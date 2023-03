'Hipoteca a salvo', la asesoría legal que ofrece Visión Legal 360º dentro de sus servicios de derecho preventivo

El derecho cobra fuerza y vida fuera de los juzgados, los señalamientos y las togas. El derecho acompaña a las personas en su día a día y en los actos importantes de su existencia.

Cuando las personas nacen se inscriben en el Registro Civil y tienen partida de nacimiento o de defunción cuando fallecen; y en el intermedio viven, estudian, trabajan, construyen una pareja de hecho o se casan, otorgan poderes, compran una casa, solicitan una hipoteca, adquieren un seguro, constituyen una empresa y así un sinfín de situaciones donde el derecho acompaña sin dejar nada a la deriva.

Todos esos acontecimientos tienen un punto en común, están regidos por el principio de legalidad y principio de seguridad jurídica, dos bastiones donde se sustenta la justicia. Se podría decir que el derecho es "una pareja" porque "duerme y amanece" con las personas.

La sociedad tiene interiorizado que el hábitat del abogado es "un ring de boxeo", la idea que solo es útil para que defienda a las personas en una causa judicial, pero no se le busca para evitar que una situación cotidiana pueda devenir en un problema legal.

Para Visión Legal 360º, el triunfo de los abogados es el bien común, que las partes en conflicto logren puntos de encuentro para reconstruir el puzzle de la justicia. Esa victoria será mejor que mil batallas judiciales.

Violeta González Horganero, directora fundadora de Visión Legal 360º afirma,"que la rapidez de respuesta una vez focalizado el problema es clave para llegar a soluciones no litigiosas". Y agrega," contar con capacidad de trabajo y comunicación puede hacer la diferencia entre llegar a un acuerdo o tener que ir a juicio".

En Visión Legal 360º se hace uso del bagaje profesional, la templanza y la comunicación para "surfear las olas" que aparecen en la vorágine del acompañamiento hipotecario y del servicio legal inmobiliario 360º.

"Hipoteca a salvo", una solución de derecho preventivo.

Una persona que va a firmar con el banco un contrato hipotecario "a ciegas", que lo compromete de media 30 años en España, para graficarlo de alguna forma, se estaría lanzando a una piscina sin agua, si no busca acompañamiento legal en el proceso y hasta firmar la hipoteca.

Si las condiciones de ese contrato son inasumibles, el sueño inmobiliario será una pesadilla, porque en el mejor de los casos la persona tendrá que entregar el piso y no quedará con deuda, siempre que el banco lo acepte (dación en pago), y en el peor escenario, la entidad bancaria le quitará la casa y seguirá con la deuda.

A modo de ejemplo, hay que ver con lupa los "seguros de tipo de intereses", sean Swaps (permutas financieras) o CAPs, Floors o Collars (opciones de tipo de interés), ya que son productos complejos con los que se puede llegar a perder mucho dinero.

Asesoría Legal 360º es un servicio que está entrelazado con el derecho preventivo, por eso, pensando en las personas que se encuentran en ese proceso, Visión Legal 360º ha diseñado un servicio que denomina "tu hipoteca a salvo", donde el cliente tiene un "salvavidas" para que no quede desprotegido mediante un acompañamiento legal integral desde que inicia la solicitud del préstamo hipotecario hasta la firma, logrando negociar y firmar con la seguridad de no estarse metiendo en un callejón sin salida, con repercusiones económicas.

¡Quedaría sin los ahorros y sin la casa!

Es importante la reflexión, ¿qué sale más a cuenta, el acompañamiento legal hipotecario o "firmar a ciegas"?

Al día de la firma hay que llegar con los deberes hechos y comprendiendo el alcance y riesgos de lo que se va a firmar, del compromiso financiero propio y del avalista, si lo hay.

Algunas cosas muy relevantes sobre las que no se puede tener dudas, según los profesionales: "¿es lo mismo avalar que afianzar?, ¿qué son las vinculaciones?, si estoy refinanciando, ¿qué pasa con la operación que firmo por no poder pagar?, ¿qué son los instrumentos de cobertura del tipo de interés?, ¿qué pasa si me ejecutan la hipoteca y todavía le debo dinero al banco?"; y así mil detalles que pasan inadvertidos por los compradores que no cuentan con Visión Legal integral del proceso hipotecario. Cuando el notario pregunta, ¿alguna duda?, se miran los presentes, un silencio invade el acto notarial, y los más osados con una sonrisa dicen: "No sé qué preguntar".

Traducción del abogado, situación preocupante, la persona no tiene ni idea del contenido del contrato de hipoteca.

En Visión Legal 360º están convencidos de que una asesoría legal 360º realizada a tiempo puede salvar de la ruina a una familia y esto debe ser motivo de reflexión por la sociedad. Hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y en eso, los abogados tienen un compromiso social con los clientes. Deben "abrirles los ojos", que firmen a conciencia. En este aspecto, ganan los ingleses que no dan un paso sin contar con su abogado de confianza.

Derecho de los negocios y de la empresa.

Lo mismo se puede extrapolar al mundo de los negocios y de la empresa donde es recomendable contar con la mano derecha de un abogado externo para tener una asesoría legal 360º, con el fin de estar al corriente de las novedades jurídicas y de la normativa que pueda repercutir en la actividad comercial o profesional.

Fruto del desconocimiento de la importancia de la labor jurídica del abogado en las empresas o del criterio de "ahorro mal entendido", algunos negocios solicitan ayuda legal cuando la situación jurídica se encuentra en un punto álgido y deben asumir las consecuencias de multas por infracciones que desconocían que tenían sanción, todo por no hacer uso de servicios de derecho preventivo y asesoría legal 360º.

No hay que "perder el norte" y siempre pensar que los vientos cambian y no siempre están a favor. Es importante estar prevenidos para encontrarse a buen resguardo.

En la web Visión Legal 360º es posible encontrar los servicios y el acompañamiento legal de confianza que todo particular o empresa necesita.