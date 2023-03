​Un estudio revela que los trabajadores híbridos hacen más deporte, duermen más y comen mejor Han conseguido 71 horas de sueño más cada año gracias a la reducción de sus desplazamientos a la oficina Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 16 de marzo de 2023, 11:17 h (CET)

Un nuevo estudio ha revelado que el trabajo híbrido está generando profesionales cada vez más sanos, que dedican más tiempo al ejercicio, al sueño y a la alimentación saludable. El análisis, llevado a cabo por IWG, el mayor proveedor global de espacios de trabajo híbrido, entre más de 2000 trabajadores de distintos países de Europa, revela que el tiempo que se ahorra al reducir los desplazamientos al trabajo, ha contribuido a múltiples beneficios para el bienestar, incluyendo pérdida de peso, mejores hábitos de cocina, más salud mental y un aumento de las horas de sueño.



De acuerdo con el estudio, un profesional que trabaje en formato híbrido entrena de media 4,7 horas a la semana, comparado con las 3,4 horas de media de antes de la pandemia, siendo el entrenamiento de fuerza, el running y los paseos, las formas más comunes de ejercicio. Asimismo, duermen más, y pasan más tiempo en la cama por las mañanas, lo que alcanza las 71 horas (casi tres días) extra de sueño al año.

Los hábitos alimenticios también han cambiado de forma drástica. El 70% de los profesionales consideran que el trabajo híbrido les permite tener el tiempo suficiente para prepararse un desayuno saludable cada día, mientras que más de la mitad (el 54%) afirma tener más tiempo para preparar comidas nutritivas a lo largo de la semana. Estos trabajadores están, además, comiendo más fruta y verdura fresca (46% y 44% respectivamente), y uno de cada cinco (20%) declara comer más pescado. De igual forma, un cuarto de los empleados explica también haber disminuido su consumo de dulces desde el año 2020.

La investigación concluye que un cuarto de los trabajadores (27%) afirma que ha logrado perder peso desde el inicio de la pandemia, gracias a la posibilidad que ofrece el trabajo híbrido de hacer más ejercicio, dormir mejor y comer más saludable. Dos de cada cinco encuestados (42%) han perdido entre 5 y 9,9 kg, mientras que un destacable 23% ha perdido más de 10 kg. Los mayores impulsores de esta pérdida de peso han sido un aumento del tiempo libre para hacer ejercicio (65%) y para preparar comidas saludables (54%).

IWG, empresa matriz de marcas como Spaces y Regus, se ha asociado en Reino Unido con la Dr. Sara Kayak, una apasionada defensora de los beneficios de la vida sana y activa, quien considera que el trabajo híbrido puede liberar mucho tiempo y así representar un apoyo importante para los trabajadores.

La Dr. Kayat comentó que: “No cabe duda que el trabajo híbrido ha traído muchos beneficios para la salud. Una dieta equilibrada, actividad física y una buena calidad del sueño son los pilares de una vida sana, y estos datos sugieren que cada uno de estos hábitos está cada vez más extendido gracias al tiempo extra que el modelo de trabajo híbrido nos ofrece”. Agrega que: “La gestión del estrés y las relaciones sociales son también muy importantes para la salud mental. Una conciliación sana entre la vida laboral y personal es esencial para conseguirlo, ya que permite al personal trabajar cerca de casa y así tener más tiempo para la familia, los amigos y cualquier actividad de ocio”.

El trabajo híbrido ha visto como cada vez más trabajadores reparten su tiempo entre estar en casa, un espacio de trabajo flexible y la sede de la empresa, reduciendo así de forma drástica los desplazamientos y las horas de su día invertidas en ir al lugar de trabajo. Este modelo laboral también está aumentando la productividad. De acuerdo al análisis, el 79% de los participantes dice ser más productivo desde 2020, como resultado de la disminución del estrés asociado al trabajo (47%), ya que tienen más tiempo para relajarse y desconectar después de sus jornadas laborales (46%).

Con una mayor productividad en el trabajo y más tiempo libre fuera de él, no es de extrañar que el 66% considera que su salud mental ha mejorado como resultado del cambio al trabajo flexible. De igual forma, el 81% afirma que dispone de más tiempo personal que antes de 2020, y la mayoría dedica este tiempo a promover su salud y bienestar pasando tiempo con la familia y los amigos (55%) y haciendo ejercicio (52%) o dando un pequeño paseo durante el día (67%), repercutiendo positivamente en su salud mental.

Mark Dixon, fundador y CEO de IWG expresa que, "Este estudio confirma lo que llevamos observando un tiempo, como el trabajo híbrido está construyendo y manteniendo una fuerza laboral más sana y feliz, reduciendo la necesidad de interminables desplazamientos diarios. Ofrecer trabajo flexible es una forma importante y sencilla de que las empresas den prioridad a sus empleados, liberándoles tiempo y dándoles mayor control sobre sus horarios. Las organizaciones que han adoptado el trabajo híbrido no sólo cuentan con plantillas más sanas y felices, sino también con equipos más comprometidos y productivos.

