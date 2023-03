Consejos para el mantenimiento del instrumental dental Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 21:40 h (CET) El mantenimiento del instrumental dental es un proceso que resulta indispensable para garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos que se utilizan a la hora de realizar tratamientos odontológicos.

Para ello, los dentistas deben aplicar una serie de hábitos profesionales, al igual que contratar a especialistas cualificados en reparación técnica dental, cuando así se requiera.

RD Express se dedica desde hace años en ofrecer un servicio técnico de reparación dental inmediato y de calidad. Para ello, la empresa ha estado en constante actualización de sus proveedores de repuestos y de equipos profesionales, los cuales garantizan reparaciones de máxima calidad y durabilidad.

Qué es el instrumental dental El instrumental dental son todos aquellos elementos que se utilizan para aplicar técnicas bucodentales. El personal odontológico y de cirugía dental hace uso independiente de estas herramientas en función del tratamiento a realizar en sus pacientes.

Algunos de los instrumentos dentales más indispensables por los dentistas son; el espejo de exploración dental, el cual se emplea para visualizar diferentes zonas de la boca y el explorador dental, que se usa para tocar distintas zonas de los dientes.

También se encuentran las jeringas y todo tipo de pinzas o alicates. Del mismo modo, el instrumental dental rotatorio jamás puede faltar en los consultorios dentales, los cuales se encuentran unidos a la unidad dental o sillón mediante unas mangueras.

Otro de los elementos que componen el instrumental dental son las turbinas y micromotores dentales, uno de ellos diseñado para eliminar tejidos duros de las piezas dentales, y otro para eliminar tejidos menos duros.

Por último, están los contra ángulos, son unos de los más usados por los dentistas debido a que están diseñados para eliminar la dentina y ayudar a pulir los dientes; este material rotatorio está compuesto por un mango que se conecta a un micromotor, y una cabeza en la que se encuentra la fresa y la salida de aire. Hay otros instrumentos que se pueden hallar en una consulta dental, pero estos son los más básicos a destacar.

Consejos para el mantenimiento del instrumental dental Para que el instrumental dental cumpla con su correcta función, es necesario efectuar un correcto mantenimiento del mismo.

Algunos de los consejos para realizar este proceso de forma óptima son; la lubricación de los elementos con aceites sintéticos, evitando el uso de desinfectantes u otros químicos indeseados que lo único que ayudan es a que los instrumentos se desgasten.

El siguiente consejo es hacer una correcta esterilización del instrumental dental en cada uso, ya que limpiar los instrumentos no solo garantiza trabajos con buena higiene, sino que ayudará a conservar el buen estado de los elementos dentales.

Otra de las recomendaciones es guardar estos materiales dentales en un lugar seco y completamente limpio.

Estas sugerencias son algunas de las que pueden aplicar los dentistas durante su labor. Sin embargo, una vez el profesional perciba cualquier irregularidad con sus instrumentos, especialmente los rotatorios, puede acudir de inmediato a empresas especializadas en la reparación y mantenimiento de estos equipos.

RD Express brinda soluciones viables en la reparación y venta de instrumental dental de una alta calidad y a un precio económico. El equipo profesional de la empresa se encarga de reparar material rotatorio, como turbinas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores e incluso unidad endodoncia y de implantes, striping, etc.

El instrumental dental representa una gran inversión para los dentistas. Por ello, al aplicar cada uno de estos consejos y contratar a una empresa especialista en reparaciones de instrumentos dentales, no solo les permitirá ahorrar importantes gastos, sino que podrán realizar sus labores profesionales de forma exitosa.

Para más información acerca del mantenimiento de sus rotatorios, se debe visitar la web de la empresa.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.