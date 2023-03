Ikeli O'farrell y el éxito de sus libros de amor Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) El escritor Ikeli O'farrell, en 2019, publicó su audiopoemario titulado el Amor n’ Blues en las diferentes plataformas digitales.

Este libro, junto con Latir y Desequilibrio, componen la obra de O'farrell, cuyo trabajo explora lo más profundo e introspectivo del amor.

Desde la creación de su blog de escritura, Atardeceres y diciembres, este escritor ha logrado cautivar al público, tanto en España como en Latinoamérica. Gracias a esto, a lo largo de los años ha podido publicar sus libros de amor en diferentes plataformas digitales e impresas.

Una apuesta por tratar el tema del amor Ikeli O'farrell nació en Madrid en 1995 y se graduó en comercio internacional. Más tarde, en el año 2014, O'farrell comenzó a escribir y publicar sus escritos en diferentes plataformas digitales, alcanzando una amplia difusión en revistas de literatura alternativas para escritores de novelas. Este impulso le llevó a autopublicar Latir en 2016 y, dos años después, publicar Desequilibrio. Esta última obra fue el producto de un proceso de reconocimiento sobre el desamor y las maneras de superarlo, por lo que muchas de sus líneas componen poemas que, de cierto modo, narran sus propias experiencias. Este audiopoemario fue la génesis de sus dos siguientes obras: Te quiero en todos los idiomas y Cuando el amor duele, las cuales fueron publicadas en 2020.

Sin embargo, su poemario La risa por fuera, el desastre por dentro es, tal vez, uno de los libros de amor más conocidos y recordados por sus lectores, ya que explora la capacidad del ser humano para mantenerse firme y tranquilo cuando su mente está llena de sentimientos complejos y emociones difíciles de gestionar. Esta obra es casi un manual que actúa en contra de la simulación de los sentimientos y que se propone reivindicar las emociones a través de la poesía.

Además, O'farrel apuesta por el amor porque considera que es el sentimiento más real y sincero que existe. Para este escritor, no se puede amar desde las normativas sociales ni desde la racionalidad. No existe un lugar que origine el amor o que defina sus límites. Se puede amar a una persona como se puede amar a una buena canción, una buena película o una buena comida, por lo que es muy difícil reconocer y verbalizar su sentir.

El amor solamente aparece y desaparece de los cuerpos y las mentes, alterando sus funciones cotidianas y viscerales. Por este motivo, O'farrell considera que escribir libros de amor no es solo es algo necesario, sino que también es algo muy complejo y retador.

Literatura y musicalidad Los interesados en la obra de Ikeli O'farrell y en reconocer el amor desde una perspectiva diferente, solo deben acceder a las diferentes plataformas digitales y adquirir o escuchar cualquiera de sus libros de poemas. O'farrel espera que su interés por la música le otorgue cierta melodía y ritmo a sus creaciones literarias y, por eso mismo, invita a sus lectores a entender su obra desde el romanticismo de un apasionado por las letras y desde la melodía de un intérprete de jazz.

