Škoda Octavia Combi: fue presentado en 1998 en el Salón del Automóvil de Ginebra, y triunfaría en el segmento medio compacto Su legado continúa en la actualidad con la cuarta generación del modelo Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 15 de marzo de 2023, 09:19 h (CET)

La producción en serie del futuro superventas comenzó en febrero de 1998, en una moderna planta en Mladá Boleslav (Chequia). En los últimos 25 años, el legendario modelo se ha convertido en uno de los familiares de mayor éxito de su categoría en muchos países. La cuarta generación actual también ofrece versiones electrificadas: una híbrida enchufable, el Octavia Combi iV y un Octavia Combi e-TEC con tecnología mild-hybrid. Algunos de los puntos fuertes tradicionales del práctico Škoda Octavia Combi incluyen una excelente relación precio/prestaciones, una amplia variedad de sistemas de asistencia, y un gran nivel de seguridad activa y pasiva. Esto se confirmó una vez más en diciembre de 2022 en las pruebas Euro NCAP más exigentes, válidas hasta 2028.

Ya desde 1959, la gama Octavia ha representado un hito en los más de 127 años de historia de Škoda. En 1960 se lanzó una versión aún más práctica, el Octavia Combi, con una «carrocería familiar» espaciosa y variable que ofrecía tanto las ventajas de los turismos, como de los vehículos comerciales ligeros. Con una longitud de sólo 4.065 mm, una anchura de 1.600 mm y una altura de 1.430 mm, el Škoda Octavia Combi podía transportar 690 litros de equipaje además de cinco pasajeros, y hasta 1.050 litros con los asientos traseros abatidos. También disponía de una litera y de otros prácticos equipamientos.

Entre 1961 y 1971, 54.100 de estos coches salieron de la planta de Kvasiny en Chequia. Como base para el Octavia, Škoda utilizó el concepto tradicional con un chasis de túnel central y un motor de gasolina de cuatro cilindros, montado en la parte delantera, que impulsaba las ruedas traseras. Su robusta construcción, combinada con una altura libre al suelo de 175 mm, ha demostrado su eficacia incluso en las condiciones de uso más exigentes.

Otro capítulo aún más exitoso comenzó en 1992, poco después de la integración del fabricante checo de automóviles en el Grupo Volkswagen. El recién desarrollado Octavia fue el primer Škoda basado en la plataforma A4 del Grupo, y el equipo de diseño dirigido por Dirk van Braeckel ya trabajaba en el entorno digital de CAD. La producción del Škoda Octavia, inicialmente con carrocería berlina, comenzó en septiembre de 1996 en una nave de montaje completamente nueva de la planta de Mladá Boleslav, una de las más modernas de Europa. A partir de septiembre de 1997, se fabricaron unas 200 unidades del nuevo Octavia Combi como parte de la preproducción. La llamada serie cero aún no se había entregado a los clientes. Los primeros compradores recibieron el coche en mayo de 1998. El familiar de cuatro metros y medio tenía una distancia entre ejes de 2.512 mm, era seis milímetros más largo y 26 mm más alto que la berlina. El maletero, de 548 a 1.512 litros, era uno de los mayores de su clase.

La elegancia atemporal de la carrocería gustó tanto a los expertos como a los clientes, como demuestra el premio Czech National Design Award (1999), y sobre todo las estadísticas de ventas. En 1998, la versión Combi representaba el 15% de las ventas de la gama Octavia. En 2001, el porcentaje ya había subido al 40,5%. Durante sus 13 años de carrera se fabricaron 470.600 coches.

A partir del verano de 2004, la segunda generación del Octavia Combi se produjo junto a la primera generación moderna (denominada internamente A4). La coexistencia intencionada de ambas generaciones duró seis años, ya que los dos coches se complementaban perfectamente en el mercado. Las modernas formas del sucesivo Octavia A5 fueron diseñadas por un equipo de diseñadores dirigido por Thomas Ingenlath. En 2013, 881.200 clientes habían optado por el familiar, lo que representa el 33% de las ventas mundiales del Octavia.

El tercer Octavia Combi (A6), lanzado el 7 de marzo de 2013, tuvo aún más éxito. La gama se ha ampliado gradualmente para incluir un Octavia Scout, una versión exterior con una avanzada tracción 4×4, transmisiones automáticas y muchas otras características modernas. Entre 2012 y 2020, 1.195.500 unidades de la tercera generación del Octavia Combi salieron de las plantas de producción de Škoda.



Lanzada en noviembre de 2019, la cuarta generación es el primer modelo de producción en serie de Škoda con tecnología mild-hybrid e-TEC. Por primera vez, Škoda también ofrece un Octavia Combi iV híbrido enchufable, que también está disponible en el deportivo Octavia Combi RS iV. La cuarta generación moderna del superventas de la marca superó el cuarto de millón de unidades entregadas a los clientes. El Škoda Octavia Combi ha llegado así a más de 2,8 millones de clientes en total durante el último cuarto de siglo.

Hasta el 17 de mayo, la historia del Octavia será recordada en una exposición en el Museo Škoda de Mladá Boleslav.

La frase del campeón Michael Schumacher: “Sí, he pilotado al máximo, pero solo al máximo del coche, al máximo de mis capacidades, no”. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Škoda Octavia Combi: fue presentado en 1998 en el Salón del Automóvil de Ginebra, y triunfaría en el segmento medio compacto Su legado continúa en la actualidad con la cuarta generación del modelo Fiat ofrece una amplia gama de vehículos equipados con la tecnología Mild Hybrid (MHEV) El Fiat 500e, la versión 100% eléctrica del exitoso “Cinquecento”, ocupa la segunda posición en ventas en el mercado español de automóviles “cero emisiones” Nuevos Peugeot 3008 Y 5008 HYBRID con dos redes eléctricas Una normal de 12V, y una red de alta tensión de 48 V para el sistema híbrido Nuevo ID.3 de Volkswagen: el bestseller de Volkswagen recibe una completa actualización El Planificador de Rutas facilita aún más los viajes y la carga. Detecta las estaciones de carga que están ocupadas, y no las sugiere en primer lugar Nuevo LEXUS RZ 450e – Se sitúa entre el crossover medio NX y el grande RX En 2025 este modelo revolucionará el volante