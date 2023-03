Educar, instruir, culturizar son palabras que tienen un significado parecido y relacionado, pero ¿sabemos ponerlas en práctica? ¿las autoridades políticas legislan a favor de que la sociedad se encuentre convenientemente preparada para cualquier situación o momento? Desde muy pequeños se nos enseñan una serie de cosas carentes de total utilidad práctica por ejemplo la teoría de los conjuntos, o las combinaciones, variaciones o permutaciones, o la trigonometría o quizás el algebra… ¿para qué nos sirven? Con saber sumar, restar, multiplicar, dividir y calcular porcentajes, creo que sería suficiente.



Porque, ¿qué sabemos hacer ante un terremoto, maremoto, sunami o erupción volcánica? ¿Estamos preparados para saber como actuar? Cuando a una persona le da un infarto ¿qué debemos hacer? ¿Sabemos que es un desfibrilador y como se gasta? Cuando nos atragantamos con un hueso de pollo, espina, caramelo, objeto variado… ¿Cómo debemos actuar? Si nos caemos a una piscina, charca, río, lago o mar y no podemos nadar porque hemos sufrido un calambre ¿Qué podemos hacer? ¿Sabemos cuando practicar el boca a boca? Cuando un pequeño ingiere por error una substancia nociva y abrasiva, ¿a que teléfono hemos de llamar? Mientras cocinamos podemos quemarnos, o cortarnos con un cuchillo o fregando un vaso que se nos rompe ¿Cómo debemos actuar?

Son situaciones que nos pueden ocurrir a diario y nadie nos ha dicho y mucho menos enseñado que hemos de hacer y como resolver un problema vital en un momento determinado. Educar en las materias antes expuestas es tener a la población preparada ante cualquier cosa que se nos pueda presentar.

Todos sabemos que estamos en guerra, injusta por donde se mire, condenable por todos, pero ¿sabemos que hacer ante un ataque nuclear? ¿Somos conscientes del peligro que vivimos desde hace ya más de un año? ¿Qué podemos hacer ante un bombardeo masivo de misiles? ¿Tenemos material en nuestros hogares preparado para poder repeler un ataque con bombas incendiarias? Ante una pandemia, ¿Cómo podemos actuar?

Debemos exigir que se legisle de forma correcta siempre pensando en el bienestar del ciudadano. Hay que ser serios en materia política y no marear la perdiz con mociones de censura trampa, que no nos llevan a ningún sitio; o actuar de forma que se nos prohíba movernos con libertad por nuestras aldeas, pueblos y ciudades; o quizás hacer leyes que favorezcan la inversión de los mecenas, instruir de forma positiva a todos los que formamos el conjunto de la sociedad. ¿Por qué ir a la puerta de urgencias de un hospital con un simple dolor de muelas? Hay que educar sin pensar en el beneficio propio sino el de todos. Los medios de comunicación deben contribuir a difundir enseñanzas y valores no solo culturales, sino sanitarios, medio ambientales, formativos, y de valores positivos: ceder el asiento en un transporte público a una persona mayor o a una mujer embarazada, ayudar a cruzar una vía a una persona ciega o con sus facultades físicas mermadas, socorrer a una determinada persona que pide nuestro apoyo, no ensuciar las calles con colillas, chicles, papelitos de caramelos, pañuelos de papel, servilletas; no poner los pies en los sitios reservados para sentarse; al estornudar colocar la mano y no hacerlo encima de nuestro acompañante … todo contribuye a la mejora del bienestar social, que redunda en nosotros mismos.

En todas estas cosas son en las que nos deberían educar desde la más temprana edad. Así conseguiríamos ser una sociedad civilizada y preparada para cualquier evento. A ver si las autoridades se ponen manos a la obra, aunque permítanme dudarlo.