difícil acceso. Limpieza de cristales y ventanas

La limpieza de cristales es un servicio requerido por oficinas, locales comerciales y empresas privadas.

Para la limpieza se suele tener en cuenta el tipo de cristal (transparente, opaco, tintado, zócalo (un bloque de cristal que no deja pasar la luz porque es muy pegajoso), vidriera, cristal decorado con vinilo, bloques de cristal transparente y espejos).

El cristal es un elemento muy delicado y requiere una limpieza muy especializada.

Servicios de eliminación de graffitis

Locales comerciales, colegios, edificios públicos, estadios deportivos, empresas, fachadas de tiendas, entidades financieras y zonas residenciales y diverso mobiliario urbano pueden ser pintadas como acto vandálico.

En principio, este servicio de limpieza puede utilizarse para todo tipo de graffitis, incluidos en superficies de mármol, metal, señalización, monumentos, PVC, ladrillo y piedra. Si hay que mantener una imagen pública, es muy recomendable recurrir a los servicios de limpieza y eliminación de graffitis. La limpieza de graffitis se realiza con productos especiales que no dañan los revestimientos.

Se puede utilizar resinas y polímeros para proteger las fachadas. En su procedimiento se aplica un producto especial a la fachada durante al menos 60 minutos y luego se aclara con agua caliente a presión.

Este proceso se repite muchas veces con una hidrolimpiadora hasta eliminar el graffiti por completo. Una vez eliminados se suele aplicar una capa protectora a las paredes y materiales donde se han limpiado los graffitis para evitar que la pintura se deteriore.

Limpieza de comunidades y servicios de asesoramiento

Las comunidades de vecinos son muy comunes y cada una tiene su propio carácter, pero suele haber algunas zonas comunes populares entre las familias, como patios, aparcamientos, piscinas, parques infantiles, gimnasios y áreas de juego para niños. Además de estas zonas, hay escaleras, pasillos y portales.

Todas ellas requieren una serie de servicios de limpieza especiales y específicos para mantenerlas en condiciones adecuadas para los propietarios e inquilinos.

Los servicios de limpieza se distinguen por la frecuencia con que se realizan. La limpieza debe realizarse diariamente en las zonas más transitadas para mantener el nivel de higiene en las zonas más susceptibles de contaminación.

El barrido y fregado de escaleras, pasillos, ascensores y suelos comunes son algunos de estos servicios regulares y frecuentes. También debe tenerse en cuenta la recogida de residuos.

En cambio, el lavado de cristales, garajes y aparcamientos, piscinas, parques y jardines entran en la categoría de servicios de frecuencia media y baja. Estas zonas requieren una limpieza más especializada con máquinas específicas.

