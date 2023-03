Descubrir los alimentos que pueden mejorar la salud de los ojos, de la mano de los profesionales de Optipunt en óptica en Figueres Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 19:45 h (CET) La Optometría es una disciplina que se enfoca en la salud visual y ocular, y en este sentido, la alimentación juega un papel fundamental. Una buena alimentación no solo es importante para la salud general del cuerpo, sino también esencial para mantener una buena salud ocular.

El Dr. Zaben y el equipo de expertos en Optipunt, la óptica en Figueres, tienen conocimientos sobre que la retina es el tejido con mayor actividad metabólica del cuerpo humano y que cualquier deficiencia metabólica puede desencadenar patologías oculares importantes. Un ejemplo de ello es la degeneración ocular, la enfermedad diabética del ojo, el desprendimiento de retina, el agujero macular, las cataratas, el glaucoma, el astigmatismo, entre otras.

Por esta razón, la clínica se enfoca no solo en la detección temprana de estas patologías, sino también en la recomendación de una dieta balanceada para la salud ocular. Además, gracias a los modernos equipos de alta tecnología y la óptica de lentes, Optipunt puede proporcionar diagnósticos precisos y mejorar la visión de los pacientes.

En resumen, la óptica en Figueres, Optipunt, es un centro especializado en la salud visual y ocular, con un equipo de expertos liderados por el Dr. Zaben en Optometría, que ofrece atención personalizada a los pacientes, desde la detección temprana de patologías oculares hasta la recomendación de una dieta adecuada para mejorar la salud ocular.

Los alimentos que ayudan a mejorar la salud de los ojos Mantener una buena salud visual es fundamental para tener una vida plena y feliz. Para ello, es importante incluir en la dieta alimentos que contengan nutrientes esenciales para los ojos.

Entre los principales alimentos que mejoran la salud visual se encuentran la zanahoria, el pescado, las naranjas y los vegetales de hoja verde. La zanahoria es un tubérculo altamente nutritivo que se puede consumir crudo o en zumos, y que cuenta con importantes beneficios para la salud ocular debido al alto contenido de vitamina A.

Por su parte, el pescado es una excelente fuente de omega-3 y se considera uno de los alimentos más beneficiosos para la salud ocular. Se recomienda el consumo una vez a la semana, ya sea en atún, salmón, sardina o pescado azul preferiblemente.

Las naranjas son otra fruta que ayuda a mejorar la salud visual, debido al alto contenido de vitamina C. Esta vitamina ayuda a prevenir enfermedades oculares y a mantener una visión saludable.

Por último, los vegetales de hoja verde, como la espinaca o la acelga, son ricos en luteína y zeaxantina, dos nutrientes esenciales para mantener una buena salud ocular. Los nutrientes ayudan a prevenir el síndrome de ojo seco y el deterioro macular, por lo que se recomienda la inclusión en una dieta balanceada.

En resumen, es necesario incluir en la dieta alimentos como la zanahoria, el pescado, las naranjas y los vegetales de hoja verde, puede ayudarnos a mejorar la salud de nuestros ojos y prevenir enfermedades oculares. Es importante recordar que una dieta equilibrada y saludable es esencial para una buena salud visual.

Las vitaminas y ácidos grasos mejoran la salud de los ojos El cuidado de los ojos es fundamental para la salud visual y, por ende, es importante conocer los nutrientes que ayudan a mejorarla. Las vitaminas A, E y C son esenciales para el correcto funcionamiento de la vista. La vitamina A es necesaria para regular la cantidad de luz que reciben los ojos y para tener una buena visión nocturna. Por su parte, la vitamina E es un antioxidante que ayuda a combatir enfermedades oculares como la catarata, mientras que la vitamina C tiene propiedades antiinflamatorias que reducen el riesgo de glaucoma.

Además, los ácidos grasos omega-3 presentan en el pescado son excelentes para combatir la degeneración macular asociada a la edad, mientras que la luteína y la zeaxantina, que se encuentran en vegetales de hoja verde, protegen los ojos de los rayos ultravioleta y evitan el sindrome de ojo seco y el deterioro macular.

Es importante tener en cuenta que el cuerpo humano no puede almacenar estos nutrientes por mucho tiempo, por lo que es necesario consumirlos a diario a través de una alimentación balanceada. De esta forma, se previene el déficit vitamínico o de ácidos grasos, lo cual puede ser muy perjudicial para la visión a corto plazo.

En definitiva, los especialistas de Optipunt en Figueres, confirman que son fundamentales para llevar un buen cuidado de nuestros ojos. Estos especialistas no solo pueden detectar cualquier problema visual temprano, sino que también pueden asesorar al cliente en la elección de gafas y accesorios para mejorar la salud visual.

