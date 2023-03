​Jordi López, segundo en la general del Tour de Taiwán

Sabían los ciclistas del Equipo Kern Pharma que su aventura en el Tour de Taiwán (Taiwan, UCI 2.1, 12-16/03) iba a ser inolvidable. Con la victoria de Jordi López en la segunda etapa y el merecido segundo puesto en la clasificación general del catalán, el conjunto farmacéutico respira satisfecho y convencido de que el camino emprendido es el adecuado. Durante cinco días, los jóvenes dirigidos por Pablo Urtasun se han mostrado unidos y con capacidad suficiente para conseguir sus objetivos, y regresan a casa con una preciosa experiencia a sus espaldas, un valioso aprendizaje y caras de felicidad.



El Equipo Kern Pharma exhibió valentía hasta la última etapa, pues fue una de las formaciones que más kilómetros recorrió al frente del pelotón. Todo para conseguir un objetivo que día tras día se volvió más real: concluir entre los tres primeros clasificados de la general, algo que fue tomando forma a partir de la brillante victoria de Jordi López en el segundo envite. Un resultado que llegó a la escuadra navarra como agua de mayo. Y, así, con sudor y algún que otro contratiempo, los cinco farmacéuticos lograron la premisa.

Para Pablo Urtasun, director deportivo del Equipo Kern Pharma en la prueba asiática, el balance de estas cinco intensas etapas es “positivo”. “Hemos jugado nuestras cartas de la mejor manera posible hasta la última jornada. Reconozco que es una pena no poder rematar el buen trabajo, pero la realidad es que hemos ganado un parcial y peleado la clasificación general, en la que hemos sido segundos. Es para estar contentos”, incide Urtasun.

Se lamenta también Jordi López, segundo en la general, de no haber podido asaltar el liderato a pesar de sus intentos: “Es triste haberlo tenido tan cerca, a solo un segundo, y no poder conseguir la victoria global”. El ciclista del Equipo Kern Pharma considera que el bloque ha estado “de diez”, pues no han tirado la toalla hasta el final: “Cuando uno lo da todo tiene que estar contento y orgulloso de la actuación. Estoy más que agradecido a mis compañeros por todo lo que han hecho por mí estos días y el resultado es una alegría”.

Todavía sintiendo las altas emociones del gratificante viaje a Taiwán, el Equipo Kern Pharma afrontará la próxima semana la importante Volta a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 20-26/03), mientras que un segundo bloque batallará en la Classica da Arrabida (Portugal, UCI 1.2, 19/03) y la Volta ao Alentejo (Portugal, UCI 2.2, 22-26/03).

Tour de Taiwán (Taiwan, UCI 2.1, 12-16/03)

12/03 – 09:30 – 11:20 (UTC+8). 1ª etapa: Taipei, 83,2 km 13/03 – 09:30 – 12:50 (UTC+8). 2ª etapa: Taoyuan City Hall – Jiaobanshan Park, 120,59 km 14/03 – 09:30 – 13:30 (UTC+8). 3ª etapa: Hsinchu HSR Station – Shigan Tourist Center, 156,5 km 15/03 – 09:30 – 13:35 (UTC+8). 4ª etapa: Nantou County Hall – Sun Moon Lake Xiangshang Visitor Center, 166,56 km 15/03 – 09:30 – 13:40 (UTC+8). 5ª etapa: Kaohsiung, 152,9 km 1. Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) 3h13’20” 2. Hayato Okamoto (Aisan Racing Team) m.t. 3. Stefan Kovar (Team Hrinkow Advarics) m.t. … 6. Jordi López (Equipo Kern Pharma) m.t. 64. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) m.t. 80. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) m.t. 90. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 54” 94. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 3’10”

Clasificación general

1. Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team) 15h39’49” 2. Jordi López (Equipo Kern Pharma) a 01’ 3. Bejamín Prades (JCL Team UKYO) a 07” … 28. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 1’54” 49. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) a 8’44” 77. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 26’04” 89. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 38’16”