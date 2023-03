El sector de cocina español cerró 2022 con un crecimiento del 17% respecto a 2021 Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 15:39 h (CET) Según los datos facilitados por la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC), además de la facturación, las exportaciones se incrementaron un 25% interanual En 2022 el sector del mueble y el equipamiento de cocina nacional se ha vuelto a consolidar, según se desprende de los datos facilitados por la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC). Así los fabricantes de muebles de cocina registraron un aumento de un 17% con respecto a 2021, mientras que el del resto de asociados fue de 8,28%. En su facturación conjunta el aumento fue de 10,36% con respecto a 2021. "El sector de la cocina está en buen momento, muy maduro por el buen hacer de los últimos años y todos los cambios que se han producido", afirma Santiago Blanco de Salice.

"Desde el verano del 22 se nota una vuelta a la normalidad. El boom pandemia no está en el mercado", señala Manuel Tirado de ZONA. Desglosando los resultados por los sectores que forman AMC, el mayor crecimiento lo registraron tanto las empresas distribuidoras (15,05%) como los fabricantes de electrodomésticos (12,26%) y los de componentes (9,86%). Mientras que los fabricantes de encimeras crecieron un 6,67%, los de herrajes, un 5,85% y los de mesas y sillas, un 3,11%. Las empresas de software, por su parte, mantuvieron el ritmo de crecimiento.

A pesar de estos buenos datos de ventas, la rentabilidad está siendo ligeramente inferior debido al encarecimiento de los costes de producción asociados, como la energía, algunas materias primas o el transporte. Sin embargo, en palabras de Antonio Morilla de 2aküchen, "el sector de la cocina sigue fuerte e integra cualquier nueva innovación, lo que le hace menos sensible a presiones bajistas de la demanda. Las plantillas ahora son menores, aunque con mayor facturación, eso significa que nos estamos volviendo más productivos y eficientes".

Además, es importante destacar que el valor medio de una cocina se ha incrementado alrededor de un 15% respecto a 2021. Un dato que, en parte, viene dado por el nuevo papel de la cocina en la casa y un mejor y más completo equipamiento: "ahora es un espacio que no sólo se utiliza para cocinar, sino que está cada vez más equipada, incorpora más gadgets y funcionalidades que ayudan en el día a día y cuenta con un nivel más alto de calidad", señalan desde Delamora.

Comercio exterior

Si el balance dentro de las fronteras es positivo, los del exterior resultan igual de favorables, ya que desde 2019 las exportaciones han crecido un 55% y las importaciones, un 8%. Unos datos que vienen a consolidar el aumento del consumo de ‘La Buena Cocina Hecha en Casa’. "El sector de muebles de cocina continua con fortaleza pese a todas las vicisitudes de encarecimiento de los costes productivos y a una primera situación incierta creada en el mercado de Iberia y UE, a causa de la situación geopolítica mundial", señala Moisés Castillo de Pando.

Así, los datos de ESTACOM recopilados por AMC indican un crecimiento de sus exportaciones en un 25% interanual hasta los 205,457 millones de euros. Cifra que nuevamente establece un récord en los últimos cinco años. Las importaciones, por su parte, también crecieron un 13,13% interanual con 79,314 millones de euros. "El sector ha tenido una evolución muy positiva a raíz de la pandemia y muchas de las empresas han aprovechado el viento a favor para invertir y renovar sus equipos, sus modelos de gestión y sus instalaciones, ganando en competitividad, tanto en España como fuera de España", apunta Francisco Fernández de Key Solutions.

Respecto a los principales destinos de los muebles de cocina españoles, Francia, Portugal y Estados Unidos vuelven a subir al podio por este orden, acaparando casi el 77% de las exportaciones españolas. "Hay oportunidades en ciertos mercados del exterior debido a las fluctuaciones del dólar con respecto al euro, así como en los fletes. Los importadores buscan mayor estabilidad y la encuentran en proveedores más cercanos. Se sigue dando mucha importancia al hábitat, aunque también es cierto que la subida de tipos debería de afectar al consumo durante 2023", señala Cristina Montañés de Menage-Confort.

Así, Francia con 115,388 millones de euros registró un crecimiento del 13,50%, Portugal con 24,582 millones de euros experimentó un crecimiento del 41,90% y Estados Unidos con 17,797 millones de euros, del 33,80%. Cabe destacar el cuarto puesto de Reino Unido que, con 9,442 millones de euros, ha conseguido un espectacular crecimiento del 99,20%.

Sobre la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC)

La Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) representa a las principales empresas de equipamiento de cocina fabricado y distribuido en España con el objetivo de fomentar su consumo y el crecimiento del sector en su conjunto.

AMC es el principal interlocutor en el sector del mueble de cocina español y contribuye al posicionamiento de la marca "la buena cocina hecha en casa" como referente internacional tanto por su calidad y diseño, como por su compromiso con el consumidor y el medio ambiente

Los más de 120 asociados de AMC se dividen en fabricantes de muebles de cocina; de mesas y sillas; fabricantes e importadores de electrodomésticos, fregaderos, encimeras y componentes; distribuidores y empresas colaboradoras. Todos cumplen con unos elevados estándares de calidad en cuanto a producto, honorabilidad y comportamiento ético correcto en los aspectos económico, comercial y social

AMC co-organiza la feria Espacio Cocina SICI , un evento principal y único en el sector, que se celebra bienalmente en Feria Valencia y cuya última edición ha tenido lugar en septiembre de 2022 coincidiendo con la feria Hábitat

"Orgullosos de nuestra gastronomía mediterránea. De nuestros platos que fusionan sabores. De nuestros chefs reconocidos mundialmente. Y, por supuesto, del lugar donde ocurre todo: nuestras cocinas".

