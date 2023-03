El Lighting Designer colombiano que hace brillar a los artistas de talla mundial, Nesmar Estiven Cepeda, Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 13:08 h (CET) Un joven ambicioso que ha sabido tomar ventaja de su visión y pasión por la luz ha logrado destacarse en el mercado de los conciertos a nivel mundial.

Este es Nesmar Estiven Cepeda, un colombiano de 30 años que se ha convertido en uno de los mejores Lighting Designer de Latinoamérica y cuyo talento lo ha llevado a trabajar con artistas de talla mundial como Ozuna, JBalvin, Jowell y Randy, además de participar en producciones como Head Lighting para ColdPlay, BackStreetBoys, entre otros.

Y es que Cepeda comenzó su carrera de manera accidental, cuando fue contratado a sus 18 años como técnico auxiliar para un evento. A partir de ahí, su curiosidad y pasión por el diseño de la iluminación lo llevaron a Alemania, donde la compañía MA Lighting International apostó por su formación. Destacó durante seis años como tech sales para Latinoamérica y, hasta la fecha es, trainer oficial de la marca para las formaciones de habla hispana.

Sus méritos han sido la llave maestra para ser invitado como exponente en ferias internacionales como Prolight + Sound en Alemania y China, LDI en Las Vegas Infocomm Orlando, Soundcheck Mexico y Filipinas, incluso a participar como el Lighting Designer de eventos tan prestigiosos como Lollapalooza, Rock In Rio, Pal’ Norte, EDC, Tomorrowland, Resistence UMF, por mencionar algunos.

Para Cepeda, la luz es mucho más que un elemento técnico en un evento o concierto. Para él, la luz es un elemento esencial para crear la atmósfera y emociones que se buscan transmitir en un espectáculo, “es mi manera de traducir el sueño de los artistas”, menciona Nesmar. Su conocimiento no ha pasado desapercibido para importantes empresas del entretenimiento en el mercado norte americano y hay quienes lo solicitan en exclusiva para que sea el encargado de hacer brillar a los artistas de este lado del globo.

El mismo Nesmar menciona: “mi viaje inició impulsado de una incontenible curiosidad, un día me conecté con la luz y al siguiente quería saberlo todo de ella. La diferencia entre hacer algo y hacerlo bien es comerse el cuento y comprometerse con el destino. Bien pude haber seguido desde la parte operativa, pero siempre me vi como la persona detrás de los grandes conciertos del mundo y algún día seré el que esté detrás de unos Juegos Olímpicos”.

En resumen, Nesmar Estiven Cepeda es un ejemplo para cualquier persona que desee seguir sus sueños y lograr el éxito en su carrera. Su pasión, determinación y talento lo han llevado a destacarse en el mercado de los conciertos a nivel mundial. Es de esperar que Nesmar esté en boca de los mayores exponentes de la música en Estados Unidos.

