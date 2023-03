El sistema de captación de clientes es imprescindible para quienes venden online

En un entorno tan competitivo como el digital, cada vez son más las empresas que necesitan estrategias de marketing y publicidad para destacar y atraer la atención de sus clientes potenciales en internet. Sin embargo, para negocios poco digitalizados, captar clientes cualificados puede resultar un desafío muy complejo, especialmente si no tienen los conocimientos ni los recursos suficientes para crear y gestionar sistemas de captación de clientes que les permitan conseguir clientes recurrentemente a través de anuncios personalizados.

La red de búsqueda número uno hoy en día es Google, por lo que los negocios que no aparecen en las primeras posiciones de este buscador están perdiendo oportunidades de ventas a diario.

Cuando las empresas no saben, no pueden, o no tienen sistema de captación de clientes, lo más recomendable es recurrir a especialistas en la materia que lo creen y lo gestionen, ya que hoy en día, con la competencia actual, es muy difícil ser rentable en internet si no se hace todo de forma excelente.

A raíz de esta necesidad, nació lo que hoy en día es Welaru, una agencia especializada en crear y gestionar sistemas de ventas a través de Google Ads. El propósito de Welaru es ayudar a empresarios y responsables de ventas de diferentes sectores a hacer crecer sus negocios a través del mundo online.

El método Welaru para captar clientes online de forma recurrente Después de más de 9 años de experiencia en el sector digital y habiendo gestionado varios millones de euros en publicidad online, la agencia de publicidad Welaru ha creado un método personalizado para hacer crecer las ventas de los negocios captando clientes a través de Google Ads.

Después de ver y analizar más de 1.000 cuentas de diferentes sectores, en Welaru se han detectado varios patrones comunes. Con toda esta información, han podido desarrollar un método que funciona para todo tipo de negocios siempre que cumplan con 2 condiciones: que haya un número de búsquedas mensuales significativas y que la competencia ya esté anunciándose en Google.

Se trata de una estrategia multicanal donde se impacta con anuncios personalizados a los usuarios que tienen más intencionalidad de compra por todas las redes de Google. Así, se aumenta el alcance a todas aquellas personas que están interesadas en comprar los productos o servicios de un negocio y se les muestra anuncios personalizados en el momento más apropiado.

También utilizan estrategias de remarketing personalizado con el objetivo de aumentar la confianza y la reputación de la marca con los usuarios que ya han visitado la página web anteriormente.

De esta forma, esta agencia de publicidad consigue aumentar la facturación de sus clientes creando y gestionando sistemas de ventas en Google Ads con el método Welaru.