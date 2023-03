Schaeffler publica el Informe de Sostenibilidad de 2022 Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 17:53 h (CET) El Grupo Schaeffler alinea su estrategia de sostenibilidad con las tres dimensiones ESG. "Climate Action Plan" enfocado a cumplir los objetivos climáticos de la organización. El CEO asume la responsabilidad en el ámbito de la sostenibilidad. El "Climate Action Day" mundial genera unas 23.000 ideas. La prestigiosa organización de calificación de sostenibilidad CDP otorga a Schaeffler la valoración "A-" tanto por la protección del clima, como por la seguridad del agua La sostenibilidad es una parte esencial de la estrategia empresarial y representa uno de los cuatro valores corporativos del Grupo Schaeffler. La empresa asume la responsabilidad ambiental y social en toda su cadena de valor. En 2022, la estrategia de sostenibilidad de Schaeffler se ha alineado aún más estrechamente con las tres dimensiones ESG (Environmental [medio ambiente], Social [entorno social] y Governance [gobernanza]). Esta realineación viene acompañada de diez campos de actuación, a través de los cuales el Grupo Schaeffler define las prioridades en cuanto a contenidos y aborda las expectativas de las partes externas interesadas. A fin de fomentar el control, se han agregado nuevos indicadores de rendimiento medibles al sistema de objetivos de rendimiento, y se ha avanzado en su integración con el sistema de remuneración. "La sostenibilidad es uno de los mayores retos de nuestros tiempos. Schaeffler desea convertirse en una empresa climáticamente neutra hasta 2040. A fin de cumplir este objetivo es necesario actuar con energía, rapidez y determinación en todas las divisiones de la empresa", ha explicado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Para subrayar la importancia de las tres dimensiones ESG, se ha otorgado una mayor prioridad a los objetivos ESG en la remuneración de los directivos, tanto a corto, como a largo plazo. Cada año, la Junta de supervisión define hasta dos objetivos ESG, que reflejan las diferentes dimensiones ESG en la remuneración de los directivos. Entre los ejemplos de los factores de remuneración a corto plazo en el ejercicio del informe, están la reducción del índice de accidentes y la implementación de medidas relacionadas con el agua en 2022, lo que comportó una reducción anual del uso de agua dulce de 150.000 metros cúbicos. Según Andreas Schick, Chief Operating Officer de Schaeffler AG y responsable de Production, Supply Chain Management and Purchasing: "La reducción de nuestro consumo de agua dulce constituye un gran paso adelante para conseguir una producción sostenible. Las medidas implementadas con éxito, como producir agua de refrigeración mediante un sistema de recirculación de agua y recoger las aguas pluviales, permiten que nos acerquemos mucho más a nuestro objetivo de reducir en un 20 % el consumo de agua dulce para 2030, en comparación con 2019".

La neutralidad climática desempeña un papel central

El campo de actuación en cuanto a la "neutralidad climática" juega un papel central en la implementación de la estrategia de sostenibilidad de Schaeffler. El Grupo Schaeffler se ha fijado el objetivo de operar un negocio climáticamente neutro a partir de 2040 y de reducir las emisiones de CO2 tanto en la producción propia, como en la cadena de suministro, por ejemplo, mediante el uso de energías renovables. Para cumplir estos objetivos, la empresa desarrolló un "Climate Action Plan" en 2022, que consta de medidas específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar los procesos de control y de toma de decisiones. Los elementos clave de este plan incluyen la "compra verde", la "producción verde" y los "productos verdes". El componente de "compra verde" se centra en medidas para comprar materiales y servicios de bajas emisiones. Aquí se incluye el programa "Green Steel Activation", que aborda los méritos e impactos de las opciones tecnológicas disponibles para producir y refinar acero. Como parte de este proceso, el Grupo Schaeffler firmó un acuerdo con la empresa emergente sueca H2 Green Steel para el suministro anual de 100.000 toneladas métricas de acero casi libre de CO2, producido con hidrógeno, a partir de 2027.

Desde 2022, el 100 % de la electricidad consumida por todas las plantas de Schaeffler en Europa y China procede de fuentes renovables. Esto comportó una reducción de aproximadamente 530.000 toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero en 2022 (en comparación con 2019). En 2024, todos los emplazamientos de Schaeffler en el mundo operarán con electricidad generada al 100 % de fuentes renovables. Y, en 2030, un total del 25 % del consumo anual de electricidad de las plantas de Schaeffler en todo el mundo se cubrirá mediante energía renovable generada internamente.

En el ámbito del desarrollo de productos verdes, Schaeffler trabaja actualmente en un modelo integrado para el cálculo automático de la huella de carbono. De este modo se establecerá la base para conseguir y supervisar las reducciones de emisiones a escala de los productos individuales. "La sostenibilidad empieza con el desarrollo de productos, donde se determina una gran parte de la huella de carbono. Para reducir esta huella, nos centramos tanto en la sostenibilidad, como en la viabilidad económica y técnica durante el proceso de desarrollo", ha dicho Uwe Wagner, Chief Technology Officer responsable del área de investigación y desarrollo. "Solo si tenemos en cuenta todos estos criterios será posible fabricar productos orientados al futuro".

Para impulsar la concienciación de los empleados y fomentar su participación, Schaeffler organizó en 2022 un "Climate Action Day" en sus emplazamientos a nivel mundial. En el marco de los talleres de trabajo llevados a cabo en diferentes emplazamientos, los empleados desarrollaron unas 23.000 propuestas que actualmente se están evaluando e implementando sistemáticamente. Asimismo, Schaeffler proporciona formación a sus empleados incorporando cada vez más aspectos de sostenibilidad y protección del clima en su programa de cursos internos de formación.

Para poder cumplir con éxito el objetivo de la neutralidad climática, también resulta esencial reducir las emisiones generadas en la cadena de suministro. Por ejemplo, en 2022 Schaeffler formó una empresa conjunta con la sociedad noruega REEtec A para la compra de óxidos de tierras raras, con objeto de mejorar la sostenibilidad de los motores eléctricos para módulos híbridos, las transmisiones híbridas y los sistemas de accionamiento de ejes totalmente eléctricos. El Grupo Schaeffler también crea valor sostenible para sus clientes al ofrecer soluciones innovadoras para la movilidad eléctrica, la generación de energía regenerativa, o la producción y el uso del hidrógeno. Al mismo tiempo, la empresa avanza hacia la máxima neutralidad climática en sus propios procesos de producción. Su división Automotive Aftermarket, por ejemplo, proporciona soluciones de reparación innovadoras en calidad OEM. De este modo, aporta una valiosa contribución que alarga la vida útil de los vehículos.

Responsabilidad social y respeto por los derechos humanos

Además de la protección del clima, la responsabilidad social también es un asunto primordial de Schaeffler. La mejora continua de la salud y la seguridad en el trabajo es de máxima prioridad para la empresa. También se propone aumentar hasta el 20 % el porcentaje de mujeres en puestos directivos para 2025. Los empleados desempeñan un papel decisivo en el éxito de la empresa. Por lo tanto, Schaeffler fomenta con firmeza el desarrollo profesional y personal de los empleados y realiza importantes inversiones en su formación y desarrollo profesional para garantizar una transformación efectiva para el mundo del mañana.

El respeto por los derechos humanos es un elemento indispensable de la cultura corporativa del Grupo Schaeffler. En este contexto, actualmente está en desarrollo un Human Rights Compliance Management System (HRCMS), que a su debido tiempo también abarcará a los clientes y los socios comerciales. Asimismo, se está elaborando un documento de guía sobre derechos humanos y una declaración de principios referente al respeto de los derechos humanos. La empresa implementa procesos y medidas para evitar los abusos y reducir los riesgos relacionados con los derechos humanos. El programa también incluye un sistema de denuncias global: Tanto los empleados como cualquier persona afectada de fuera de la empresa podrán usar este sistema para denunciar posibles violaciones de los derechos humanos.

Gobernanza responsable

En el Grupo Schaeffler, la gobernanza corporativa (Corporate Governance) es sinónimo de una gestión basada en la responsabilidad y los valores, orientada hacia la creación de valor a largo plazo. La integridad y el cumplimiento (Compliance) son de importancia fundamental para las transacciones comerciales de la empresa. Por este motivo, se acogen los estándares más estrictos, particularmente en lo relativo a la prevención de la corrupción, el lobbying, el blanqueo de dinero y los delitos económicos, así como la protección de los derechos humanos. Otras prioridades clave son la protección de datos y la seguridad de la información, la ciberseguridad y la seguridad de TI. Para salvaguardar sus valores y estándares, la empresa opera un Sistema de Gestión de Compliance (Compliance Management System, CMS) y cuenta con una estructura orgánica de compliance que abarca todo el Grupo Schaeffler.

Asimismo, el Grupo Schaeffler ha implementado diferentes procesos de compliance, para ayudar a los empleados a satisfacer los requisitos internos y legales. Aquí se incluye un programa de formación sistemático y específicamente adaptado para ayudar a que los empleados y directivos de Schaeffler comprendan los asuntos de compliance necesarios, así como a sensibilizarlos ante los riesgos de compliance relacionados con su trabajo cotidiano. A través de seminarios web, presentaciones y cursos de formación presenciales, se familiarizan con el código de conducta del Grupo Schaeffler y los documentos de orientación relevantes del Grupo. En 2022 un total de 14.402 empleados asistieron a los cursos de formación presenciales y online. Estos cursos se perfeccionan continuamente y se adaptan a las tareas específicas de los empleados.

Dos evaluaciones de "A" de la organización de calificación de sostenibilidad CDP

Durante el año en cuestión, los crecientes esfuerzos del Grupo Schaeffler para que sus propias actuaciones tengan la mayor transparencia posible han sido reconocidos de nuevo por la plataforma internacional de calificación de sostenibilidad de la organización sin ánimo de lucro CDP (Climate Disclosure Project). Tanto en el ámbito del cambio climático, como en el de la seguridad del agua, Schaeffler volvió a mejorar su rendimiento y obtuvo la máxima calificación "A", con la que se sitúa en el uno por ciento de las mejores empresas participantes. Schaeffler también mejoró su calificación de sostenibilidad con EcoVadis, con 76 puntos de un total de 100, con lo que ha conseguido el nivel Platino y ahora se encuentra en el uno por ciento más sostenible dentro de su grupo de referencia.

Además, para subrayar su compromiso global con el desarrollo sostenible, el Grupo Schaeffler se ha adherido a los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, que estipula que las empresas inviertan capital en actividades sostenibles con el propósito de cumplir los objetivos vigentes en materia de clima y sostenibilidad. Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler, ha dicho: "El Grupo Schaeffler se ha fijado objetivos ambiciosos pero alcanzables en su camino a la neutralidad climática, y en los últimos años ha dado pasos decisivos hacia la sostenibilidad. Una estrategia de sostenibilidad más rigurosa y la decisión de transferir al CEO la responsabilidad sobre la sostenibilidad resaltan claramente la importancia central que tiene este tema para Schaeffler. Nuestros éxitos iniciales confirman que vamos por buen camino y nos motivan a mantener el rumbo".

