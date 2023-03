El Dr. Fernando Felice, conferencista y capacitador médico organiza el congreso de estética llamado Masterhub, el cual proporciona formación médica Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 12:55 h (CET) El rejuvenecimiento facial no quirúrgico se ha convertido en uno de los procedimientos de estética más populares en todo el mundo por ser una alternativa a la cirugía menos invasiva, con más rápida recuperación y más económica. El objetivo de este procedimiento médico estético es generar una apariencia más juvenil en el paciente sin que sea necesario el uso de anestesia o de algún tipo de cirugía.

Este 2023 el Dr. Fernando Felice, conferencista y capacitador médico, ha organizado un congreso de estética llamado Masterhub, el cual ofrece formación médica para aprender más sobre el rejuvenecimiento facial no quirúrgico.

¿Qué es el congreso Masterhub y quiénes son sus oradores? El congreso Masterhub es un evento exclusivo dirigido y organizado por el CEO Dr. Fernando Felice en el que cirujanos, médicos estéticos y dermatólogos reconocidos a nivel mundial comparten sus experiencias y conocimientos. La temática principal del evento es el rejuvenecimiento facial no quirúrgico, sus diferentes técnicas innovadoras y aplicaciones a la práctica respaldadas por fundamentos científicos.

Esto incluye la capacitación en áreas como láser y tecnología, toxina botulínica, hilos faciales, skin care e incluso disección cadavérica en vivo con pacientes reales. Además, este congrego también abarca temas como el marketing, oratoria, herramientas jurídicas y liderazgo.

Dentro del catálogo de speakers que se encargarán de dar la formación médica se encuentra el Dr. Tapan Patel, el cual es conocido por ser uno de los inyectores más talentosos del mundo. Por otra parte, está el Dr. Nikola Milojevic, médico estético y propietario de dos clínicas antienvejecimiento de alto reconocimiento ubicadas en Londres y Zagreb.

Por supuesto, el reconocido Dr. Fernando Felice también proporcionará sus conocimientos como experto en formación médica, estética facial y cirugía plástica.

Otros oradores y conferencistas reconocidos que harán presencia en Masterhub Masterhub es considerado uno de los congresos de estética más grandes de Latinoamérica que está dirigido a profesionales médicos y odontológicos. Entre los más de 15 oradores y conferencistas presentes en este evento se encuentra el Dr. Lim Tingsong, médico estético de Malasia reconocido en el mundo y líder de opinión. A su vez, es respetado en el área por ser director científico de conferencias como ADAC y FACE ASIA. De igual manera, Masterhub incluye a oradores especializados en dermatología como la Dra. Tatjiana Pavicic, especialista en dermatología cosmética avanzada y miembro de diversas sociedades científicas internacionales. Por otra parte, el evento cuenta con la participación de la Dra. Alejandra Bugallo, especialista en dermatología y miembro de la AMA (Asociación Médica Argentina). Otros speakers serán el Dr. Daniel Muszalski experto en dermatología y estética, el Dr. Daniel Dal’asta Coimbra conferencista internacional y médico dermatólogo miembro de SBD, SBCD y ASDS, entre otros.

Masterhub está abierto para muchos profesionales alrededor del mundo que deseen asistir de forma presencial a una formación médica innovadora de rejuvenecimiento facial no quirúrgico dirigido por médicos talentosos. Este evento cuenta con vacantes limitadas.

