La bodega Marqués de Vargas, reconocida con la mayor distinción en materia de sostenibilidad: ‘Wineries For Climate Protection’ Este sello pone en valor su firme compromiso con la protección del clima y avala que la compañía desarrolla su actividad con respeto hacia el entorno que la rodea Jaime Ruiz de Infante viernes, 17 de marzo de 2023, 11:39 h (CET) Ana Barrón, Enóloga Bodega Marqués de Vargas; Jordi Viñals, Director General Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas; José Luis Lapuente, Director General D.O.Ca. Rioja; D. Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas; Pablo Hermoso de Mendoza, Alcalde de Logroño; Michel Lumbreras Alegría, Director Territorial de AENOR de Navarra y La Rioja; Esmeralda Campos, Concejala Promoción Económica Ayuntamiento de Logroño.



La Bodega del Marqués de Vargas, enclavada en la Hacienda Pradolagar, en el corazón de la Rioja alavesa, ha sido reconocida con el certificado AENOR conforme al esquema ‘Wineries For Climate Protection’ (WFCP) de la Federación Española del Vino (FEV).

Este sello pone en valor su firme compromiso con la protección del clima y avala a la empresa ante sus clientes, proveedores, consumidores y ante la sociedad como una compañía que desarrolla su actividad con respeto hacia entorno que la rodea, preservando el medio ambiente y afanándose por cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Para la obtención del certificado es necesario superar con éxito la auditoría de un tercero independiente, en este caso AENOR. De esta manera, tras más de un año de rigurosa auditoría, la bodega ha sido evaluada en términos de eficiencia energética, empleo de energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y reducción de residuos. Todos estos requisitos han sido superados con éxito para que la Federación Española del Vino (FEV), a través de la citada auditoría de AENOR reconozca a la bodega con su sello de prestigio nacional e internacional por su compromiso en materia de sostenibilidad.

En España tan sólo 62 bodegas han sido distinguidas con este sello que, con carácter anual, se renueva tras un exhaustivo proceso de auditoría; de ellas, sólo 2 bodegas de la D.O.Ca. Rioja han obtenido el certificado de AENOR y FEV.

“En Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, como empresa familiar con un legado centenario en la elaboración de vinos de calidad en la Rioja, estamos orgullosos de haber obtenido la certificación Wineries for Climate Protection, que reconoce nuestro compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Este logro es fruto de una labor constante y progresiva en la que hemos invertido en tecnología y prácticas que nos permiten optimizar nuestros recursos, mejorar la gestión de residuos y agua, reducir emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y fomentar una cultura empresarial de respeto por el entorno natural en el que desarrollamos nuestra actividad productiva. Esperamos que este reconocimiento inspire a otras empresas a sumarse a la tarea común de cuidar el planeta para las generaciones futuras”, señala D. Pelayo de la Mata, XIII marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal.

El sello ‘Wineries for Climate Protection’

Fue creado en 2018 por la Federación Española del Vino (FEV) y es la primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de sostenibilidad. Su objetivo es situarse como referente internacional en el ámbito vinícola y medioambiental, buscando soluciones y mejores prácticas para las bodegas.



Javier Mejía, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de AENOR, afirma que “AENOR colaboró con la FEV en el desarrollo técnico del Esquema de Certificación, realizando en su momento las auditorías piloto para comprobar la eficacia del esquema de certificación. El reconocimiento recibido por la Bodega del Marqués de Vargas permitirá comunicar a sus públicos su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental”.

La bodega Marqués de Vargas

La Bodega Marqués de Vargas, ubicada en el centro de su propio viñedo, siguiendo el concepto de château, se encuentra en pleno valle del Ebro, en una situación privilegiada para el cultivo de la vid por su clima continental extremado de influencia atlántica y una topografía suave de suelos arcilloso-calcáreos que permiten producir unos vinos tintos equilibrados, especialmente indicados para envejecer en barrica, con cuerpo y acidez total elevada.

A su vez, este enclave resulta idóneo para la instalación de un parque de paneles solares, uno de sus proyectos más importantes en materia de ahorro de energía; de hecho, se ha invertido en tecnologías de iluminación y climatización más eficientes, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ha instalado domótica en todo su recorrido de visitas y un nuevo alumbrado LED.

En la gestión de residuos, se ha llevado a cabo una política de reciclaje y reutilización de materiales, así como la reducción de excesos generados en la producción y en las instalaciones. Además de ello, Marqués de Vargas ha implementado un innovador sistema de mantenimiento de barricas a través del uso de ondas electromagnéticas.

En cuanto a la reducción de emisiones, la bodega ha realizado nuevas plantaciones de frutales y ha creado nuevas zonas verdes en la finca Hacienda Pradolagar, así como la instalación de aerotermia en sus instalaciones.

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas es un sólido proyecto familiar –presidido por D. Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal– asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas. Enclaves únicos donde producen ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos propios. Sus vinos de alta gama se han convertido en referencias reconocidas internacionalmente por la calidad y personalidad de las Bodegas Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal y Pazo de San Mauro.

www.marquesdevargas.com @marquesdevargas NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La bodega Marqués de Vargas, reconocida con la mayor distinción en materia de sostenibilidad: ‘Wineries For Climate Protection’ Este sello pone en valor su firme compromiso con la protección del clima y avala que la compañía desarrolla su actividad con respeto hacia el entorno que la rodea Paradores se suma un año más a la lucha contra la “basuraleza” La campaña se centra este año en los entornos fluviales Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, una visita inolvidable El viajero no puede dejar de ver algunas de las famosas Casas Colgadas Arranca la X edición de la WOOE en un año decisivo para el sector oleícola nacional e internacional ​El director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abdellatif Ghedira, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han inaugurado el evento Vuelve el Tren Turístico de los Molinos, entre Madrid y Campo de Criptana La excursión incluye la visita a una bodega, con degustación incluida, y a los propios molinos, los gigantes que inspiraron a Miguel de Cervantes